Ministr Rakušan: Nezáleží na tom, jaký telefon používáte, ale s kým tím telefonem mluvíte

reklama

Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já bych chtěl začít tím, že se často říká, že ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou, byť někteří marketéři a propagandisté z našich dějin si mysleli mnohokrát opak. Hnutí ANO především ústy svého předsedy neúnavně opakuje jednu a tu samou lež: Rakušan je bezpečnostním rizikem. Bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, pro nás všechny, ohrožuje stát svojí přítomností na Ministerstvu vnitra, bezpečnost naší země. Dnes kvůli tomu údajně jako poslední kapku v tom poháru svolalo hnutí ANO i hlasování o nedůvěře naší vládě. Důvodem má být to, že jsem měl ve svém mobilním telefonu šifrovací aplikaci. A mně to přijde neuvěřitelně absurdní.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5261 lidí

Dovolte mi, prosím, říci, co já vnímám jako bezpečnostní riziko pro naši zemi a dlouhodobě jsem to jako bezpečnostní riziko vnímal. Třeba to, když vládu České republiky vede nebo vedl člověk, který čelil v té době trestnímu stíhání za podvod. Bezpečnostním rizikem, a to systémovým, je podrývání důvěry v naše demokratické instituce, když vrcholný politik Andrej Babiš mnohokrát napadá práci soudů, státního zastupitelství, policie. Bezostyšně se opírá do práce toho, co tvoří základ našeho demokratického státu. Jako bezpečnostní riziko vidím každopádně to, když se někdo pokouší neustále zpochybňovat roli veřejnoprávních médií v naší společnosti.

Když se někdo snaží zpochybňovat jejich nezávislost, a když někdo by měl asi představu, aby mu taková média sloužila pro jeho vlastní účely, což v některých zemích prostě takové náznaky v současné době můžeme vidět. Bezpečnostní rizikem pro Českou republiku je každopádně člověk, který demokratické zřízení v naší zemi nazývá novou totalitou. Když někdo říká, že přichází nová totalita a přitom se nacházíme v prostředí, kde lidé svobodně demonstrují na náměstích, nemají z toho žádné postihy, kdy poslanci dlouhé hodiny svobodně mluví u řečnického pultíku, když tady máme zcela otevřenou a svobodnou soutěž demokratických stran, a v takové chvíli někdo mluví o nové totalitě. A ještě o té nové totalitě mluví člověk, který se s tou starou totalitou sakra smočil. Kterému v té staré totalitě bylo moc hezky, bylo mu v ní dobře. On z ní čerpal benefity, minimálně benefity kariérní. A možná, kdyby se to neotočilo, tak by v té úspěšné kariéře, v té staré totalitě, v té staré straně, v té všemocné straně, která tady vládla, pokračoval. A asi by neměl důvody konjunkturálně měnit svůj přístup ke svému životu.

A teď svoláváme mimořádné schůze. Je to legitimní právo opozice, my jsme to dělali určitě také. Ale vy jste se jako hnutí ANO mohli vypořádat s tímto bezpečnostním rizikem podle vlastních stanov v hnutí ANO. Nicméně vy ve chvíli, kdy jste měli trestně stíhaného předsedu, tak jste ty stanovy změnili. A trestně stíhaný předseda, tím předsedou mohl podle těch nových stanov zůstat, a jelo se dál. Já vám řeknu, jak reagovalo hnutí STAN. My máme v kauze Dozimetr - a prosím, poslouchejte dobře, protože se často šíří jiné povědomí, jednoho, jednoho trestně stíhaného politika, který má v závorce, respektive měl značku STAN. Vy jste změnili stanovy, my jsme ho vyloučili. On už není členem našeho hnutí právě v důsledku toho, že je trestně stíhaný v kriminální kauze, která se jmenuje Dozimetr a která má dozvuky na různé části politického spektra.

Tím, že říkáte a označujete naše hnutí za hlavu organizovaného zločinu v téhle zemi, urážíte práci všech těch pracovitých poslankyň a poslanců, našich starostek a starostů po celé republice. My jsme se s kriminální kauzou Dozimetr vypořádali. Vyvodili jsme politickou odpovědnost, odstoupil ministr, vyloučili trestně stíhaného politika. Vy jste ho nechali jako předsedu vašeho hnutí a změnili jste stanovy. Já si skutečně myslím, že člověk, který chtěl s Krejčířem ovládnout ČEPRO, by neměl mluvit o mafii a o organizovaném zločinu. To je prostě přece absurdní situace. Přece nezáleží na tom, jaký telefon používáte, ale záleží na tom, s kým tím telefonem mluvíte a co tím telefonem řešíte. A tady bych vám chtěl říct, že mám absolutně čisté svědomí. A velmi bych přál všem z vás, abyste takové čisté svědomí mohli mít také. A pokud už jsme u citací nejrůznějších článků, pan předseda Babiš tady jeden četl, dovolte mi také jeden článek odcitovat.

Cituji, server Neovlivní. "Jak důkaz nepravosti použití existenci šifrovaného telefonu v rukách ministra vnitra poslanec Babiš - na to upozorňuje, že to je ten důvod, proč vyvolat nedůvěru - týž Babiš, který kvůli obavám z odposlechů roky používal aplikaci na šifrování konverzace s vybranými účastníky s názvem Threema. Dokonce i Andrej Babiš, který je proslulý svou nechutí k technickým vymoženostem, párkrát posílal šifrované zprávy. Citovali jsme již v roce 2016 insidera z chodovské centrály ANO. Babiš překonal svoji nechuť k technickým vymoženostem kvůli tehdejším vypjatým vztahům s někdejšími politiky ČSSD, zejména s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Politici tehdy nejsilnějších vládních stran ČSSD a ANO se totiž vzájemně podezřívali se sledování, odposlouchávání a nejrůznějšího špiclování. Oba konkurenční týmy investovaly do techniky, používaly zmíněné šifrovací aplikace pro telefony. A do módy se dokonce vrátily historické relikvie v podobě elektronických tabulek. Při schůzkách se v klíčových pasážích nemluvilo, ale psalo na tabulky a hned zase mazalo.

Zařízení, které vychází z dětských magnetických tabulek, umožňuje obratem smazat napsaný text, a to v případech, kdy o dané komunikaci nemají zůstat žádné záznamy. Mimochodem takto se dost často nabízely úplatky. Tabulky se podle informací Neovlivní.cz používaly jak v řadách ANO, tak mezi hráči ze sociální demokracie". Já si skutečně myslím, když tady ukončím tuhle citaci, že je absurdní, když mi Andrej Babiš i po tomto sdělení, které jsem tady odcitoval, vyčítá obavu z toho, že politická konkurence má v exponované době sestavování vlády zájem o citlivé informace. A že v té chvíli si ten, kdo má nastoupit na Ministerstvo vnitra, skutečně pořídí šifrovací komunikaci. Vy mně budete vyčítat, že jsem měl postupovat nějakým zákonným způsobem a nějakým způsobem reagovat na možné odposlouchávání. Po tom, co si tady čteme, jakým způsobem vy jste, jistě ve velmi dobré a přátelské atmosféře ve vládní koalici, postupovali? Vždyť je to opravdu od začátku absurdní.

A já si kladu otázku, o co vlastně Andreji Babišovi jde. Proč je potřeba se zbavit Rakušana. Já bych si dal tři odpovědi. Za prvé si vzpomeňme na atmosféru před parlamentními volbami v roce 2021. Útoky na Ivana Bartoše. Zničit Bartoše, učinit ho centrem veškerých dezinformací, spojit ho s věcmi, které vůbec neseděly. Udělat z něj radikála, udělat z něj migračního vítače, udělat z něj - ano, bezpečnostní riziko pro tenhle stát. Ta metoda už se tady jednou použila a byla úspěšná. Byla úspěšná. Ivan Bartoš se opravdu ocitl pod takovou palbou, která ho část popularity a určitě i volebních zisků před volbami v roce 2021, stála. Další důvod je logický politický aritmetický. Jsem předsedou druhé nejsilnější vládní strany vládního hnutí. Máme tolik poslanců, kteří mají vliv na to, jestli tahle vláda bude existovat nebo existovat nebude.

A útočit na prvního vicepremiéra se samozřejmě v téhle chvíli vyplácí, je to strategické a zase nějaké semínka nedůvěry do vládní koalice, to se přece vždycky hodí. Ale vám, kolegyně a kolegové z ANO, vadí jedna věc. Vy jste byli ve straně, která čítala, v koalici, která čítala dvě strany. Sociální demokracii a vás. Vlastně tři. Komunisti se vždycky hodili. A v té koalici nikdy nebyli dobré vztahy. Evidentně jste se sami sebe báli, jestli se odposloucháváte, neodposloucháváte. Hádali jste se před médii. Slabší koaliční partner několikrát rádoby bouchal do stolu, že vládní koalici možná opustí, vždycky se do ní vrátil. Ale ty vztahy prostě byly evidentně napjaté. My máme pětikoaliční vládu a já jsem schopen v téhle chvíli říci, což vy jste nebyli schopni za celou dobu, že někdo, z některé z těch ostatních stran pracuje výborně. Že máme mnohem lepšího premiéra, než jsme měli před volbami v roce 2021.

Že Petr Fiala je premiérem, který naší zemi vrátil tam, kam patří. Vrátil jí na západ, vrátil jí k hodnotové politice, jasně orientované politice. To je to, co se nebojím říct, byť jsem předsedou konkurenční koaliční strany. Naše spory řešíme za zavřenými dveřmi a řešíme je věcně. A řešíme je na rozdíl od vlády Andreje Babiše bez křiku. Budete se divit, Petr Fiala má autoritu, aniž by křičel. A má takovou autoritu, že dokáže těch pět rozdílných stran a hnutí dohromady spojit. On nám nenadává. On nás nezostuzuje na tiskových konferencích, řekněte jméno. Ne, takhle Petr Fiala nepostupuje. A já jsem připraven a ochoten ho za to samozřejmě pochválit. A možná vám tohle vadí, že ta pětikoaliční vláda - a vy jste to nečekali, protože ty strany jsou opravdu různé, prostě drží pohromadě a dokonce tady má premiér důvěru svých vicepremiérů. Oni mu věří a myslí si, že je prostě dobrým premiérem.

A třetím důvodem je nejspíš ten, že podle sebe soudím tebe. Zakleknout. Dát politické zadání. Ovládnout. To je váš přístup ke státu. Zakleknout na ty firmy, které se nehodily z pozice Finanční správy, možná i tendence ovládat policii. Já nevím. Dávat jí nějaké politické zadání, jak má postupovat, co má řešit, co nemá řešit. To se za mého ministrování neděje. Vy nejste schopni vidět, že někdo prostě má jiné vnímání reality, než máte vy. Jiné. A co je lepším důkazem toho, než že kauzy Dozimetr je všude plno. Nejenom v médiích, nejenom tady v Poslanecké sněmovně, ale ve vyšetřovacích spisech, svobodně a kvalitně pracující policie, kdy nikdo nezametá žádný typ kauz pod koberec

A řídíme se prostě tím - padni, komu padni - ať se to týká kohokoliv, dokonce i politika, bývalého politika z hnutí, ministra vnitra. Nebudeme pracovat s žádným politickým zadáním pro policii. A možná právě proto jsem Andreji Babišovi v současné době trnem v oku. Možná i proto, že já nejsem ochoten s Babišem uzavřít žádnou dohodu, žádný politický deal. A on to ví a myslím si, že tohleto je dalším důvodem, proč je prostě potřeba se Rakušana na Ministerstvu vnitra zbavit. Ale já nejsem na Ministerstvu vnitra proto, abych se vymezoval proti Babišovi. K tomu mě nutíte vy tím, že svoláváte tuhle schůzi. Já jsem na Ministerstvu vnitra proto, abych tenhle stát na tom složitém rezortu posouval dál, posouval ho moderním směrem, posouval ho do digitálního Česka, posouval ho tím způsobem, aby se obyvatelé v naší republice cítili bezpečně a tak, abychom systémově byli schopni čelit nejrůznějším bezpečnostním výzvám, se kterými jsme nepočítali, jako je třeba ukrajinská migrační krize, jako jsou nejrůznější bezpečnostní výzvy, které se teď zdánlivě odehrávají daleko od našich hranic, ale mohou mít konsekvence i pro to, co se na území České republiky do budoucna bude dít.

Dovolte mi, abych se věnoval tomu, co jsem za dva roky na Ministerstvu vnitra spolu se svým výborným týmem, ať už politickým, nebo úředním, dokázal připravit a co hodlám ve prospěch občanů České republiky, bezpečnosti a moderního státu také další dva roky na Ministerstvu vnitra dělat:

Modernizace státní služby a státní správy. Máme za sebou takzvanou malou novelu služebního zákona, která zjednodušuje a zrychluje proces vstupu do státní služby, má motivovat lidi mimo státní službu k tomu, aby do ní vstupovali, a odstraňuje jim bariéry pro takový vstup.

Nahrazení náměstků pro řízení sekce vrchními řediteli sekce. Ať si kdo chce, říká, co chce, tohle je depolitizace státní správy, protože vrchní ředitelé sekcí budou procházet jako ostatní služební funkcionáři funkčním obdobím a budou poté případně přesoutěženi a budou vystaveni konkurenci, která může přijít i ze světa mimo státní službu jako takovou.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V současné době se zabýváme takzvanou flexi novelou služebního zákona, která má přinést další výrazné změny. Zvýšit mobilitu státních zaměstnanců v rámci všech služebních úřadů, zpružnit úpravu přechodu na jiné místo, zpružnit možnost personálního posílení úřadů v době mimořádných situací. Něco, co náš stát evidentně potřebuje. Zefektivnění do této doby formálního služebního hodnocení. My chceme, aby služební hodnocení mělo význam, ne aby to byl referát, který se jednou za čas prostě musí napsat, povinně napsat a kdo ví, kdo ho čte a kdo ho potom podepisuje. A je to zároveň úsporné opatření. Prodlouží se doba trvání služebního poměru potřebná pro nárok na odbytné. Pokud se člověk, který obdržel odbytné, bude vracet po čase zpátky do služeb státu, bude muset část takového odbytného, které mu bylo vyplaceno, vrátit. Tedy tenhle zákon má i ten konsolidační charakter. Zároveň se zkrátí placená doba zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů. Ten pověstný bazének, který dával mnohým docela dobrý život, aniž by v té době pro stát aktivně pracovali. Ve svém souhrnu se bude jednat o největší změny ve státní službě, respektive v zákoně o státní službě od doby jeho přijetí. Ten zákon je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení.

Co se týká transparentnosti a protikorupčních opatření, novela informačního zákona takzvaná stošestka. Rozšířili jsme okruh povinných subjektů, které musí občanům zveřejňovat informace o veřejné podniky, což jsou státem nebo samosprávu ovládané podniky podnikající v odvětvích, jako je energetika či doprava, příkladově ČEZ. To znamená, občan má nárok na informace, na které do té doby nárok neměl. Vím, že pro opozici to nic neznamená, ale tento zákon byl mimochodem oceněn i organizacemi z neziskového sektoru jako jeden z těch, které výrazně posouvají za prvé možnosti samospráv bránit se šikaně tazatelů, kteří se ptají například na to, kolikrát v jejich katastru přistálo UFO a podobně, i takové žádosti se logicky objevovali, kdo jsme starostovali, známe to. Zároveň ale umožňují možnost rozšíření přístupu k informacím o nové povinné subjekty.

Reforma úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Když to velmi zjednoduším, rozhodoval její šéf. V současné době rozhoduje kolegium a zbavujeme se tak možnosti, že ten šéf by třeba nějaké politické síle přál víc než té ostatní a vytvářel jí nějaké podmínky v hodnocení lepší než těm ostatním. Tedy přesouváme to individuální jednotlivé rozhodování na kolegium, na kolektiv. My doufáme, že tak bude učiněn účinnější dohled nad politickými stranami, že některé produkty volební kampaně jako různé knihy, brožury a podobně, už nebudou moci být vydávány za něco, co se neúčtuje, protože je to mimo, byť se například v těch volebních kampaních vehementně rozdávají a fungují jako základní instrument.

Zároveň - a tady si myslím, že to je možná taky jeden z těch důvodů, který úplně nevoní - my předkládáme novelu lustračního zákona. My si prostě myslíme, že ani takovou dobu po revoluci estébáci, agenti, ať už donášeli té hodné, nebo zlé StB, prostě nemají být ve funkci ministrů a ve funkcích náměstků ministrů. Absolutně nechápeme, proč by se pro ně tahle úroveň neměla vztahovat. A možná i tohle z nějakých důvodů vadí. To si každý musí sáhnout do svědomí, jak to s tím lustračním osvědčením kdo má.

Speciální zákon o volebních kampaních, ochrana whistleblowerů. Stejně tak prosazujeme přísnější pravidla pro lobbing a jeho evidenci.

Podpora a posílení samospráv. Za prvé jsme obnovili to, co, ano, historicky existovalo na Ministerstvu vnitra, to je pravda, a to sekce pro veřejnou správu, ale při mém nástupu na Ministerstvo vnitra tato sekce byla zařazena funkčně pod jinou sekci. My chceme pomáhat samosprávám, my chceme pomáhat státní správě a chceme ji zefektivnit, zmodernizovat, proto máme sekci, která je odbřemeněna od ostatních úkolů a má se primárně právě věnovat i samosprávám.

Novela zákona o obcích. I hlasy opozice prochází společenství obcí. Nová dobrovolná spolupráce obcí při výkonu přenesené působnosti, přičemž obce při ní budou moci využívat sdílený personální úřednický aparát, takzvaného létajícího úředníka. Zároveň jsme nastavili jasně i pravidla pro to, jak mají probíhat distanční jednání zastupitelstev, prošli jsme si covidovou érou a tato jednání mají mít jasná pravidla.

Novela zákona o úřednících územně samosprávných celků. My chceme, aby municipality měly k dispozici kvalifikovaný úřednický personál, tedy zpřesňujeme a zlepšujeme oblast vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a základem je nově koncipované vstupní vzdělávání úředníků zakončeno zkouškou.

Vytváříme manuál pro starosty pro krizové události. Každý, kdo z nás starostoval nebo byl v takové podobné funkci, tak umí reagovat určitě instinktivně, ale přicházejí nové typy krizí a je dobré mít takové manuály v každé starostovně po republice.

Předkládáme změnu krizové legislativy, o čemž diskutujeme logicky s územními partnery. Opět jedna z největších změn v jednom důležitém zákonodárném balíku z působnosti Ministerstva vnitra za poslední desetiletí.

Zefektivnění voleb a digitalizace volebních procesů. Tady patří jedno poděkování za konstruktivní přístup i opozici. Ta technicistní novela o tom, jakým způsobem změníme a zlepšíme fungování volebních zákonů u nás, už je v procesu. Zabrání se tomu, aby se volby posouvaly stále blíže k letním měsícům. Konečně se zastabilizují senátní obvody. Vytváříme možnost vyzvednutí si voličského průkazu přímo v tom místě na jakémkoliv úřadě, kde budete chtít volit, nebudete se pro něj muset vracet do místa trvalého bydliště. Zároveň budeme elektronizovat voličské systémy, což velmi zefektivní a zrychlí kontrolu celého volebního procesu, ten informační systém správy voleb bude obsahovat i registr kandidátních listin, kandidujícím subjektům se umožní rychleji a lépe podávat kandidátní listiny z pohodlí domova, bez čekání dlouhých front někde na podatelně.

Další volební legislativu, kterou plánujeme, je řekněme výkladové upřesnění prezidentských voleb, to už teď budeme předkládat na vládu, kde bude docházet k jasnému vydefinování toho, že poslanec a senátor může dát podporu jenom jedinému prezidentskému kandidátovi, zároveň bude jasně stanoveno, že to může být pouze poslanec nebo senátor s aktivním mandátem v době, kdy už je prezidentská volba vypsána a jasně stanovena. Pro prezidentskou volbu se zavedou i možné ePetice pro sběr podpisů s ověřenou elektronickou identitou, výrazně to zrychlí sběr podpisů a výrazně to vyloučí chybovost při kontrole dlouhých podpisových archů, byť i ty stále zůstanou v platnosti.

My jsme připraveni po schválení těchto technicistních norem vést i bitvu, která bude politická a změní - a my doufáme, kvalitně - změní volební legislativu v České republice, a to je korespondenční volba pro Čechy žijící v zahraničí. Mimochodem korespondenční volbu měla vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení, pokud se tady nebavíme o tom, jak plní nebo neplní programové prohlášení. Bývalá vláda ji měla v programovém prohlášení. Potom pravděpodobně v důsledku toho, že se podívali, kolik lidí jim odevzdává v cizině hlas, si řekli, že to není úplně výhodný politický instrument pro ně, otočili o 180 stupňů a nyní považují korespondenční volbu za něco, co by v našem právním řádu nemělo být.

My naše programové prohlášení jako vláda Petra Fialy chceme a budeme dodržovat, proto se ke korespondenční volbě samozřejmě dostaneme, i když čekáme, že nás to bude stát řadu obstrukčních hodin tady ve Sněmovně. Ale absolutně nechápeme, proč by lidé, kteří žijí mimo Českou republiku, mají naše občanství, jsou tam za prací, za studiem a podobně, měli mít jakkoliv komplikovaný systém volby. Je to náš závazek. A tenhle závazek naplníme. Je to další kamínek do mozaiky toho, co všechno chceme ve volební legislativě jako tato vláda změnit. Budeme se bavit i o systému voleb do zastupitelstev obcí. Je tam velmi složitý systém. A samozřejmě k tomuhle jednání, ke kulatým stolům přizveme i opozici, protože ten systém by měl vydržet po dlouhá léta a neměl by být měněn každé volební období.

Vnitřní bezpečnost. Nikdo z nás si neuměl představit ještě na začátku roku 2022, že na území naší republiky se o rok později bude nacházet v té době cirka nějakých 400, 450 000 nových obyvatel. Nikdo z nás si neuměl představit, když od minulé vlády jsem zdědil typový plán pro migrační vlnu velkého rozsahu, nebyli jsme poučeni migrační krizí v roce 2015, a v tom starém typovém plánu bylo označeno za velkou migrační vlnu, která vyžaduje nouzový stav, taková, která čítá 20 000 lidí měsíčně. My jsme v období největšího vrcholu na krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině měli 18 000 lidí denně. My jsme tenhle princip - ano, za obrovské pomoci především obyvatel České republiky, samospráv, krajské úrovně - zvládli.

Nastavili jsme jako vláda systém krajských asistenčních center pomoci Ukrajině rychlé přijímací procedury. Na evropské úrovni jsme velmi podporovali a aktivně prosazovali uplatnění instrumentů dočasné ochrany, což se také stalo. V rámci našeho předsednictví jsme aktivně prosazovali pomoc evropské úrovně při přijímacích procedurách ukrajinských běženců, kterým jsme pomáhali v situaci, kdy prchali do České republiky před válkou.

Myslím si, že tento obrovsky těžký úkol, který byl primárně na Ministerstvu vnitra - a já bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, jak skvěle to zvládli - jsme prostě zvládli. Nemáme tady žádná stanová městečka. Nemáme tady to, čím opozice vyhrožovala: zkrachuje nám zdravotnický systém, nezvládneme to, Ukrajinci budou více čerpat - našli bychom to ve stenu tady ze Sněmovny - zdravotní péči než čeští občané. Prostě to není pravda. Ze statistik vyplývá, že tohle není pravda. V současné době máme 117 000 pracujících Ukrajinců a jenom v letošním rozpočtu na odvodech přinesou do státního rozpočtu 12 až 15 miliard korun.

Zákon proti šíření teroristického obsahu on-line. Prosadili jsme, kdy policie může teroristický obsah - a víme, že terorismus bohužel je tématem, které je aktuální - může policie smazat do jedné hodiny.

Zákon o azylu, nová směrnice o modrých kartách, změny cílící na zrychlené řízení o mezinárodní ochraně. A před vládou, těsně před vstupem do projednání na vládě stojí asi největší změna v cizinecké politice, a to zákon o vstupu a pobytu cizinců, který mimochodem má zcela digitalizovat cizineckou agendu v rámci České republiky.

Předkládáme nový zákon o zbraních a zákon o munici. Posilují se tam výrazně prvky eGovernmentu. A zároveň u munice po zkušenostech s Vrběticemi se určuje úzká skupina držitelů muničních licencí, cirka 40 podnikatelských subjektů, opět krok vedoucí vyšší bezpečnosti České republiky.

Nelegislativní priority - digitalizace, odbourávání administrativní zátěže pro občany, masivní rozvoj Portálu občana a masivní rozvoj instrumentu datových schránek, které byly povinně dány podnikajícím subjektům. Opět bylo vyhrožováno, k jaké paralýze systému dojde, a ono nedošlo. Ty datové schránky fungují. Podnikající subjekty, spolky si na ně zvykly. A máme i rekordní nárůst zřízení datových schránek u fyzických osob, rekordní historický nárůst, a to bez toho, abychom je k tomu nutili zákonem. Dobrou informační kampaní a komunikací jsme přesvědčili lidi, že elektronická komunikace s úřady se jim jednoznačně vyplatí.

Ministerstvo vnitra samozřejmě úzce spolupracovalo delimitací na vzniku Digitální agentury, zároveň i na vývoji produktů, jako je eDokladovka, ale o tom už mluvil pan vicepremiér Bartoš. My sami digitalizujeme matriční procesy. eMatrika bude v provozu od 1. ledna 2027 a velmi zjednoduší přístup ke všem matričním dokumentům, nemluvě také o digitalizaci pobytové agendy v rámci České republiky.

Musím zmínit transformaci České pošty. Stokrát můžete kroutit hlavou a pousmívat se. Ale předchozí vlády k tomu odvahu nenašly! Předchozí vlády nenašly, byť čísla byla jednoznačná, odvahu k tomu, aby se pustily do reformy té zastaralé, v mnoha ohledech nefunkční instituce, která tady byla. Můžete se stokrát vymlouvat, ale prostě jste to neudělali. Můžete se vymlouvat, že to měl pod sebou koaliční partner a podobně. Ale to je chabá výmluva. Tady na nás mluvíte taky na vládu jako celek. A vláda prostě musí být vnímána jako celek. Předali jste nám Českou poštu v trablech. A tady ještě dneska poslouchat od pana poslance Babiše větu, že já jsem snad měl něco společného s panem ředitelem Knapem, kterého zpochybňuje pan Babiš? Prosím vás, za které vlády byl pan Knap uveden do ředitelské pozice a za které vlády skončil? Mě to přijde absurdní. A je to další z absurdit, kterou jste tady dneska ve svých projevech předvedli.

Cílem transformace České pošty je dát moderní instituci, která nebude obsluhovat jenom listovní zásilky, balíkové zásilky, ale bude prodlouženou rukou státu do regionů a bude poskytovat i služby v oblasti sociálních dávek, v oblasti podpory v nezaměstnanosti a mnoha dalších produktů, přičemž budeme spolupracovat i například s komerčním sektorem v případě cashových služeb, s bankovní asociací tak, aby se občané i tam, kde není bankomat, mohli lépe dostat ke svým penězům.

Posílení odolnosti a bezpečnosti občanů České republiky. Opět - my jsme předložili analýzu připravenosti České republiky, čili dezinformační vlně velkého rozsahu. A nestydíme se za to, že říkáme, že budování odolné společnosti vzdělávacím systémem, edukací, ale i tím, že policie dobře informuje o případech, kdy se podněcuje k nenávisti, o tom, když policie informuje o tom, že i v on-line prostoru lze spáchat trestný čin tím, že šíříme a vybízíme k agresi. Ano, za tohle se nestydíme. A je to součást naší vládní politiky, na kterou také dáváme důraz.

Činíme samozřejmě i kroky v rozvíjení strategie Policie České republiky. Asi si vzpomenete i vy, a to jistě uznáte, co jsme spolu ještě seděli bezpečnostním výboru, že tady byla jakási skupina reforma pro Policii České republiky, jejíž výsledky jsme nikdy na bezpečnostním výboru neviděli, i když jsme o ně tehdejšího pana ministra vehementně žádali. Po mém nástupu na ministerstvo nejenom, že jsme tyhle výstupy viděli, nejenom, že k nim byl konán bezpečnostní výbor, kdy policie představila, co je součástí té tzv. reformy, ale my jsme to i dotáhli, a to znamená, že k 1. 1. letošního roku bylo zřízeno speciální pracoviště, které se věnuje tomu, co je teď navýsost aktuální - kyberkriminalita v celém jejím obrovitánském rozsahu a samozřejmě i terorismus a stíhání trestných činů, které by s terorismem jakýmkoliv způsobem souvisely.

Policie České republiky moderně komunikuje i ty nejrůznější nové hrozby, které se, jak jsem zmínil, objevují například v on-line prostoru. Policie České republiky se materiálně vyvíjí. Jenom dnes jsem přebíral 50 nových vozidel Kodiaq pro prvosledové hlídky a hlídky dopravní policie, dalších 239 jich bude dodáno. Mimochodem jako Ministerstvo vnitra jsme na toto získali 375 milionů ze strukturálních fondů, celkové náklady jsou 450 milionů a pro ty z vás, kteří rádi šíří nezaručené informace, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že to výběrové řízení bylo zcela transparentní, zákonné, stejně jako dohledový úřad Evropské unie, který dohlíží nad tím, jak se čerpají evropské peníze na různé dotační tituly.

Od 1. 1. letošního roku jsme na tarifech přidali jak profesionálním hasičům, tak i policistům - 10 % tedy na tarifních platech. Změnili jsme i systém stabilizačních příplatků, kde primárně se orientujeme na stabilizaci zkušených policistů, aby neodcházeli za výsluhovostí, a i v příštím roce zachováme objem platů policistů a hasičů i přes konsolidační opatření, která jsou navrhována jako záchranná brzda pro to, abychom konečně přestali ruinovat české veřejné finance.

A zvládli jsme předsednictví, zvládli jsme ukrajinskou migrační krizi, a kdo dneska dobře poslouchal poslance Babiše, tak slyšel asi osm protiřečení si v krátkých minutách popisu migrační situace. Že prý píárově zavíráme hranice. Ne! My jsme je zavírat nechtěli. Já bych to nenazýval ani zavírání hranic, ono je to znovuzavedení kontrol na hranicích a ještě ne kontrol stabilních, ale namátkových. My jsme tak reagovali proto, že se rozhodla polská vláda učinit tenhle krok, a my jsme nechtěli, aby migrační proudy té tranzitní migrace začaly směřovat přes Českou republiku. Takže žádný PR krok, ale krok k ochraně bezpečí a bezpečnosti obyvatel České republiky. A my jsme tady mnohokrát slyšeli: Evropa nemá žádnou politiku a není jasné, jak to s těmi migranty je. Nikdo je nedokáže vrátit do země původu. Ano, přesně proto potřebuje Evropa jednotný migrační rámec. Jednotný migrační rámec, který nám řekne, že se zpřísní návratová politika, že se zpřísní hraniční procedura a že se zpřísní azylová politika v rámci Evropské unie. A chtěl bych říci, že ten migrační pakt, který prý zrádně Fiala s Rakušanem někde prosadili, přesně tyhle danosti obsahuje. Až na to, že ten migrační pakt bohužel pro tuhle dobu zatím ještě nenabyl v platnosti, protože ho neschválil Evropský parlament a ještě jednou se bude vracet do Rady. Takže říkat, že tenhle migrační pakt pozval migranty, když ten migrační pakt ještě nebyl schválen, to opravdu postrádá takovou tu elementární logickou linku, které by se řečník, pokud chce být důvěryhodným, měl ve svém proslovu držet.

Zároveň jsme dokázali za našeho předsednictví výrazně pomoci Chorvatsku k tomu, aby se stalo součástí toho schengenského společenství, toho schengenského společenství, které je teď zaváděním kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru bohužel trochu oslabováno, a já pevně doufám, že Evropa přijde s pevným a jasným migračním rámcem pro to, aby lépe chránila vnější hranice. A to zvládne, jenom když bude mít společnou migrační politiku, která bude konsenzuálně, co nejvíce konsenzuálně na evropské úrovni přijata.

Suma sumarum si myslím, že vláda Petra Fialy i v oblasti rozvoje vnitřní bezpečnosti, v oblasti rozvoje digitalizace, modernizace státní správy, fungování našeho státu za ty dva roky stihla mnohé. Mnoho věcí jsem ve svém proslovu ještě vynechal, abych dal příležitost dalším řečníkům a dodržoval naše gentlemanské dohody o tom, jak dlouho má takový proslov trvat, ale chtěl bych vám říct jedno. Pokud o mně hovoříte jako o bezpečnostním riziku, já vás mohu ubezpečit, dámy a pánové, opravdu se nemáte čeho bát! Zaklekávání, ani politická objednávka, to není moje DNA. Tahle DNA je v jiné části Poslanecké sněmovny! Děkuji. (Potlesk poslanců vládní pětikoalice.)

Psali jsme: Rakušanův šifrovaný telefon. Jeho verze významně napadena Ministr Rakušan: Namátkové kontroly na slovenských hranicích pomohou s bojem proti převaděčům Ministr Rakušan: Výsledek slovenských voleb je pro nás varováním i poučením Rakušan, šifrovaný telefon a policie. Svědectví, které zapadlo. SPD nevidí jiné řešení, než demisi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama