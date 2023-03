Ministr Stanjura: 19 miliard v letošním roce, dalších 35 miliard v roce 2024

reklama

Hezké odpoledne. V souladu s jednacím řádem chci reagovat asi na tři vystoupení předřečníků. Nejdřív k panu poslanci Vondráčkovi, jak říkal, Ústavní soud řekl, že to je porušení jednacího řádu, neměli byste to dělat znova. Zapomněl jste, že i potom jste to použili také.

Druhá věc. Rozumím tomu, že by bylo vhodné, aby minimálně přednostní práva promluvila - ti, co mají přednostní práva. Ale máte to ve svých rukou. Odhadem jste měli více než sto faktických poznámek, to jsou tři hodiny. Nechápu, že nepustíte své řečníky s přednostním právem vy sami. Není to vládní většina, která tady má stovku nebo 150 faktických a nebere čas případně těm, kteří mají přednostní právo.

K panu poslanci Babišovi chci říct, že se mýlí. Mě to mrzí. Kdyby měl pravdu, že je to problém 19 miliard, tak je to problém těžký, ale řešitelný. Ale celá pravda je, že je to 19 miliard v letošním roce, dalších 35 miliard v roce 2024 a teď se to exponenciálně zvedá. Takže my v zásadě rozhodujeme, a řeknou vám to všichni experti, (nesrozumitelné) systém je o stovkách miliard. Kdyby to bylo jednorázové, tak by to bylo sice bolestivé, těžké, ale bylo by to mnohem jednodušší řešení. Ale podle mě jsme to museli udělat právě s těmi rostoucími náklady v následujících letech. A musíme si říkat celou pravdu. Není to tak. Není to jednorázový příspěvek důchodcům, o kterém jsme se politicky přeli. Ten ale nezvedal základnu pro další valorizace. Takže to byl jiný příběh s jinými ekonomickými dopady, s jednorázovými dopady do jednoho jediného státního rozpočtu. To v tomto případě bohužel není.

Ještě máte prostor. A pokud vy sami dáte prostor svým lidem, kteří mají ještě přednostní právo, tak samozřejmě mají šanci vystoupit. Ale o tom nerozhoduje vládní většina, o tom rozhodujete vy sami, každý z nás, který buď využije, nebo nevyužije faktických poznámek. (Předsedající: Čas.) A vzpomeňte si, když jsem byl v opozici, v opozici, (Předsedající: Čas.) tak jsem říkal, že se faktické poznámky (nesrozumitelné) (Předsedající: Čas, pane ministře.) Omlouvám se, omlouvám se, už jdu.

