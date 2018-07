Ministr Ťok: České dráhy podaly pro stát nejvýhodnější nabídku

Vlakové spojení Pardubic, Hradce Králové a Liberce budou i po dobu následujících dvou let provozovat České dráhy, stát zásadním způsobem ušetří.

Ministerstvo dopravy dnes otevřelo obálky s nabídkami na provozování státem objednávané linky R14 z Pardubic do Liberce. I po dobu dalších dvou let mají od letošního prosince provozovat vlakové spojení České dráhy, a to za sazbu 97,95 Kč za vlakový kilometr, což je skoro o 30 Kč na vlakový kilometr méně než doposud.

„O dopravu na lince Pardubice – Liberec v uplynulých měsících projevili zájem dopravci České dráhy, Arriva vlaky s.r.o. a Leo Express. Všichni tři dopravci měli možnost do dnešního dne poslat svou nabídku, abychom je mohli porovnat a vybrat tu nejvýhodnější pro cestující, tedy kvalitní službu za rozumnou cenu. Nabídky byly doručeny pouze od společností České dráhy a Arriva vlaky. Stávající dopravce podal pro stát nejvýhodnější nabídku, kdy nabídl dvouleté provozování vlaků z Pardubic do Liberce s úsporou 30 mil. Kč ročně. Za tyto ušetřené peníze lze ještě více zkvalitnit služby pro cestující a do budoucna případně navýšit počet vlaků,“ říká ministr dopravy Dan Ťok s tím, že je nyní dvouměsíční lhůta na podepsání objednávky.

Ministerstvo dopravy aktuálně řeší režim veřejných služeb po skončení platnosti stávajících smluv o veřejných službách s Českými drahami. K prosinci 2018 končí smlouva právě u linky R14 Pardubice – Liberec, a o rok později se to bude týkat většiny linek v dálkové dopravě.

Před každým uzavřením smlouvy o veřejných službách přímým zadáním musí ministerstvo dopravy z hlediska hospodárnosti porovnávat doručenou nabídku Českých drah a případně alternativní návrhy jiných dopravců, kteří mají zájem provozovat dotovanou linku. Pokud nedostane ministerstvo jiné nabídky, pak bude jednat i nadále o přímém zadání pouze s Českými drahami. Tento způsob vede podle ministerstva k úspoře peněz daňových poplatníků, lepším službám a zároveň připravuje Českou republiku na otevření železničního trhu u státu objednávaných spojení.

