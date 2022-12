Ministr Rakušan: Rozhodně to není nějaká brzda digitalizačních procesů

reklama

Děkuju, pane místopředsedo. Já už velmi krátce. Chtěl bych za prvé poděkovat a chtěl bych, aby ten dík tady zazněl opozici za to, že jsme mohli tento od dneska ještě doprojednat. Určitě jsme si tím nebyli před dvěma hodinami jistí, a to je určitě gesto dobré vůle. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9641 lidí

Za další. Skutečně se tady nejedná, prosím, o nějaký ideologický krok, nějaké skupiny kryt a podobně. O tomto tématu jednala oficiálně Rada vlády pro lidská práva, bylo to na doporučení krom jiného Rady seniorů České republiky. A my tady přece nezamezujeme žádné digitalizační procesy, to je přece úplně jinak, a takto to nemůžeme brát. Číslo zřízených datových schránek organicky v tom posledním roce rekordně rostlo. A my jenom přepínáme ten princip u nepodnikajících právnických osob, říkáme: Vy si nemusíte tu datovou schránku zrušit, protože vám automaticky vznikne, a vy ji rušíte. My vám naopak dáváme tu nabídku, abyste si automaticky, abyste si pardon, svoji datovou schránku dobrovolně zřídili, pokud se přihlásíte elektronickou identitou.

A v téhle chvíli je to přece lepší, přívětivější přístup a digitalizace z musu, z něčeho, co musíte udělat a naopak se odněkud odhlašujete, jinak vám to vznikne - a prostě není to jenom portál občana, kde je to všechno evidentní a viditelné. Jsou i jiné způsoby přihlášení elektronickou identitou, kde by samozřejmě možnost toho zrušení té datové schránky takhle jednoduchá a přehledná nebyla. Proto my říkáme: dáváme vám možnost si ji tím jednoduchým způsobem zřídit. A digitalizace postupuje, pro ty ostatní skupiny ta povinnost platí. V případě podnikajících osob mají ve velké většině k dispozici nějaké účetní, lidi, kteří jim pomáhají s podobnými věcmi, i s tou elektronickou komunikací. Proto jsme vybrali tuto skupinu, která by byla potenciálně ohrožena dopady té povinnosti a v některém případě nevědomosti toho, že jim datová schránka vznikla. Ale rozhodně to není nějaká brzda digitalizačních procesů v České republice. Děkuji.

