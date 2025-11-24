Kupka (ODS): ANO a rozpočet? Každý týden jiný příběh

24.11.2025 21:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu.

Kupka (ODS): ANO a rozpočet? Každý týden jiný příběh
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Martin Kupka

To je teda gól. Nevyprávěl náhodou Andrej Babiš, jak mají připravený svůj vlastní rozpočet? Vyprávěl. A to například konkrétně 17. října. Pak proti logice toho vyjádření křičeli, že máme poslat my ten svůj. Alena Schillerová ještě 21. října vysvětlovala, že ho potřebují jako podvozek a že to v druhém čtení předělají.

Takže si to shrňme. Dobře věděli, co je připraveno, chtěli ho poslat a opravit. A teď ho vrací vládě? Každý týden jiný příběh. Jednou prý musíme změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, podruhé to zase není potřeba. Jednou slibují udržet deficit, vzápětí chtějí vládě uložit, ať ho zvýší. Nejdřív straší rozpočtovým provizoriem a škodami, teď tvrdí, že to žádná katastrofa není. Dámy a pánové, zmatek a chaos Andreje Babiše jsou zpět.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Relativizace Listopadu 1989, plivnutí do tváře“. Kupka se rozčílil, Moravec zachmuřil
V ODS hledají předsedu. Skopečka přemlouvali, nechtěl
Ministr Kupka: První z devatera nových dálničních úseků je otevřen
Kupka (ODS): Pro lepší komunikaci spustíme ODS TV – náš vlastní mediální prostor

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Lhali představitelé ANO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Možná, že mimořádná schůze není tak špatný nápad, nezvážíte ji podpořit?

Za okolností, že by jednání bylo bez časového omezení v rámci 1-2 dnů, s právem vystoupit 5 (10) min. u poslanců, 20 min. u přednostních práv by jednání mohlo být rychlé. A pak schválit usnesení, že poslanecká sněmovna důvěřuje Andreji Babišovi, že vyřeší střet zájmů a vyzve v usnesení prezidenta, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Trump jako hlas rozumu a snaha o mír

16:04 Vích (SPD): Trump jako hlas rozumu a snaha o mír

Nedávné jednání USA a Ukrajiny v Ženevě přineslo aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války…