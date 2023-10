Ministr Stanjura: Je nejvyšší čas přeřadit na nižší rychlost, ubrat plyn a začít brzdit

reklama

Děkuju za slovo. Více než 60 hodin debatujeme ve třech čteních o tomto návrhu zákona. Logicky většinu toho času mluvili poslanci z opozice, aby měli dostatečný prostor vysvětlit svůj pohled, případně své názory. Kromě racionálních vystoupení jsme bohužel byli svědky mnoha osobních útoků, urážek, zesměšňování. Nemůžeme se smát, nemůžeme se tvářit vážně, nemůžeme se dívat do mobilu, protože zrovna někdo hovoří z opozičních poslanců.

Já jsem se dočetl v holdingovém tisku, že vrchní stín Karel Havlíček zavedl tabulku pro ostatní stíny, kolik mají sociálních výstupů, jak jsou aktivní na sociálních sítích, tak se občas na to podívám. A bohužel to jsou desítky hejtů denně, ale žádné řešení tam není. Já řeknu jenom pár čísel a jedno přirovnání. Od roku 2019 se řítíme vysokou rychlostí do zdi, která se jmenuje dluhová brzda.

Od roku 2019 do konce prvního kvartálu letošního roku to bylo plus 14,5 %, z toho první dva roky plus 12 %. Mám tady tabulku všech členských států. Jenom jedna země za těchto 13 kvartálů zvýšila své zadlužení rychleji, a to Francie o 15 %, my 14,5.

My jsme slíbili, že dáme do pořádku veřejné finance a ubrali jsme plyn. Z těch 14,5 % - dvanáct procent za roky 2019 a 2020 - dvě a půl procenta, ale to nestačí. Mnozí z nás řídí, tak si sami řekněme, co je lepší, když se řítím proti nějaké překážce. Zda ubírat postupně plyn, přeřadit na nižší rychlost a potom pomalu přerušovaně brzdit, anebo tři metry před nárazem do zdi zatáhnout ruční brzdu? My jsme zvolili variantu číslo jedna od roku 2022. Ten balíček tedy snižuje tempo zadlužování v příštím roce o 97 miliard a v roce 2025 až o 150 miliard. Vlastně plní tři základní principy. Zlevňujeme stát, zjednodušujeme stát, zachováváme investiční aktivitu státu a udržujeme sociální smír.

Mnohokrát jsme tady slyšeli, jaká katastrofa se stane od 1. ledna příštího roku. Nestane, nestane. Jsou to ti samí, kteří tady prognózovali jiné černé scénáře o ceně benzínu, o tom, jak zmrzneme v zimě a podobně. Jsou to ti samí, kteří tady padesátkrát řekli, že budeme muset novelizovat rozpočet roku 2023. A já už jsem tehdy říkal, čas nás rozsoudí. Měli jsme pravdu v prvním případě, měli jsme pravdu v druhém případě a máme pravdu i v této chvíli. Otáčíme trendy. Po mnoha letech se snižují celkové výdaje státu a snižuje se celkový počet státních zaměstnanců. Co jsme slíbili, to jsme taky splnili.

Když se podívám na mezinárodní srovnání výdajů za rok 2021, protože to za rok 2022 bude až příští rok, tak jenom připomenu, že v mnoha oblastech jsou naše veřejné výdaje vyšší, než je průměr Evropské unie. Nepřekvapivě v dotacích. Máme vyšší výdaje veřejné vůči HDP, než je průměr EU. Veřejné výdaje do zdravotnictví jsou druhé nejvyšší v rámci EU, veřejné výdaje do dopravy jsou druhé nejvyšší, veřejné výdaje do školství jsou nad průměrem EU, veřejné výdaje do vědy, výzkumu, inovací jsou nad průměrem EU. Já myslím, že si to musíme opakovat, abychom věděli, co děláme s penězi daňových poplatníků.

A poslední poznámka - stát, vláda, Parlament nemá žádné vlastní peníze. Máme jenom peníze a spravujeme peníze daňových poplatníků. To znamená všechno, co jsou výdaje státního rozpočtu, platí daňový poplatníci.

Neexistuje dotační titul, který platí imaginární stát, všechny dosavadní dotační tituly a všechny budoucí dotační tituly budou platit daňoví poplatníci, nikdo jiný. Jenom připomínám, že za úroky z dluhů jsme ještě loni dani 50 miliard, letos to bude kolem 70, příští rok to bude 95 a v roce 2025 to bude 110 miliard. Je nejvyšší čas přeřadit na nižší rychlost, ubrat plyn a začít brzdit, abychom nemuseli za několik let těsně před nárazem do dluhové zdi zatahovat za ruční brzdu.

Já bych vás chtěl jménem vlády České republiky požádat, abyste tento návrh zákona podpořili, abyste přispěli k tomu, že zvládneme veřejné finance, abyste přispěli k tomu, že do té dluhové stěny v příštích několika letech nenarazíme.

Děkuji.

