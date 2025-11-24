Komínek (KSČM): Mluvit o válce jako o nějakém přínosu pro Čechy?

24.11.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k o slovech o Karla Řehky.

Komínek (KSČM): Mluvit o válce jako o nějakém přínosu pro Čechy?
Foto: archiv J. Komínek
Popisek: Zastupitel Ústeckého kraje za KSČM Jaroslav Komínek

To jako opravdu?

Když jsem narazil na video, kde má údajně generál české armády mluvit o tom, že „benefitujeme z toho, že Ukrajina vede krvavou válku“, tak jsem si říkal jediné:

Tohle přece nemůže být myšleno vážně.

Buď je to vystřižené, vytržené z kontextu, nebo rovnou upravené umělou inteligencí.

Ať už je pravda jakákoliv, jedno je jisté:

Mluvit o válce, kde umírají lidé, jako o nějakém přínosu pro Čechy, je absolutně za hranou.

Normálnímu člověku se z toho zvedne žaludek a úplně právem.

Od lidí v tak vysokých funkcích bychom čekali úplně jiný tón, respekt k lidskému utrpení a hlavně kontakt s realitou obyčejných lidí.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek obsahuje štítky

KSČM , Komínek

autor: PV

