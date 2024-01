Ministr Stanjura: Musíme se soustředit na odstraňování překážek pro soukromé investice

reklama

Velmi často jsme jako vláda kritizováni za to, že omezujeme výdaje, ale zvyšování deficitů prostě není tou správnou cestou. V těchto dvou letech se musíme především soustředit na odstraňování překážek pro soukromé investice, protože i v tom nejlepším scénáři stát nemůže zainvestovat vše, co by česká ekonomika potřebovala. Proto jsou tu soukromí investoři. Důležité je zkrátit délku povolovacích procesů. Tam už jsme nějaké kroky udělali. Chci připomenout, že pro roky 2023, ale i pro letošní rok 2024, jsme umožnili rychlejší odpisy pro firmy, abychom povzbudili jejich investiční aktivitu. I přes výčitky odborářů si myslím, že to byl správný krok a věřím, že přispěje k jejich vyšší motivaci investovat.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Otisknou, neptají se. Ekonom se pustil do Stanjurovy cifry. A ptá se. Nepříjemně Schillerová (ANO): Víte, kolik nás loni stála Fialova nutella? „Oni hrají za ČR, ne za EU! Mlčte!“ Fiala, Válek, Dvořák a další gratulovali hokejistům. Veřejnost udeřila Euro v ČR? Rvačka. Stanjura „zamázl“ referendum. Schillerová ve varu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE