Ministr Ťok: Liftago by mělo být pro Uber nebo Taxify příkladem

Vážený pane Krátký, vážení řidiči jezdící pro společnost Liftago i všichni další slušní řidiči jiných taxislužeb,

mrzí mě, že došlo k nedorozumění v debatě o příčinách současného stavu podnikání v taxislužbě.

Když dnešní situaci kritizuji, vždy hovořím jen o těch řidičích, kteří tomuto odvětví i třeba Praze ničí pověst svým chováním. Kolikrát jsme od devadesátých let viděli v médiích případy, kdy při cestách z pražského letiště do centra metropole účtují tito řidiči taxíků za svoje služby částky daleko přesahující tisícikorunu. Zneužívají cizince, kteří neznají místní poměry a jsou ochotni takové sumy zaplatit. Takové nemravné chování se už kolikrát dostalo do různých průvodců varujících návštěvníky Prahy před těmito nekalými praktikami. Kritizuji například i ty řidiče, kteří mají zákaz řízení, ale přesto řídí vůz a protestují proti současnému stavu v koloně vozidel taxi.

Rozhodně neházím všechny licencované řidiče taxislužeb nebo zprostředkovatele do jednoho pytle. Respektuji všechny, kteří podnikají slušně a řádně. Vás, pracovníky Liftago, jsem při různých diskusích o moderních aplikacích uváděl jako příklad služby, která se i v současném právním prostředí dokáže prosadit na trhu a která funguje zcela legálně, a měla by být pro řidiče jezdící pro společnosti Uber nebo Taxify příkladem. Koneckonců tyto dvě společnosti jsme přestali zvát k jednání o budoucí legislativě a vyzvali jsme je, aby dodržovali platné zákony. Pokud by zákony dodržovaly, o nějakých legislativních změnách by nemusela být vůbec řeč.

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

Další naše společná schůzka bude v pátek, kde budu prezentovat pohled stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně, se kterými jsem o námi navrhovaných legislativních úpravách v úterý hovořil. Poslanci spíše upřednostňují před rychlou změnou zákona o silniční dopravě, která chce zavést odpovědnost zprostředkovatelů taxislužeb za svoje řidiče, širší změnu zákona. Ta má řešit rozdílná pravidla pro řidiče s taxametrem a řidiče používající pouze aplikace.

Celosvětový fenomén alternativních taxislužeb je spojen se snahou dát zákazníkovi jistotu, že za službu zaplatí jenom tolik, kolik si předem sjedná a odsouhlasí. Vy takovou službu prosazujete, respektujete zákony a řadíte se právě mezi nové alternativní dopravce. Bohužel na ty, kteří porušují stávající pravidla, jsou zřejmě krátké i kontroly. Společnosti, pro které jezdí, údajně pokuty za své řidiče hradí a tím se usvědčují z toho, že nepodnikají úplně férově. Navíc kontroly samospráv bohužel asi neodhalí a nepostihnou všechny nekalosti.

Vážím si toho, že nesmyslně neprotestujete a na jednání naší pracovní skupiny, která se loni setkala celkem šestkrát, pravidelně chodíte. Věřím, že se v tomto roce podaří prosadit takové změny, které srovnají zmiňované rozdíly a napraví dnešní stav.

Budu rád, pokud moje vysvětlení přijmete a brzy se potkáme na dalším společném jednání.

