Primátorka Vaňková: Schválena dokumentace nového fotbalového stadionu za Lužánkami

Slíbili jsme to a je schváleno!
Rada města Brna dnes schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavbu nového fotbalového stadionu v lokalitě za Lužánkami.
Cílem tohoto koncesního řízení je vybrat soukromý subjekt, který získá od města potřebné pozemky, na kterých následně na své náklady postaví fotbalový stadion a bude ho provozovat.
Parametry pro rozhodování bude kupní cena pozemků a garance výstavby a následného provozu stadionu dodavatelem.
Koncesní řízení bude probíhat ve třech fázích: posouzení kvalifikačních požadavků, dialog s kvalifikovanými zájemci, podání konečných nabídek.
Předpokládáme, že výsledek koncesního řízení bude znám v srpnu příštího roku.
Příprava celého projektu a stadionu tak bude v rukou vítěze koncesního řízení. Město Brno bude nadále připraveno budoucímu investorovi poskytnout veškerou podporu a součinnost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV