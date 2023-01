Ministr Kupka: Tímhle divadelním vystoupením se snažíte jen ukázat na svoji slabost

reklama

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem přesvědčen, že tak jako ostatní vládní kolegové, tak já pochopitelně také plně respektuji právo opozice, vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Chtěl bych ale zároveň říct, že tady přece jde zjevně o něco jiného a nikomu nevysvětlíte, že je to jinak. Tady jde prostě o to, abyste podpořili kampaň svého šéfa. Budiž, my se samozřejmě tady popereme o to, abychom co nejpečlivěji složili účty ze svého ročního působení. To pochopitelně uděláme, ale fakt, že tady na podporu svého šéfa svoláte jednání o vyjádření nedůvěry vládě a on pak navíc ani nepřijde do práce, tak to už, řekl bych s majorem Terazkym, je víc než absurdné. To je smutné. Pojďme ale k resortu dopravy. Já zvažuji, jestli v té podrobnosti se budu věnovat každému kilometru vystavované silnice, železnice a dálnice, anebo se omezím na úseky. Pokládám ale za důležité, začít něčím, co paní předsedkyně Schillerová označila ve svém třinácteru za jedno z pochybení vlády, že jsme nevyužili české předsednictví.

Opak je pravdou, a vy to víte, a také proto se snažíte jenom tímhle divadelním vystoupením ukázat na svoji slabost. České předsednictví v oblasti dopravy přineslo nejenom České republice, ale i Evropě dohodu ohledně sítě TEN-T. Co znamená síť TEN-T? Jasné určení, do čeho v následujících letech v rámci celé Evropy půjdou finanční prostředky, do výstavby jakých infrastrukturních projektů bude investovat Evropa. A tady se řeší nejenom klíčové dopravní stavby silniční, ale také železniční, kde Evropa se snaží splatit dluh zejména v příhraničních úsecích, a to na území celé Evropské unie. Pro Českou republiku je to ale zásadní příležitost. Díky českému předsednictví máme šanci, jasný příslib zajistit financování pro klíčovou výstavbu vysokorychlostních tratí napříč Českou republikou pro spojení Berlína, Prahy, Brna a Vídně. Ale také pro budování dalších důležitých úseků vysokorychlostních tratích tratí, které propojí další česká města, a také proto, abychom dokázali co nejlépe zapojit celou tu síť vysokorychlostních spojení do zbývající části i regionální železniční spojení (?). To je významný krok. A přispěli jsme k tomu, že se v rámci Evropy podařilo také domluvit další pokračování rozvoje sítě směrem na Ukrajinu a do Moldavska jako nejenom vyjádření podpory a solidarity se zemí, kterou sužuje v tuto chvíli agrese Ruska, ale také proto, abychom vytvořili podmínky pro obnovu té země a pochopitelně také zapojení českých a obecně evropských firem. Ale zmíním, že téma dopravy není jenom silniční, železniční doprava, ale je to také vesmírný program. České předsednictví dokázalo dovést do finále nakonec trialogu - dohodu o megakonstelaci komunikačních družic IRIS Square (? IRIS2). Co to znamená? Znamená to poměrně mnoho, znamená to průlom v tom, jakým způsobem bude mít možnost Evropa do budoucna využívat satelitních datových spojení. Věc klíčová proto, že může zajistit bezpečná spojení, může zajistit strategické informace, tak jako to poskytují například v současné době americké systémy v místech válečných konfliktů. Umožní to samozřejmě také zajistit kvalitnější datová spojení do míst, kam v tuto chvíli třeba nevedou optická vlákna. Bude to znamenat významný rozvoj internetu věcí. Bude to znamenat další posun v tom, jak bude moct Evropa rozvíjet svoje informační systémy a komunikovat napříč vládami, napříč státy a jak bude poskytovat datová spojení lidem v nejrůznějších místech Evropy a Evropské unie. To je docela významný krok.

Zároveň bavíme-li se o vesmírném programu, udělali jsme všechny potřebné kroky k tomu, aby zastoupení EUSPA, tedy Evropské agentury pro vesmírný program, která sídlí v Praze, aby tady své aktivity mohla dál rozvíjet, což přináší nejenom důležité kontakty do České republiky, ale samozřejmě znamená to další posílení prestiže českých firem, které se podílejí na vesmírném programu, byť se o tom tolik nemluví, ale je to věc stejně velmi důležitá.

Zpátky k tématu běžné dopravy, ať se vrátíme z vesmíru. Chtěl bych také zmínit, co všechno se právě v oblasti dopravy podařilo udělat na pomoc dopravcům, na pomoc firmám, když to zaznívalo, že vláda lidem nepomáhá.

Tak já zmíním několik zcela konkrétních kroků důležité pomoci. To nejpodstatnější - podařilo se zabránit tomu, aby se na českých pumpách odehrávala dramata podobná Maďarsku, aby docházela nafta, aby docházel benzín a lidé, kteří se potřebují dostat z místa A do místa B, tak, aby se báli, jestli se jim to podaří nebo se jim to nepodaří. Dneska už můžeme sledovat vývoj cen na pumpách příznivě a dostáváme se blízko k hodnotám, které na benzínových čerpacích stanicích byly před rokem, a to bez dramatických otřesů, které by samozřejmě celý trh poškozovaly.

Ale zmíním ještě další klíčovou pomoc, například zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun. Zmíním zároveň slevu na spotřební dani, která platila po tři měsíce pro benzín i naftu a v současné době dál platí pro naftu a bude tak platit do konce letošního roku. Důležitá pomoc všem dopravcům, kteří čelí konkurenci okolních států. Významná pomoc i pro ekonomiku, protože to pochopitelně znamenalo toto důležité odvětví držet opravdu nad vodou.

Co chci zároveň zmínit, abych nezůstal jenom u silniční dopravy, tak je to pochopitelně pomoc všem železničním dopravcům, a to v odpuštění pouze na celý rok. Podařilo se to dovést do finále, v krátkém čase se budou vyplácet finanční prostředky, tedy vratka všech těch úhrad zaplacených za POZE. Dokonce se podařilo zajistit finanční prostředky pro úhradu POZE, tedy poplatků za obnovitelné zdroje energie ještě za rok 2021. Předchozí vláda sice slíbila dopravcům, že na to pomyslí, ale ve výsledku ve svém rozpočtu žádné takové peníze nepřipravila. Byla to tedy další významná pomoc v tom roce, který byl opravdu pro všechny velmi složitý.

Dostávám se k dalším důležitým bodům, které se týkají těch změn, které se podařilo prosadit ku prospěchu lidí v rámci evropského předsednictví, a to je poměrně často zmiňovaný zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Je totiž důležitým výsledkem českého předsednictví, že se tam podařilo prosadit dvě důležitá opatření, dvě podstatné výjimky. Jednak že se ten zákaz nebude vztahovat na spalovací motory spalující nová syntetická paliva bez negativních vlivů na životní prostředí. Pro ně to tedy platit nebude.

A zároveň podotýkám, že v současné době probíhá velmi intenzivní vývoj syntetických paliv, a to nejenom pro letecký průmysl, ale pochopitelně i syntetické nafty a syntetického benzínu. A zároveň je tam druhé důležité opatření, že komise bude muset v roce 2026 vyhodnotit, zda je automobilový průmysl, ale pochopitelně i společnosti v jednotlivých evropských státech, jestli jsou připravené na tu změnu, která by se měla rýsovat po roce 2035. To je další důležitá změna, kterou se podařilo prosadit v rámci českého předsednictví.

A konečně Euro 7 - obávaná norma, proti které jsme stáli, protože jí pokládáme pořád za nedomyšlenou, nešťastnou. Podařilo se v rámci českého předsednictví prosadit odložení účinnosti pro nákladní automobily a budeme teď vyvíjet další aktivity, aby se podařilo významně proměnit podobu Eura 7. Zmíním, že vláda v tomto směru také přijala jasné usnesení, které odmítá tu současnou podobu Eura 7, protože by ta aktuální podoba mohla vážným způsobem ohrozit automobilový průmysl nejenom v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie. A bude to jedna z důležitých agend pro nadcházející měsíce.

Významná věc - investice do dopravní infrastruktury. My jsme startovali s rozpočtem 127 miliard korun Státního fondu dopravní infrastruktury a podařilo se ve výsledku dospět až k číslu 130 miliard korun. Podařilo se tedy o 4 miliardy navýšit finanční prostředky, které směřují do dopravní infrastruktury. Věc, kterou Česká republika nezbytně potřebuje, potřebuje ji pro posílení ekonomiky, potřebuje ji také proto, abychom splatili historický dluh v nedostatečné, nedostavěné dálniční a železniční infrastruktuře. To jsou konkrétní čísla, která i v té složité době přispěla k tomu, aby se ekonomika mohla nadechnout.

A nejenom to, že jsme víc proinvestovali v loňském roce, ale podařilo se také připravit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 150 miliard korun, tedy o dalších 20 miliard korun více na letošní rok, s rozšířením dalších investičních aktivit jak Správy železnic, tak Ředitelství silnic a dálnic, tak také Ředitelství vodních cest. Míříme k tomu, aby v té nejsložitější době se dál dařilo rozvíjet investiční aktivity, otevírat další příležitosti díky snazší dopravě na území České republiky, ale pochopitelně také díky zakázkám, které díky tomu mohou probíhat jak na silniční, tak na železniční infrastruktuře. To jsou klíčové zprávy.

A pojďme se na to podívat také optikou cestujících, optikou řidičů. Co to znamenalo v minulém roce z těch klíčových projektů? A nijak nezastírám, že všechny ty projekty se připravovaly v předchozích obdobích, že na nich pracovali mí předchůdci a že na nich pracovali v mnoha případech i předchůdci mých předchůdců. A teď v tom aktuálním období pochopitelně pracujeme na tom, aby i další generace ministrů dopravy měly možnost rozvíjet silniční železniční infrastrukturu. To nijak nezastírám.

Ale chci zdůraznit, že díky tomu, že finanční prostředky se podařilo zajistit, tak to mimo jiné znamenalo dokončení modernizace klíčového úseku na čtvrtém železničním koridoru. Výsledek je, že se dnes dostanou lidé z Prahy do Tábora za necelou hodinu. A už ukazatel - výkaz naplňování jízdních řádů - za ten první měsíc od 10. prosince ukazuje, že to opravdu ve většině případech platí, že ícéčkem se svezete z Prahy do Tábora pod jednu hodinu.

Výsledek? Výsledek je důležitý, protože to znamená významné zjednodušení cestování. Ale ukazuje se, že přesně to otevírá, o čem je řeč, o čem je řeč i v případě vysokorychlostních tratí, to jest, že zkrácení té dojezdové doby otevírá lidem nové příležitosti, nové příležitosti pro jejich zaměstnání, pro jejich studium, pro vyvíjení nejrůznějších aktivit. Ale třeba také proto, aby mohli snáz hledat třeba i byt, který bude pro ně dostupný. Řada lidí v rámci změny právě dopravy pak může hledat cestu k tomu, aby si pořídila byt třeba díky zkrácení dojezdové doby i dál od Prahy. To je taky jedna z významných zpráv z hlediska modernizace železniční sítě. Ale nebylo to jenom to.

Podařilo se zároveň dokončit důležitý úsek modernizace železniční trati mezi Poříčany a Velimí na klíčovém dopravním železničním spojení mezi Prahou, Pardubicemi, Českou Třebovou a Olomoucí. Je to zároveň jeden z nejvytíženějších uzlů, na kterém se pořád pracuje a pořád se pracovat bude. V letošním roce se podaří dokončit další důležitý úsek mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Tím by mělo významně ubýt starostí na české železnici.

My jsme v tom minulém roce zažili mimořádná zpoždění na celé železniční síti. Jaké v té době bylo jiné možné řešení? Zastavit stavby a spustit provoz na těch výlukách? No to by nepochybně znamenalo mnohem závažnější problémy. Bylo jasné, že musíme dokončit všechny ty stavby a že prostě musíme v tomto směru strpět i větší nespolehlivost sítě. A také jsme se za to cestujícím omluvili a zároveň přislíbili, že v letošním roce se právě na větší spolehlivost na železnici daleko víc zaměříme. A stalo se to jak v podobě úpravy hodnotících kritérií pro fungování Správy železnic, tak pro fungování Českých drah. A managementy obou společností poznají přímo na svých výplatách, jestli se jim daří zajistit větší spolehlivost sítě, jestli lépe koordinují výlukovou činnost, jestli se jim daří sledovat právě spolehlivost jednotlivých součástí celé dopravní infrastruktury tak, abychom ve výsledku dokázali cestovat na české železnici ve správný čas bez zbytečných zpoždění a spolehlivěji. To bude nepochybně test letošního roku. Ale klíčové systémové kroky se v tom minulém roce podařilo podniknout.

Zmiňuji-li se o tom hlavním koridoru, tak upozorním také na dokončení klíčové modernizace mezi Brnem a Blanskem, kde se od prosince loňského roku jezdí a kde už v tuto chvíli není ten takzvaný bezkolejný nebo nickolejný provoz, ale lidé tam znovu mohou využívat vlaky. Také na dalších úsecích pracujeme, aby se podařilo modernizovat síť. Také v letošním roce se rozběhnou klíčové dopravní stavby, například mezi Karlštejnem a Berounem, budeme dál pokračovat i v obnově jednotlivých železničních stanic.

Další důležitá zpráva je, že v loňském roce se podařilo upravit 233 železničních přejezdů, které jsou teď bezpečnější a které by měly také zabránit zbytečným nehodám na střetu silnice a železnice.

Posuneme-li se ze železnice na dopravní infrastrukturu. Nejvýznamnější zpráva předchozího roku kromě dokončení dalšího klíčového úseku D35 mezi Časy a Ostrovem, tak se podařilo zahájit dlouho odkládanou výstavbu klíčového úseku D1, poslední scházející úsek u Přerova a od toho okamžiku už se daří připravovat tu stavbu, aby se po zimě mohla rozběhnout opravdu na plné obrátky.

Zmíním ale další klíčové stavby, ke kterým jsme se znovu posunuli blíže. Měli bychom už v letošním roce začít se stavbou příhraničního úseku D11. Klíčová stavba, která propojí českou a polskou dálniční soustavu, Poláci už k hranicím dojdou o dva roky dříve, my to nemůžeme zkrátit při nejlepší vůli více, ale v tom minulém roce se podařilo podniknout kroky pro to, aby opravdu ta stavba v letošním roce začít mohla.

Stejně tak se podařilo zahájit výstavbu dalšího úseku D6 v letošním roce, v krátkém čase v následujících měsících začneme s výstavbou dvou dalších úseků na D6. V tom minulém roce pokračovala výstavba velmi svižně na D4 a pokračovala také, byť to tam bylo mnohem složitější, výstavba D3 v té jižní části u Českých Budějovic. A v letošním roce bychom měli pokračovat s přípravou dalších úseků tak, abychom ideálně v roce 2025 mohli dojít dálnicí až k česko-rakouským hranicím. To by byla další podstatná zpráva pro zjednodušení dopravy.

Nestaví se ale jenom na dálnicích a zmínil jsem jenom namátkou několik úseků, mohl bych zmiňovat další úseky D55, D49. Měl bych zmínit zprovoznění obchvatu Frýdku-Místku, na který se čekalo dlouho a který teď slouží lidem alespoň v polovičním profilu a od poloviny příštího roku by měl v tomto úseku už fungovat plnohodnotný provoz ve všech čtyřech jízdních pruzích. Zároveň se ale podařilo začít se stavbou klíčových obchvatů měst, například Jaroměře, a několik obchvatů se dokončilo - Olbramovice, také průtah, obchvat Mělníkem či Církvic. To všechno byly klíčové stavby. To, co nás čeká v letošním roce, je nejenom příprava těch rozběhnutých projektů. Měli bychom v letošním roce dospět také k projednávání chybějících částí Pražského okruhu a přichystat pokračování středočeské části dálnice D3. To všechno jsou klíčové výzvy.

Nezbytná podmínka k tomu je zajistit financování. Už jsem se o tom zmiňoval - rekordní rozpočet SFDI. Ale podtrhnu důležitou věc. Zároveň jsme otevřeli možnost využití dalších finančních prostředků a dalších finančních nástrojů. Pro období, které nás čeká, věc naprosto nezbytná. Mluvíme o tom, že bychom měli začít s výstavbou vysokorychlostních tratí. Bez toho, aniž bychom připravili zároveň možnosti, jak to financovat, se dál nepohneme. Spustili jsme jednání s Evropskou investiční bankou. Ale kromě toho, že jednáme o těchto konkrétních evropských penězích, tak se chceme otevřít další možnosti vydávání dluhopisů, a to ať už z pozice Ministerstva financí ve prospěch dopravní infrastruktury, tak také na úrovni Státního fondu dopravní infrastruktury. A jednáme o dalších možnostech, připravujeme další projekty PPP, například pro důležité části dálnice D35, ale i na železnici pro úsek Nemanice - Ševětín či pro části nového železničního spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem. Když jsem to zmínil, dobrá zpráva - před několika dny jsme začali s výstavbou další klíčové části toho nového železničního spojení na letiště, a to mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Zároveň se rozběhne na plné obrátky stavba úseku mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovec na jaře letošního roku.

Zmínil jsem silnice, železnici, je samozřejmě čas zmínit také vodní dopravu. Čeká nás otevření 12 přístavišť, která budou moci využívat lidé, kteří se vydají na české splavné řeky. A pochopitelně už od toho loňského roku urychlujeme přípravu vodního stupně Děčín, kdy se ukázalo, že je možné kompenzovat právě ty zmíněné bahnité náplavy a vegetaci, která na nich vyrůstá. Zmíním i leteckou dopravu, která sehrála významnou roli i na samotném začátku konfliktu na Ukrajině, kdy to byla Česká republika, která spolu s Polskem iniciovala uzavírání vzdušného prostoru nad Evropskou unií pro letadla ruských leteckých společností jako jasný signál, že s agresí Ruska na Ukrajině nesouhlasíme a že to v žádném případě nehodláme strpět ani tolerovat. Česká republika v tomto směru patřila mezi ty, kteří s tím návrhem přišli jako první.

Zároveň bych chtěl zmínit, že Řízení letového provozu dokázalo navíc i spolu se zvládnutím leteckého provozu směrem na Ukrajinu v souvislosti s pomocí armádě zajistit také obnovu letových cest po covidové krizi. A díky charterovým letům se podařilo v průběhu letošního léta významně oživit leteckou dopravu nad Českou republikou, což je pochopitelně také jedna z klíčových pozitivních zpráv.

Klíčovou roli v přípravě výstavby gigafactory v Líních bude pochopitelně hrát jak železniční, tak silniční infrastruktura, bez toho ta továrna vzniknout nemůže. Nebudu tady zmiňovat, jak velký význam má pro dopravu, jak velký význam má pro automobilový průmysl, pro to, abychom dokázali udržet výrobu automobilů v České republice. Zmíním, ale to, že z hlediska dopravní infrastruktury by nutně znamenala urychlení modernizace železničního spojení mezi Plzní a česko-bavorskou hranicí, znamenala by nepochybně také urychlení projektů mezi Plzní a Prahou. Mám tady na mysli zejména tachlovický tunel, protože bude potřeba zajistit vyšší kapacitu železniční dopravy pro pohyb nákladu z té případné gigafactory. Zároveň to bude znamenat vybudovat nezbytnou infrastrukturu v tom samotném území. A tady chci zároveň poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě těch důležitých předpokladů pro to zajistit nezbytnou infrastrukturu.

Další významný bod v dopravě je digitalizace. Od loňského roku funguje Portál dopravy, který umožňuje celou řadu dalších agend si obstarat z klidu domova. *V tomto směru je resort dopravy jedním z těch, které jsou na čele digitalizace v České republice... a české veřejné správy, podíváte-li se na portál dopravy - a dnes k tomu můžete využít přístup přes datovou schránku, přes elektronický občanský průkaz nebo také přes bank ID, které v České republice má už více než pět milionů lidí, a i to umožňuje například snazší obstarání řidičského průkazu, jehož platnost končí, nebo v okamžiku, kdy jej ztratíte nebo si jej potřebujete pořídit rychle.

Pro ten další rok chystáme další klíčové novinky. A bavíme-li se o úlevě z hlediska zbytečné administrativy a byrokracie, tak se podařilo prosadit zákon, který znamená prostě škrtnutí velkého technického průkazu jako zbytečného papíru navíc, s tím, že počítáme s další digitalizací i samotné registrace vozidel, tak, aby v budoucnu nebylo nutné vážit ani cestu na samotný úřad.

A zjednodušení se odehrává už dnes, respektive bude se odehrávat po prvním březnu, kdy v případě, že jste doplatili leasingovou smlouvu, tak si nebudete muset pořizovat evidenční kontrolu a jet zbytečně na STK. A stejně tak jsme prodloužili platnost té evidenční kontroly oproti současnému měsíci na jeden rok. To jsou všechno klíčové signály, které naplňují příslib vlády, že bude odstraňovat zbytečné papírování, že bude odstraňovat zbytečná razítka a bude se snažit připravit lidem lepší podmínky pro to, aby zvládli fungování se svými administrativními povinnostmi s co nejmenšími náklady, jak časovými, tak finančními.

A zmíním poslední klíčovou kapitolu, a to je bezpečnost silničního provozu. Určitě nechci, aby to byla Popelka. Víte, že vláda na začátku letošního roku schválila zákon o silničním provozu, který budeme mít možnost za chvíli projednávat, ale předcházela mu velmi složitá debata v uplynulém roce, kdy se podařilo spolu s odborníky, spolu s autoškolami, spolu s Policií České republiky připravit takové úpravy zákona, který by významně zjednodušil bodový systém, který by učinil celý způsob silničních pravidel přehlednější a srozumitelnější, a zároveň přinesl klíčové důležité podmínky pro další rozvoj větší bezpečnosti na silnicích, který představuje opatření L17, tedy možnost řídit vozidla od sedmnácti let pod dohledem mentora nebo také řidičák na zkoušku.

A důležitá statistika. V minulém roce nepochybně i díky celé řadě aktivit BESIPu, Ministerstva dopravy se podařilo snížit počet nehod na českých silnicích, respektive počet lidských obětí. Pokud chceme dál postupovat v tomto trendu, znamená to i v letošním roce posílit ty konkrétní kroky a pochopitelně s tím předloženým návrhem novely zákona o silničním provozu udělat tady v Poslanecké sněmovně další kroky dopředu. (Hluk v sále.)

Slíbil jsem, že to představení jednoho roku a jednoho měsíce v české dopravě bude co nejvěcnější, bude jasným složením účtů, věřím, že se to v té půlhodině podařilo zvládnout, ano, byl to relativně úsporný čas, ale tak v dopravě má být, my se snažíme časy zkracovat, tak věřím, že těch třicet minut postačilo k tomu, abych vám představil ty nejpodstatnější změny. Věřím, že po všech těch krocích, po všech systémových změnách v resortu dopravy bude možné pokračovat intenzivně v rozvoji dopravní infrastruktury, že bude možné zajistit dopravu bezpečnější, že bude možné dál pokračovat v digitalizaci agend. A pokládám za klíčové také to, aby se podařilo opravdu všechny ty kroky činit pro českou veřejnost v dopravě v celém resortu mnohem srozumitelnější a přívětivější. Ty změny už jsou patrné a budou v budoucnu ještě viditelnější.

Já bych se rád ještě zmínil o jedné významné věci, která v nadcházejícím roce bude dopravu provázet. Já jsem zmínil přípravu několika klíčových dopravních staveb. Zmínil jsem Pražský okruh, zmínil jsem také pokračování přípravy středočeské části dálnice D3, zmínil jsem pokračování D11, to, že začneme se stavbou D6. Je to možné jenom díky opravdu intenzivní práci investorských organizací v oblasti dopravy. Je to možné díky legislativě, která přeje mnohem víc rozvoji dopravní infrastruktury. Ale jedna věc je zcela zásadní. A tady se chci jasně ohradit proti kritice opozice.

Tato vláda je připravena s odvahou vstupovat do těch klíčových projektů a investovat do nich finanční prostředky a hledat dobrá řešení i proti odporu těch, kterým silniční stavby a nebo železnice povede za humny. Ukazuje se, že bez téhle odvahy, ale zároveň ochoty hledat ta dobrá řešení, se nemáme šanci posunout dál. A klíčovou zprávou je, že všechny ty zmíněné projekty se chystají, že v nich pokračujeme a pokračujeme v nich rychleji, že je ten vývoj znát i v regionech a že odezva české veřejnosti na snahu této vlády investovat a nabídnout tímto způsobem i jeden z receptů na řešení krize, to znamená opravdu poctivě investovat do věcí, které Česká republika potřebuje a které budou znamenat další klíčovou podporu české ekonomiky, to, aby se mohla odrazit a růst dál.

Zmiňoval jsem bezpečnost v silniční dopravě jako klíčovou podmínku, na železnici, to znamená významné investice do ETCS, do evropského zabezpečovače. Tolik velmi stručný vhled do toho, co všechno přinesl resort dopravy pro českou veřejnost. Z toho výčtu je naprosto zřejmé, že česká vláda pomáhá lidem v České republice, že česká vláda na ně myslí a že je schopna realizovat klíčové projekty, které pomohou i české ekonomice, že neděláme unáhlené kroky, ale že směřujeme k tomu, abychom dokázali ten resort velmi rozumným způsobem rozvíjet.

A já si na závěr svého stručného vystoupení dovolím předložit procedurální návrh, který vychází z návrhu všech pěti koaličních klubů, a to, abychom jednali po jednadvacáté hodině, a to až do dnešních čtyřiadvaceti hodin. Děkuji za pozornost i za podporu všech rozumných aktivit v resortu dopravy.

