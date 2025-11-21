Premiér Petr Fiala obdržel vysoké papežské vyznamenání

Předseda vlády v demisi Petr Fiala převzal ve čtvrtek 20. listopadu 2025 z rukou apoštolského nuncia v ČR, arcibiskupa Jude Thaddeuse Okola, vysoké papežské vyznamenání – Velký kříž Řádu Pia IX. (Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Piano), které mu udělil papež Lev XIV. Jedná se o nejvyšší ocenění, jímž Svatý stolec vyznamenává představitele veřejného života. Svatý otec tímto oceněním vyzdvihl premiérovy dlouhodobé zásluhy o obranu základních společenských a morálních hodnot, podporu náboženské svobody a respekt k různým vyznáním.
„Jeho nasazení ve prospěch ochrany náboženské svobody, ať už jako univerzitního profesora nebo jako předsedy vlády, dokládá odhodlání zajistit právo na svobodu svědomí a vyznání pro všechny občany České republiky. Jeho úsilí o zachování duchovního dědictví svého národa a hledání trvalého míru v konfliktních oblastech podtrhuje jeho věrnost vyšším principům soudržnosti a tolerance, dialogu a jednoty,“ uvedl apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo při předávání vyznamenání v Arcibiskupském paláci v Praze.
Dodal také, že toto ocenění je výrazem uznání premiérovy neochvějné obrany ušlechtilých hodnot ve společnosti – hodnot, které přesahují politiku a oslovují duši národa. „V době, jež je často poznamenána relativizací, rozdělením a pochybnostmi, stojí premiér Fiala pevně na straně pravdy, spravedlnosti a lidské důstojnosti a podporuje společnost, v níž svoboda myšlení a úcta ke všem vyznáním nejsou jen ideály, ale živou skutečností.“
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
„Je to pro mě velká pocta. Mám radost z toho, že je takto oceňována politika, kterou jsem dělal se svým tymem. Jejím cílem bylo, abychom žili v lepším a bezpečnějším prostředí, kde je respektována důstojnost člověka, kde vládně mír a spravedlnost. A v tomto úsilí má v mezinárodním prostředí Vatikán významný hlas a je pro nás důležitým partnerem,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Dodal, že ocenění má pro něj jako věřícího člověka i hluboký rozměr. „Toto ocenění je pro mě i povzbuzením, abych dál prosazoval hodnoty, na nichž moje politika stála. Slušnost, úcta k druhým, spravedlivé jednání, politika jako služba, odvaha jít proti proudu, to nejsou věci, které můžeme hodit do koše, protože zrovna nejsou v módě. Bez nich budeme žít v mnohem horším světě. Vyznamenání chápu i jako závazek, abych takové politice zůstal věrný.“
Řád Pia IX. (Ordine di Pio IX) je papežský rytířský řád založený v roce 1847 papežem Piem IX. Navazuje na starší rytířskou družinu Pia IV., která zanikla po jeho smrti. Do roku 1939 bylo s udělením řádu spojeno i šlechtictví. Řád se uděluje katolíkům i nekatolíkům za zásluhy o papežství a církev. Od roku 1996 jej mohou získat také ženy. Řád má pět tříd, od nejvyššího stupně určeného hlavám států až po základní třídu rytíře či dámy.
Třída Velkého kříže je tradičně vyhrazena předsedům vlád a velvyslancům. Odznak tvoří zlatá, modře smaltovaná osmicípá hvězda s medailonem PIVS IX a heslem VIRTVTI ET MERITO. Stuha je modrá se dvěma červenými pruhy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV