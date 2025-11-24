Primátorka Vaňková: Schválena dokumentace nového fotbalového stadionu za Lužánkami

24.11.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému fotbalovému stadionu za Lužánkami v Brně.

Primátorka Vaňková: Schválena dokumentace nového fotbalového stadionu za Lužánkami
Foto: Daniela Černá
Popisek: Primátorka Brna Markéta Vaňková

Slíbili jsme to a je schváleno!

Rada města Brna dnes schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavbu nového fotbalového stadionu v lokalitě za Lužánkami.

Cílem tohoto koncesního řízení je vybrat soukromý subjekt, který získá od města potřebné pozemky, na kterých následně na své náklady postaví fotbalový stadion a bude ho provozovat.

Parametry pro rozhodování bude kupní cena pozemků a garance výstavby a následného provozu stadionu dodavatelem.

Koncesní řízení bude probíhat ve třech fázích: posouzení kvalifikačních požadavků, dialog s kvalifikovanými zájemci, podání konečných nabídek.

Předpokládáme, že výsledek koncesního řízení bude znám v srpnu příštího roku.

Příprava celého projektu a stadionu tak bude v rukou vítěze koncesního řízení. Město Brno bude nadále připraveno budoucímu investorovi poskytnout veškerou podporu a součinnost.

JUDr. Markéta Vaňková

  • ODS
  • primátorka
autor: PV

