„Už mě sem nevytáhnou.“ Pithartovo loučení s veřejností

Spolek Milion chvilek zorganizoval 17. 11. akci na Staroměstském náměstí, kde se vymezoval proti vznikající vládě Andreje Babiše. Velký ohlas měl zejména projev bývalého předsedy Senátu a signatáře Charty 77 Petra Pitharta.
„Tato řeč Petra Pitharta na Staromáku 17. 11. 2025 sklidila obrovský ohlas. Stál jsem dva metry od něho a měl husí kůži. V posledních dvou minutách jsem cítil, že se loučí. Že pomalu odchází velikán,“ okomentoval jeho výstup Minář.
Pithart ve svém projevu zejména apeloval na větší zapojení lidí do politiky a viditelně se i loučil se svojí politickou angažovaností. „Dlouhou dobu jsme se neviděli a za tu dobu se leccos změnilo. Leccos také dobrého se stalo. Za tu dobu ale nám také možná něco došlo, na co jsme dříve nepomysleli. I mně leccos došlo. Třeba to, že člověk na pódiu nemá mluvit hlavně tak, aby se mu tleskalo, ale spíše tak, aby se lidé zamysleli,“ prohlásil Pithart, že si nepřišel pro potlesk, ale něco důležitého lidem vzkázat.
„Jak to, že jsme na tom s demokracií hůře než před sedmi lety na Letné?“ řekl Pithart, že demokracie je na tom hůře, i když byl zvolen dobrý prezident a na čas byli z hlavní scény uklizeni extremisté. „Protože jsme nedělali to hlavní, co jsme měli dělat,“ má jasno Pithart.
Chodit na náměstí totiž podle něj už zdaleka nestačí. „Bylo nás na Letné přes 300 tisíc a dodnes z toho máme dobrý pocit. Ale to další volby nevyhraje, to se stane jen tehdy, když demokraté z těch náměstí vstoupí do politických stran. A to jste i vy!“ řekl za velkého aplausu.
„Ano, vy budete muset dost obětovat a strany podporovat účinně buď zvenčí, nebo do nich raději vstupovat. Bez našich obětí to zkrátka příliš nepůjde. Nic dobrého na tomto světě se nezrodilo bez obětí. Dřív to lidé věděli více než dnes, že jen malé dobré se dá koupit, ale pro velké dobré jsou potřeba oběti. Tak vám to tady dnes říkám,“ prohlásil bývalý disident a porevoluční politik.
„S malými oběťmi se dají pořídit leda dobré pocity. Obětujou kus času, půjdou na Staromák nebo na Letnou a má dobrý pocit. Ale zítra bude ministrem zahraničí nácek,“ prohlásil Pithart s narážkou na Filipa Turka a lidé začali hlasitě pískat.
„Ale my máme dobrý pocit, že jsme ukázali, že jsme proti. Uznejte sami, že to je málo. Musíme dát mnohem více než kus našeho času jednou za čas. Musíme se silnými politickými stranami lidi jako Turek porazit ve volbách. Protestovat proti tomu je málo. Musíme pomáhat politickým stranám, a to nejlépe zevnitř,“ apeloval opakovaně Pithart s tím, že v našich politických stranách je zhruba setina členů ve srovnání s evropským západem.
Nakonec se Pithart rozloučil s tím, že na další akce už nejspíše nedorazí. „Už mě sem příště na tribunu asi nevytáhnou, tak jsem řekl, co mám na srdci. Klidně mi netleskejte, ale přemýšlejte prosím o tom, co vám říkám. Mějte se dobře a děkuji, že jste přišli,“ dodal s tím, aby lidé věřili Mikuláši Minářovi.
„Už mě sem příště na tribunu asi nevytáhnou…“ ?? Tato řeč Petra Pitharta na Staromáku 17. 11. 2025 sklidila obrovský ohlas. ??— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) November 23, 2025
Stál jsem 2 metry od něho a měl husí kůži. V posledních dvou minutách jsem cítil, že se loučí. Že pomalu odchází velikán. pic.twitter.com/kjw3tHE59D
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič