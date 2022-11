Ministr Stanjura: Viděli jste někdy pokladní systém?

reklama

Jenom pár krátkých poznámek, uvedení některých faktů, vyvracení některých mýtů a čistých lží, a pak už jenom zdvořilá prosba v Poslanecké sněmovně, aby podpořila návrh zákona. Za prvé sliby se mají plnit. Byli jsme proti EET, napadali jsme to u Ústavního soudu, tam jsme byli poměrně úspěšní. Kandidovali jsme se zrušením EET, nezískali jsme nějaká procenta, jak říkal jeden z diskutujících, ale volby jsme vyhráli a plníme naše sliby. Za druhé podnikatelé nebudou moci využívat své digitální systémy. Na to jste přišli jak? Vy, kteří to tvrdíte. Jak jste na to přišli? Jak přemýšlíte? Viděli jste někdy pokladní systém? Jediné co děláme, tak takhle ustřihneme online spojení mezi tou provozovnou a státem. A ten systém funguje bez toho pro ty z vás, kteří si myslí, že zrušením toho zákona oni ty systémy musí vyhodit, přestat používat.

Pokud ten systém chtějí využívat pro to, aby měli, aby jim to pomohlo při vedení účetnictví, při kontrole hospodaření, při kontrole svých zaměstnanců, samozřejmě tak mohou dělat letos, příští rok, za dva roky. Je to jenom na nich, nepotřebují k tomu zákon.

Přijdete o peníze. Vy jste navrhli vypnutí EET na rok 2022 a neslyšel jsem v průběhu roku 2022, že někdo přišel o peníze, respektive státní rozpočet. Vy říkáte, my jsme to vypnuli, když jsme zavřeli provozovny. Ale to bylo v březnu 2020. Nebo jste plánovali mít celý rok 2022 vypnuté všechny provozovny? Já myslím, že jste je nechtěli mít vypnuté celý rok. Tak proč jste nechali vypnuté EET?

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan poslanec Kolovratník, říká, on to umí, on je výborný rétor, tím procítěným hlasem: Podnikatelé, věřte nám, vy jste naši partneři. A o tři věty dál: A když vypnete to spojení mezi státem a podnikatelem, tak tito naši partneři nás okradou o čtyři, osm, dvanáct, třináct, čtrnáct, dvacet miliard. Všechny tyto cifry dneska řekli členové poslaneckého klubu hnutí ANO. To jsou partneři, když dopředu předpokládáte, že okradou stát o čtyři, osm, dvanáct, třináct, čtrnáct nebo dvacet miliard? To nejsou partneři, to jsou sprostí podezřelí. Ještě nevíte, jak se chovají, ale už víte, že ten stát okradou.

Pan poslanec Nacher se ptá: Jaké budou dopady na státní rozpočet? Tak, když nebudu předpokládat, že jsou sprostí podezřelí a že okradou ten stát, tak pozitivní. Stamiliony provozních výdajů na tu zbytečnou černou díru, které vy říkáte dobrovolná EET. A k tomu ušetřím mnoho pracovních míst na finanční správě.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4837 lidí

Dobrovolná EET - nebyli jste schopni napsat do pozměňovacího návrhu jedinou výhodu pro ty podnikatele. Dnes po roční debatě o zrušení EET říkáte: Pojďme se zamyslet, jakou výhodu bychom navrhli těm, kteří budou dobrovolně posílat data státu. Nic. Jenom chcete, abychom za sta miliony korun tuto možnost vytvořili. A opakovaně. Já vím, že jste si to psali všichni pohromadě na nějakém kolektivním cvičení. Pak si vezmete nějaké číslo, které je lživé, nepravdivé, nepřesné, vyberte si, všechny ty charakteriky sedí. Šedesát procent podnikatelů dodnes dobrovolně eviduje. Osmkrát jste to tu řekli, asi šest členů poslaneckého klubu. Já jsem říkal, kdybyste mě poslouchali, vždycky říkáte: Poslouchejme se vzájemně, poslouchejme se. A myslíte tím, poslouchejte nás.

Tak já jsem jasně řekl, že podle daňové zprávy v měsíci říjnu evidovalo dobrovolně, to znamená posílalo data někam, s kterými se nic neděje, 38 123 poplatníků. Kdyby to bylo 60 %, jak jste tak horlivě hromadně tvrdili, tak by celkově EET dodneška muselo provozovat 63,5 tisíce podnikatelů. A to sami uznáte, že to číslo je úplně mimo realitu.

Takže stát ušetří provozní peníze, stát ušetří peníze, podnikatelům nikdo nebere možnost si digitálně řídit svoji firmu. Nejsou to sprostí podezřelí. Nepředpokládáme, že okradou stát o čtyři, osm, dvanáct, třináct, čtrnáct, dvacet miliard. A proto bych chtěl jménem vlády poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby schválila tento návrh zákona.

Děkuji.

Psali jsme: Ministr Stanjura: Bezradnost dobrovolné EET je dokumentována v pozměňujícím návrhu Ministr Stanjura: Podnikatelé přestanou být sprostými podezřelými Ministr Stanjura: Jakékoli procento z nuly je pořád nula Ministr Stanjura: Zastropování cen s sebou nese potřebu kompenzace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama