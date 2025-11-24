Havel (TOP 09): ANO si připravuje půdu pro rekordní zadlužení ČR

24.11.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu.

Foto: Spolu
Popisek: Koalice Spolu

Příprava státního rozpočtu v podání hnutí ANO je učebnicová improvizace. Nejprve sebevědomě tvrdí, že mají rozpočet hotový a předělaný. Když ale přijde chvíle pravdy, ukáže se, že žádný hotový návrh neexistuje. Místo předložení začíná jen zmatek, hledání výmluv a odvrácení pozornosti.

Ve skutečnosti si ANO připravuje půdu pro rekordní zadlužení České republiky. To je jejich osvědčený postup: naslibovat všechno všem, pak zjistit, že na to nejsou peníze, a nakonec to maskovat frází o „investicích do lidí“. Výsledkem je jen další účet, který jednou zaplatí daňový poplatník.

A aby to nebylo tak vidět, snaží se přehlušit i nepříjemný problém střetu zájmů svého předsedy.

Tohle není odpovědná politika. Je to drahé divadlo, jehož cenu zaplatíme my všichni.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
autor: PV

