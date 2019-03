Ministr Plaga: Vládního závazku bude dosaženo nejpozději na konci roku 2020 - 2021

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

předem bych chtěl poděkovat za to, že se toto téma dostalo na plénum Sněmovny, a protože mi dává příležitost jednak bilancovat, jednak vás seznámit s těmi konkrétními kroky, ke kterým došlo. Vezmu to postupně.

Jak tady padlo v úvodním příspěvku, shodou okolností ta konkrétní čísla za rok 2018 máme k dispozici a meziroční růst je 11procentní, reálný, na tvrdých číslech, meziroční růst a průměrná mzda v regionálním školství dosáhla 35 089 korun. Podotýkám, že kromě 11procentního meziročního růstu se jedná o růst o 31 procent v rámci posledních pěti let, to znamená pokud to vezmete za ty dvě vlády poslední, tak je 31 procent nárůst průměrné mzdy. Takže ty peníze nemizí.

České školství - a na tom se shodneme, to znamená nedostáváme se do sporu s vámi - ale není černou dírou a ten dluh patnácti, dvaceti let, který českému školství dlužíme, respektive ten deficit, který tam nastoupal, se daří postupně odstraňovat.

Když se vrátím k roku 2018 a k tvrzení, že nedošlo k žádnému doplnění rozpočtu 2018, tak tuším, že v červnu došlo k tomu, v roce 2018, že vláda uvolnila přes jednu miliardu korun a právě to byly prostředky na speciální školy. To znamená, ty, které v tom systému chyběly z důvodu podfinancování nebo podříznutí financování speciálního školství.

K inkluzi, která tady byla zmíněna, podotýkám jednu věc. Pojďme se o tom tématu bavit věcně. To znamená, speciální školy patří do českého systému a jestli se něco ukázalo v minulých letech, tak že i tyto školy jsou podfinancované. Tento stav se snažíme změnit a já pro rok 2020 - byť se teď bavíme o přidávání platů v roce 2018 - bych byl rád, kdybychom přešli na institucionální financování speciálního školství, protože tam to není o tom, aby si sáhli do toho společného balíku, který nazýváte inkluzí, tak já upozorňuji, že na ty peníze, které tam dneska jsou, a které jsou dost často kritizovány, tak jsou to i peníze, na které si přes podpůrná opatření sahají speciální školy. To znamená, pojďme se bavit věcně o tom, kde je balanc, kde skutečně je v zájmu toho dítěte, aby se vzdělávalo buď v běžném vzdělávacím proudu, nebo aby byly ve speciální škole, ale prosím, v debatě o rozpočtu roku 2020, mohu-li poprosit, si uvědomme, že ten balík prostředků, pokud podřízneme, tak ho bereme českým učitelům a českým nepedagogickým pracovníkům. Tolik faktická poznámka k tématu, které nás bude provázet v následujících měsících.

A v roce 2018 jsme doplnili do systému, kde se zvyšovaly tarifní platy, a od listopadu 2017 jsme doplnili 1,1 miliardu korun, to znamená, neznamená to a rozhodně se nestalo, že by vláda kašlala na školství v průběhu roku 2018. Nebylo tomu tak.

Co se týká tvrzení, které se tady také objevilo, že změna financování regionálního školství, ke kterému mám dojít k 1. 1. 2020, je nákladově neutrální. Nemůže být z povahy věci nákladově neutrální, protože věc, kterou tím léčíme...

Věc, kterou tím léčíme, za prvé, jsou meziregionální rozdíly, kdy skutečně v některých regionech byly neodůvodněné rozdíly a ty regiony neměly nenárokové složky platu, to je chtěná věc, protože se bavíme o celostátním systému, a druhá věc směřuje ke kvalitě a to, oč se tam hraje, jsou takzvané PHmaxy - abych to přeložil, jsou to počty hodin maximálních - tedy celý ten systém v následujících letech má směřovat k možnosti zkvalitnění výuky přes dělení hodin a jakoby individualizovaném přístupu. To znamená, toto je záležitost, kterou v tom českém vzdělávacím systému je nutné zaplatit, je nutné na ni dát prostředky, ale - a to podstatné, co tady padlo - vládní závazek, programové prohlášení, že na konci roku 2020 - 2021 bude průměrný plat českého učitele 150 procent úrovně roku 2017, tedy převedeno na číslo 45 000 nebo 46 000 korun, tak ten držíme a i z prvních jednání s paní ministryní financí tento závazek nebyl zpochybněn, to znamená, že pokud jsem tady v něčem říkal, že jsem nespokojen s minulým rozpočtem, tak že to nebylo propsáno do střednědobých výdajových rámců. A já jsem se shodl s paní ministryní financí, že to navýšení bude propsáno na nárůst roku 2020 - 2021 tak, aby bylo zjevné, že toho vládního závazku bude dosaženo nejpozději na konci roku 2020 - 2021. Tolik asi úvodní vstup. Dále budu reagovat na další řečníky.

Děkuji.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy

autor: PV