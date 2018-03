Ministr Pelikán: Potřebujeme řešit dostupné bydlení

Život ve vyloučených lokalitách, byznys se sociálním bydlením, nezaměstnanost, zadlužení, problémy se vzděláváním a kriminalita. S těmito dalšími tématy se setkali ministr spravedlnosti a pro lidská práva Robert Pelikán a náměstkyně jeho sekce pro lidská práva Martina Štěpánková na v pořadí třetím společném výjezdu s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Návštěva zamířila přímo do vyloučených lokalit, viděla výsledky práce v komunitních centrech, avšak jako nejzásadnější potíží se ukázala problematika bydlení.

„Problémy s bydlením měli zatím všude, kde jsme teď byli. Ve městech a obcích fungují soukromé ubytovací objekty, lidé v nich platí ohromně vysoké částky za nájem. Bydlení však často nevyhovuje ani základní standardům, současně ale místní úřady nemají pravomoc takový objekt zkontrolovat. A život na takových ubytovnách s sebou zákonitě přináší další a další problémy,“ uvedl ministr Pelikán během prohlídky Vítkova. Stejnou situaci řeší v nedalekém Budišově nad Budišovkou nebo v Čermné ve Slezsku.

Na ministrova slova navázala také náměstkyně Štěpánková: „Bydlení je základ. Když má rodina slušné a stabilní zázemí, může se pak soustředit na další problémy, na školní i mimoškolní aktivity pro děti a podobně.“

Ve středisku Tunnel v Čermné pracovníci podporují finanční gramotnost, vedou lidi k samostatnosti a k tomu, aby problémy řešili a nenechali je zajít příliš daleko. Řada místních se totiž potýká s exekucemi a zadlužením. Díky projektu Romact v Budišově se podařilo opravit společné prostory obecních domů a podle místostarosty města je vidět, že vlastní práce si obyvatelé váží, protože budovy jsou i po dvou letech udržované.

Střediska pro děti a mládež za sebou mají velmi pěkné výsledky. Jejich snahou je, aby děti pravidelně chodily do školy, aby se učily zodpovědnosti a místo času na ulici raději hodily do kroužku. Vítkovské nízkoprahové centrum pro mládež se v tomto ohledu věnuje dětem a mládeži od 6 do 26 let.

Druhý den programu pokračuje dnes v Ostravě. Delegace v čele s ministrem Robertem Pelikánem zamíří do několika vyloučených lokalit (v Přívoze nebo do lokality Sirotčí), prohlédne si také práci řady podpůrných organizací věnujících se dětem a mládeži. Jedná se například o organizaci Bílý nosorožec, která vede projekty na podporu předškolní přípravy i školního vzdělávání, v rámci prevence kriminality provozuje Komunitní centrum Bedřiška. Na programu je také návštěva Vesničky soužití, úspěšného projektu sdružujícího romské a neromské obyvatelstvo. V 30 rodinných domech bydlí rodiny s dětmi, sociálně slabí, nezaměstnaní a předlužení. Obyvatelé mají silnou motivaci udržet si pěkné bydlení a využívají podpory sociálních služeb. Za šestnáct let fungování vesničky se odstěhovalo pouze osm rodin.

