Eliška Hašková-Coolidge: Turek by byl fenomenální ministr zahraničí

Eliška Hašková-Coolidge popsala, zda by dnes bylo obtížné pracovat po boku současného prezidenta USA Donalda Trumpa: „Myslím, že by to nebylo víc náročné než práce pro ty prezidenty, které jsem zažila. Myslím, že je to o tom, věřit tomu, co se ten prezident snaží dělat. V době, kdy jsem tam působila já, existovala ještě naprostá poctivost, otevřenost a transparentnost. Transparentnost je nesmírně důležitá ve vládní sféře; jakmile se začne šuškat a dělat na různé lidi podrazy, je konec,“ uvedla v XTV.
Důvěra se podle ní strašně vytrácí, protože lidé mluví na sebe, místo aby mluvili spolu. „Nemluví se do očí, nekomunikují, prosazují svůj vlastní názor,“ pokračovala.
„Byla v něm vtělená poctivost a lidskost,“ říká o kardinálu Dukovi
V návaznosti na to, jak důležitá je schopnost s lidmi komunikovat, Eliška Hašková-Coolidge připomněla i osobnost nedávno zesnulého kardinála Dominika Duky. „Velice, velice vzpomínám. Měla jsem ho strašně ráda. Ten jeho úsměv, když odcházel vždy ze mše a ještě podal ruku. To byl kardinál, který měl v sobě takovou lidskost,“ podotkla. „Byla v něm ztělesněná poctivost, spravedlivost a odvaha se vyjádřit, ale zároveň pokora. On byl úžasný. Uměl s lidmi komunikovat. A to je klíč ke všemu.“ Ocenila, že Duka vstupoval do dialogu i s lidmi, kteří zastávali zcela opačné postoje.
Kardinál Dominik Duka se v minulosti stal terčem kritiky poté, co odsloužil mši za Charlieho Kirka. Eliška Hašková-Coolidge, která byla na mši osobně přítomna, popsala, jak ji vnímala a jak se podle ní kardinál choval v situacích, kdy musel čelit rozdílným názorům. „On měl odvahu, když to doopravdy chtělo mít odvahu. Bylo to úžasně dojemné. Ta mše byla krásná, doopravdy. Já byla tak hrdá na Česko, že Česko se právě takto k tomu postavilo, protože to jsou hodnoty, které pak pomáhají, aby rostla láska k vlasti, aby se lidi měli rádi mezi sebou.“
Reagovala i na kritiku, která se proti Dukovi po této mši zvedla. „To, že ho za to lidi kritizovali, za tu mši, to bylo hanebné. Ta kritika mířící na kardinála byla úplně za hranou a nepatřila tam. Nikdy jsem nezažila takový odpor a agresi.“ Připomněla, že Dukův způsob jednání nebyl útočný, ale naopak založený na laskavosti a službě ostatním: „Nikdy nebyl asertivní nebo agresivní. Vždy tu odvahu ukázal, ale láskou. To je velice důležité. Nedělal to pro sebe, ale pro národ,“ zdůraznila Eliška Hašková-Coolidge.
Konflikt začal provokací vůči Rusku
Vyjádřila se také k situaci kolem Ukrajiny. Připomněla, že prezidentu Donaldu Trumpovi se v minulosti podařilo uzavřít příměří v Gaze i mezi Kambodžou a Thajskem, ale konflikt na Ukrajině přetrvává. Na otázku, proč se jej nedaří ukončit, reagovala velmi otevřeně. „Na tuto otázku nemám odpověď. Je to strašně těžké. Já tedy nevěřím, že to byla agrese na straně Ruska. Myslím si, že to byla vyprovokovaná agrese, která není agrese. Je to trochu jiné,“ dodala.
Zaujalo ji prý vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova z 15. srpna, které označila za překvapivě vstřícné, protože jako jeden z mála zdůraznil, že cesta k míru musí stát také na respektu k lidským právům.
Zároveň řekla, že Rusko dlouhodobě opakuje nutnost vrátit se k samotným kořenům konfliktu, k tomu, proč vůbec vznikl. Podle ní byla chybou příliš rychlá a vojensky tvrdá reakce Moskvy, ale na druhé straně dodává, že k ní podle jejího názoru přispěla série rozhodnutí Západu a přibližování NATO směrem k Ukrajině. To podle Haškové-Coolidge vnímalo Rusko jako „provokaci“.
Zmínila také napětí kolem pronásledování rusky mluvících obyvatel v Oděse a v dalších regionech, které podle ní přidávalo na frustraci. Vyjádřila názor, že Moskva „měla toho už dost“ a rozhodla se reagovat. Je podle ní škoda, že se situace neřešila diplomaticky od samého začátku, a že podle jejího pohledu byla prvotní chyba na straně Západu, který k eskalaci přispěl.
Nedávno doprovodila poslance Filipa Turka na Pražský hrad při předávání státních vyznamenání. Zároveň zdůraznila, že jejich setkání nebylo jednostranné: „On mě zase předtím doprovodil. Já jsem ho zavolala, aby mě doprovodil na modlitbu pro národ, kterou vždy měl kardinál Duka.“
„Byl by fenomenálním ministrem zahraničí,“ říká o Filipu Turkovi
V závěru rozhovoru odpověděla i na otázku, zda by poslanec Filip Turek mohl být dobrým ministrem zahraničních věcí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Neváhala, a svůj názor vyjádřila jednoznačně: „Byl by fenomenálním ministrem zahraničních věcí, protože když on vstane a začne mluvit, tak wow, lidi hned dají pozor. On umí mluvit a umí vypadat jako ministr,“ řekla.
Filipu Turkovi coby odbornice na etiketu dala i drobnou, ale podle ní důležitou diplomatickou radu týkající se veřejného vystupování a etikety. A sice, že nesmí nosit černou košili. „Naznačila jsem, že černá košile a bílá kravata je mafiánský oděv. Ale to je zase to mládí. Znám tolik mladých lidí, kteří najednou se takhle obléknou. Je to mládí. Ale řekla jsem mu, že tohle ne…“
Vzpomněla, že Turek byl pozván na inauguraci Donalda Trumpa, že mluví perfektní angličtinou a že má podle ní nezpochybnitelné předpoklady pro výkon vysoké diplomatické funkce. „Turek mluví krásně anglicky. A je to člověk, který by byl významný ministr zahraničních věcí. Ač je mladý, jsou tam věci, které musí umět se ještě naučit. Ale to jsou drobné věci,“ dodala s úsměvem.
