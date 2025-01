Ministr Stanjura: Věřím, že při volbách máme šanci být první na pásce

Volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží a já rozhodně věřím v to, že máme šanci být první na pásce a znovu sestavit vládu v čele s premiérem Fialou. Jestli jsme dělali všechno dobře? To si nemyslím, my ale momentálně lidem potřebujeme dát optimismus a ukázat, že už v roce 2024 a hlavně letos se jim povede lépe.

Pokud máte chuť na politicky laděný rozhovor, pak si přečtěte právě ten dnešní, na Seznam Zprávách. S Václavem Dolejším jsme se bavili i o tom, jak si chceme udržet naše voliče. A ne – na Tik Tok určitě nepůjdu.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



