Ministr Jurečka: Zrychlí se i dostupnost dávek pro osoby, které nežijí v místě trvalého pobytu

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych uvrhl, ne uvrhl, ale uvedl tento návrh zákona a tím ho také uvrhl tady do projednávání Poslanecké sněmovny, respektive návrh novel dvou zákonů, a sice zákona číslo 117 o státní sociální podpoře a zákon číslo 111 o pomoci v hmotné nouzi.

Tím hlavním cílem tohoto návrhu těchto dvou zákonů a tohoto sněmovního tisku číslo 235 je udělat kroky, které povedou ke zjednodušení administrace příspěvku na bydlení a také ke zvýšení výše rodičovského příspěvku z 10 000 korun měsíčně na 13 000 korun a zvýšení vlastně flexibility čerpání této částky.

Když to vezmu opravdu v nějaké větší míře detailu, tak tím smyslem toho zjednodušení v oblasti právě státní sociální podpory je v případě příspěvku na bydlení zrušení povinnosti podávat každoročně novou žádost o příspěvek na bydlení. Proto i tento návrh zákona předkládáme podle § 90, protože pro většinu těchto žadatelů tím klíčovým termínem je 1. červenec tohoto roku. A jsme tady v situaci, kdy poslední měsíce opakovaně slyšíme kritiku na řekněme velkou administrativní náročnost tohoto příspěvku jak pro úředníky úřadu práce, tak i pro samotné žadatele. A právě jedním z kroků, který komplikuje život a vlastně to vyžaduje opakované předkládání žádosti, je ta povinnost tu žádost podat. Takže to je první věc, zrušení této povinnosti podávat každoročně tuto novou žádost.

Zároveň dalším krokem je snížení frekvence povinného dokládání příjmů a nákladů na bydlení pro příspěvek na bydlení z té frekvence, která je dneska stanovena čtyřikrát ročně na frekvenci na dvakrát ročně. Dále je to zrušení povinnosti rozepisovat náklady za plnění poskytovaná z užívání bytu na jednotlivé položky. Dále nárok na příspěvek na bydlení nebude nově podmíněn předložením zaúčtování záloh vyplacených nákladů na bydlení. Dále je to i ta již zmíněná zvýšená maximální měsíční výše rodičovského příspěvku z dosavadních 10 000 korun na 13 000 korun pro rodiče bez denního vyměřovacího základu.

Dále je to úprava zmocňovacího ustanovení, kdy nově vláda bude moci upravit výši částek normativních nákladů na bydlení s přihlédnutím k odhadu průměrného navýšení úrovně nákladů na energie mezi kalendářním rokem, pro který se výše částek normativních nákladů na bydlení stanoví, a kalendářním rokem předcházejícím, tedy podle odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu.

Zároveň je nově zakotvena možnost zvýšit nařízením vlády částky normativních nákladů na bydlení i v průběhu kalendářního roku. To znamená, tu situaci, kterou jsme udělali výjimečně pro tento rok, tak abychom to umožnili i do budoucna.

Nově bude moci účastník řízení předložit úřadu práce veškeré listiny ve formě prosté kopie. Zachována ale zůstává možnost úřadu práce v těch případech, kde to bude úřad práce považovat za nezbytně nutné, aby tam bylo předložení v tom originále. Dnes u všech těch příloh vyžadujeme povinně originál, což výrazným způsobem komplikuje zase žadatelům celý ten průběh administrace a vyžaduje to na ně zbytečně vyšší náklady.

V oblasti pomoci v hmotné nouzi dochází k úpravám dávky mimořádné okamžité pomoci rozšířením o další okruh mimořádné události, které když nastanou, může být osoba orgánem pomoci v hmotné nouzi rovněž považovaná s přihlédnutím k příjmům a sociálním a majetkovým poměrům za osobu v hmotné nouzi. Další mimořádnou situací se rozumí taková situace, v jejímž důsledku může být osoba ohrožena bytovou nouzí nebo jiným ohrožením v oblasti bydlení, nezajištěním základních životních podmínek a této situaci lze jen obtížně předejít a není možné ji zvládnout vlastními silami.

Zvyšuje se také bonifikace při zápočtu důchodu pro účely nároku a výši dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále je také úprava, která orgánům pomoci v hmotné nouzi umožní na základě správního uvážení pro účely nároku a výši všech dávek pomoci v hmotné nouzi nepřihlížet k příjmu, jehož započítání do rozhodného příjmu by nebylo možné spravedlivě požadovat.

Mění se rozhodné období pro dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále je změna současného stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely hodnocení nároku na mimořádnou okamžitou pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Dále je také změna příslušnosti pro dávky pomoci v hmotné nouzi podle místa, kde žadatel a s ním společně posuzované osoby bydlí. Tímto opatřením se zrychlí dostupnost dávek pro osoby, které bydlí mimo kraj, kde mají hlášený svůj trvalý pobyt.

Dále je zde možnost využít elektronického formuláře. Dále širší využití prostých kopií listin, zjednodušení řízení stanovením dalších odchylek od správního řádu a snížení množství doručovaných oznámení. Účinnost zákona je navrhovaná k 1. červenci roku 2022, proto je tento tisk navrhován v rámci schválení podle § 90. Vedli jsme v posledních dnech debatu se zástupci i opozice. Vím, že tady jsou výhrady k tomu schválení podle § 90. Hledáme nějakou cestu, kterou si myslím, že jsme nalezli proto, abychom i přes ty výhrady, které tady jsou, jsme dospěli k tomu klíčovému, a to abychom do 30. června dokázali tento návrh dvou zákonů projednat celým parlamentem a dokázali dostat do Sbírky zákonů, abychom to účinnost k 1. červenci stihli.

Takže věřím, že to dokážeme zvládnou, byť to je věc, která tady není úplně obvyklá v tak krátkém čase to projednat v rámci druhého a třetího čtení, ale myslím, že jsme tu cestu dokázali najít. Děkuji každopádně za případnou podporu tohoto zákona, která směřuje k tomu, abychom lidem v České republice zjednodušili v této tíživé situaci způsob žádání administrace a dostupnosti vůbec podpory v rámci příspěvku na bydlení.

Děkuji vám.

