Kupka (ODS): ANO a rozpočet? Každý týden jiný příběh

To je teda gól. Nevyprávěl náhodou Andrej Babiš, jak mají připravený svůj vlastní rozpočet? Vyprávěl. A to například konkrétně 17. října. Pak proti logice toho vyjádření křičeli, že máme poslat my ten svůj. Alena Schillerová ještě 21. října vysvětlovala, že ho potřebují jako podvozek a že to v druhém čtení předělají.
Takže si to shrňme. Dobře věděli, co je připraveno, chtěli ho poslat a opravit. A teď ho vrací vládě? Každý týden jiný příběh. Jednou prý musíme změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, podruhé to zase není potřeba. Jednou slibují udržet deficit, vzápětí chtějí vládě uložit, ať ho zvýší. Nejdřív straší rozpočtovým provizoriem a škodami, teď tvrdí, že to žádná katastrofa není. Dámy a pánové, zmatek a chaos Andreje Babiše jsou zpět.
Mgr. Martin Kupka
autor: PV