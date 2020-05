Ministr Plaga: Je to daň za úspěch tohoto programu, který přímo klubům dává prostředky

Samozřejmě děkuji za tu poznámku. Poznámka ve vztahu k tomu, zdali miliarda korun, avizovaná, neskončí u jednoho z klubů, já ho nebudu jmenovat, by, teď to s lehkou nadsázkou, záležela na preferencích, jestli Sparta nebo Slavia nebo Plzeň nebo jakýkoliv jiný tým. Podotýkám, že já jsem z Brna, ale vnímám vaši preferenci. A teď na tu... no já vnímám ten Baník, že jste říkal. A když to vrátím do té reálné roviny, prosím, tento zákon pouze otevírá možnost k tomu mimořádnému prostředku k tomu, aby agentura dříve než bude moci vyplácet, tak, nebo aby mohla dříve vyplácet, než bylo původně uvažováno, to je vlastně jediná změna. Je naprosto legitimní, budu upřímný, je naprosto legitimní, že se ptáte potom, jak bude miliarda využita. A já jsem na to tady odpovídal v tom úvodním slovu. V té chvíli to využití prostředků, nastavení programu je až věcí následnou, je věcí kontroly školského výboru sněmovny, respektive podvýboru pro sport. Je naprosto legitimní, pokud Senát se bude ptát, jak je program nastaven, přijme usnesení, že si pozve Národní sportovní agenturu, aby jim představila program, parametry programu a bude se k parametrům programu vyjadřovat. Jsou to 2 různé věci. V tuto chvíli je tu zákon, v něm nevidím žádný dohad, protože pouze říká urychleme to. A samozřejmě pochyby, které jsem samozřejmě zaznamenal z vystoupení, například pana senátora Beka, rozumím jim a je na Národní sportovní agentuře, aby tu rukavici ze země zvedla a přesvědčila dolní i horní komoru, že má jasný plán, co s těmi prostředky bude dělat, že má transparentně nebo bude mít transparentně nastavené to financování a že to takzvaně zvládne. A teď k té poslední části, která se týká ministerstva školství, kde budu naprosto adresný. Zdůvodnění, pokud jsem říkal, že jsme byli kritizováni jako MŠMT v předchozích letech, že výplata prostředků probíhala opožděně, tak se kritika soustředila převážně, musím říct, v minulém roce na vyplácení programu Můj klub. Je to daň za úspěch tohoto programu, který přímo klubům dává prostředky. A myslím si, že nikdo netušil na startu, ale možná se mýlím, možná ti, co to spouštěli, tušili, že to tak dopadne, ale potom náběhu nikdo podle mého názoru netušil, že bude 6,5 tisíce klubů, v minulém roce 5906 klubů nebo 26 klubů, které si budou žádat o přímou podporu ze státních prostředků.

Pár let zpátky stát přímo kluby nepodporoval, teď je podporuje. Přitom, kdy na MŠMT je ten počet těch úředníků limitně stejný jako v minulosti, kdy rozděloval dotace pouze, pouze těm svazům, pouze střešním organizacím, a nikoliv 6,5 tisícům klubů, které tam podají žádost. Došlo tam k navýšení počtu těch pracovníků, ale není to ve stejné míře jako předtím. To znamená, pokud byla neefektivita na ministerstvu školství, tak byla před rokem 2017, byla v době, kdy neexistoval program Můj klub a kdy na žádosti svazů tam byl zaměstnán odbor a fungoval tak, jak fungoval. To ponechám mimo dnešní debatu. Co se týká ministerstva školství a toho, proč to nedělají na Národní sportovní agentuře pracovníci ministerstva školství, podotýkám, je uzavřen a je dán delimitační protokol, který jasně říká, že dokud vše jelo na MŠMT, zaměstnanci byli u nás. Je jich 27. Národní sportovní agentura ve své důvodové zprávě počítá téměř s trojnásobným počtem zaměstnanců. Pokud se nepletu, pokud se pletu, omlouvám se. To znamená, že Národní sportovní agentura může od svého vzniku v minulém roce nabírat nové zaměstnance, a zároveň do té agentury přecházejí zaměstnanci plynule z MŠMT. Ve chvíli kdy jsme ztratili kompetenci ke strategiím, kompetencím, akčním plánům v oblasti sportu, přešlo oddělení koncepce, ta místa přešla k 1. 1. 2020 na agenturu. K 1. 6. přejde rejstřík sportovců z ministerstva školství na národní sportovní agenturu. Stejně s tím přejdou místa na Národní sportovní agenturu, to znamená, tady to není tak, že na ministerstvu školství zůstávají úředníci, a to si vyprošuji, byť vím, že jste to nemyslel zle, ale vysvětluji to. Tam to skutečně není tak, že by tam zůstávali úředníci, kteří se kopou nudou do zadku, zatímco navalujeme nějakou agendu na Národní sportovní agenturu. Nikoliv, ty agendy, tak jak byl vymyšleny, tak přecházejí společně s pracovními místy, stejně tak jako ten poslední velký balík pracovníků odejde k 1. 1. 2021 a pouze tam zůstávají nějaká 2 místa na to, aby dokončili ty investiční dotace, které se doúčtovávají až do toho dalšího roku. A ta místa následně přejdou také na národní sportovní agenturu, tedy na ministerstvu nezůstane žádné z těch míst, které se přímo věnují sportu. A zároveň Národní sportovní agentura disponuje v průběhu od začátku místy, které může využít na přípravu nových programů, nových výzev a na jejich administraci. Tedy jediná změna, ke které dochází tímto zákonem, je v tom, že nejenom že tu práci, kterou Národní sportovní agentura v letošním roce již má dělat, to znamená vypisuje ty výzvy, tak zároveň si k tomu přidává i tu agendu administrativní a výplatu těch dotací. A to je výzva pro Národní sportovní agenturu, a ne kritika MŠMT. A pokud se ptáte, co dělají úředníci z MŠMT, kteří se věnují agendě sportu, tak já už jsem řekl, že se chci pochlubit tím, že skutečně máme v oblasti reprezentace vyplaceno, zimní sporty šly jako první, vždy byl problém, že zimní sporty neměly peníze, když jim končila sezóna a přicházeli někdy v srpnu, zatímco ty zimní sporty prostě ty peníze potřebují jindy. Ty peníze byly vypláceny v průběhu února a března. Talent, druhý program, který jde na svazu, byl téměř také vyplacen. Co se týká organizace sportu, tedy toho, co dostávají svazy, tak to probíhá. A v tuto chvíli jsme v penězích výše, než jsme vyplatili za minulý rok jako celek, když odmyslím program Můj klub. V oblasti investičních dotací opět říkám, jsme zase v předstihu. Ano, jediná kritika v minulém roce, kdy už se nám dařilo vyplácet zimní sporty dříve, tak jediná kritika v minulém roce a částečně oprávněná, byť jsou objektivní důvody, proč to nefungovalo, tak se týkala programu Můj klub, kde jsme skutečně vypláceli až do konce tohoto roku. V tuto chvíli z 6,5 tisíc žádostí, již 6 tisíc žádostí prošlo kontrolou úředníků. Přes tisíc žádostí, pokud mám aktuální informace, opravuje informaci v rejstřících, to znamená počet členů v rejstřících. A ostatní žádosti jsou v nějakém procesu, některé jsou vyplacené a některé jsou na tom ping-pongu, který bohužel je v případě, že to nefunguje, ale to se člověk na ty kluby nemůže zlobit, elektronicky, tak v tom ping-pongu těch rozhodnutí, abychom to mohli před předběžnou řídící kontrolou vyplatit. To znamená, jsme výrazně v předstihu, co se týká rozhodnutí, co se týká vyplacených částek. A já pevně věřím, že to úředníci zvládnou. To znamená, to je ta odpověď na otázku, co dělají ti úředníci, jestli náhodou tam teďka nemají fraj, protože jsme to přehodili na Národní sportovní agenturu, skutečně ne. Agentura už měla více kapacit a měla by mít více kapacit, než mělo ministerstvo kdykoliv v minulosti předtím. Děkuji.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky