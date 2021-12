Ministr Metnar: Mandatorní výdaje nelze zásadním způsobem krátit

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemohu nezareagovat na tu debatu, což budou dopady rozpočtového provizoria na resort Ministerstva obrany na armádu potažmo na obranyschopnost této země.

Tak jak již zaznělo, jednotlivé resorty v období rozpočtového provizoria obdrží podle pravidel jednu dvanáctinu původně schváleného rozpočtu každý měsíc. V rozpočtovém provizoriu není možné zahajovat velké projekty, veřejné zakázky, protože při jejich spuštění je třeba mít krytí na celý projekt. U velkých projektů v prostředí Ministerstva obrany se může jednat o částku vyšší, než je jedna dvanáctina starého rozpočtu po odečtení mandatorních výdajů, krytí by tedy v daném měsíci nebylo dostatečné a nebude možné zakázky zadat či uzavřít na ně smlouvu - takže stejný problém jak u kolegů z jiných resortů, i resortu Ministerstva obrany v návaznosti na obranyschopnost. V prostředí Ministerstva obrany se tím pádem projeví výrazné zpoždění s velkými projekty, jelikož tyto bude možné zahájit až po schválení nového rozpočtu, tedy po odpadnutí rozpočtového provizoria. Po něm ovšem bude navazovat ještě další část a tu chci rovněž zdůraznit, tzv. administrativní část, kdy se data za období rozpočtového provizoria budou muset prvně nahrát do systému a následně bude možné činit další kroky. Bez toho to nepůjde. A bude to období, kdy nebudou data on line, protože nebudou v systému, kdy se tam budou muset pracně doplnit.

Otázkou je, do jaké míry je možné v období rozpočtového provizoria pokračovat v nedokončených, ale i nadále běžících projektech. U těchto projektů je třeba vázat vyjednávání s dodavateli na jasné parametry financování. V době, kdy bude platit rozpočtové provizorium nelze podobu nového rozpočtu predikovat, tudíž nebude možné činit ani jiné výrazné kroky v již běžících projektech. Takže jak říkám, bude to mít tyto dopady na resort obrany, na armádu potažmo obranyschopnost a rychle nabývat schopnostem, ke kterým jsme se v rámci aliance zavázali.

Teď mi ještě, dámy a pánové, dovolte trochu jiný pohled, kdy bych se se svojí několikaletou zkušeností v působení na resortu Ministerstva obrany vyjádřil k případnému krácení či k případným škrtům v rozpočtu Ministerstva obrany. S ohledem na dobrou ekonomickou situaci jsem v posledních letech nechal sestavovat rozpočet Ministerstva obrany jako maximálně proinvestiční. Bylo potřeba dohánět deficit z minulých let. Ne jinak byl s ohledem na rostoucí trajektorii rozpočtů včetně rozpočtového výhledu až do roku 2024 sestavován i rozpočet pro rok 2022. Pokud by nastala nutnost krátit rozpočet roku 2022 ze stávajících 93,5 miliardy korun, znamenalo by to opětovnou destabilizaci veškerých investičních plánů. Vzhledem k tomu, že mnoho investičních projektů je víceletých, snížení rozpočtu jednoho zásadně ovlivňuje i plány let následujících. Je to zničení základny, od které se odvíjí reálnost plánů dalších let resp. by se vytvořila vysoká míra rizika při sestavování těchto víceletých plánů.

Je třeba říci, že nelze zásadním způsobem krátit mandatorní výdaje. To je všem jasné, těm lidem musíme zaplatit, musíme jim dát plat za práci, kterou odvádějí. Stejně tak oblast ostatních běžných výdajů je u resortu Ministerstva obrany téměř na minimální úrovni, aby zajistila nezbytný výcvik vojsk, provozuschopnost techniky nebo i např. financování tolik v tuto chvíli nezbytného zdravotnictví cestou příspěvku do vojenských nemocnic.

Případné krácení či škrty by musely být učiněny především v oblasti investic. U armády potažmo u resortu Ministerstva obrany z investic plánovaných na rok 2022, které činí 31,3 miliardy korun výdajů, je v tuto chvíli již více jak 20 miliard pod smluvními závazky. Museli bychom všechny, a nebo část investic, které jsou nezasmluvněné, zrušit, a to by mělo samozřejmě nedozírné následky k dalšímu vývoji a k plánům, které vychází ze strategických dokumentů, které byly schváleny. A nemusím tady hovořit dlouho, jednalo by se - spojovací technika, která je tak nutná v rámci interoperability v rámci spojenců, technické zhodnocení pandurů, prostředky velení a řízení, no celá řada projektů by se prostě musela buď zčásti, a nebo úplně zrušit.

Zároveň snížení rozpočtu v tomto čase může vést k možným neúčelným výdajům.

Jednalo by se jak o strategické investice, tak o běžnou obnovu majetku. Zároveň některé investice na sebe mohou být časově navázané a v tak krátkém čase k provedení změn rozpočtu nebude možné znovu provést jejich synchronizaci těchto investic, jak to je v těchto plánech v současné době nastaveno. Chci říct, že v nominálním vyjádření by pokles v roce 2022 o jakékoli snížení znamenal pokles pod úroveň roku 2021 a z hlediska podílu HDP je to v roce 2021 1,41 procenta a v případě krácení si dokážete představit, co by to znamenalo, jaký signál by byl vyslán vůči našim spojencům, kdy v době, kdy jsme hodnoceni jako sedmá nejlepší země s nejrychleji rostoucím obranným rozpočtem, tak jaký by to byl signál k našim partnerům, k našim spojencům.

Dále chci říct, že je velkou otázkou, nebo by bylo velkou otázkou pokračování v náborech vojáků v době, kdy má armáda největší důvěru občanů, kdy pomáhá všude, kde je třeba, a kdy je obrovský zájem o službu v armádě. Takže, dámy a pánové, to jsem považoval za nutné vám sdělit a upozornit na ta rizika z pohledu Ministerstva obrany a obranyschopnosti. Děkuji vám za pozornost.

