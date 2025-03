Ministr Rakušan: Mám 800 podpisů. Podle starostenských pravidel už můžu kandidovat

Moje Podpisovka je u konce! Podle starostenských pravidel už můžu kandidovat, protože kulatý 800. podpis mi v Dolních Břežanech přidal Dominik! Moc mu za to děkuju. Budu ale vzpomínat na vás na všechny, koho jsem na těch 25 setkáních potkal, a taky budu moc rád, když si vy ve volbách vzpomenete na Starosty. Krajské sněmy, kde se budou volit čela kandidátek, začínají už tenhle týden. Pokud vás zajímá, jak si to kdo na ulici odmakal a kolik nasbíral, sledujte sítě Starostů. Já to budu sledovat naživo a moc děkuju všem, kdo se toho nebáli a vyrazili s žádostí o podpis mezi lidi. Stálo to za to.

