Komínek (KSČM): Mluvit o válce jako o nějakém přínosu pro Čechy?

To jako opravdu?
Když jsem narazil na video, kde má údajně generál české armády mluvit o tom, že „benefitujeme z toho, že Ukrajina vede krvavou válku“, tak jsem si říkal jediné:
Tohle přece nemůže být myšleno vážně.
Buď je to vystřižené, vytržené z kontextu, nebo rovnou upravené umělou inteligencí.
Ať už je pravda jakákoliv, jedno je jisté:
Mluvit o válce, kde umírají lidé, jako o nějakém přínosu pro Čechy, je absolutně za hranou.
Normálnímu člověku se z toho zvedne žaludek a úplně právem.
Od lidí v tak vysokých funkcích bychom čekali úplně jiný tón, respekt k lidskému utrpení a hlavně kontakt s realitou obyčejných lidí.
autor: PV