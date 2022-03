Ministr Válek: Jsme v jakémsi předpolí válečného konfliktu

reklama

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl, především vaším prostřednictvím, paní předsedkyni klubu ANO poděkovat, poděkovat za to, že přichází se srdcem na dlani a s nabídkou nezištné spolupráce. A byl bych blázen, kdybych ji nevyužil.

Já bych chtěl ubezpečit, tři nejistoty, které se tady objevily, a chtěl bych rozptýlit pochybnosti. To znamená, že ta situace nebude lehká. Nebude lehká, to si asi všichni uvědomujeme. A já velmi děkuji za to, že i koalice, i opozice si to uvědomuje, protože málo platné, jsme v jakémsi předpolí válečného konfliktu. Prostě válka, kde spolu bojují tak velké národy, kdy jeden agresor, jeden blázen napadne zemi, evropskou zemi, kde je 40 milionů obyvatel, a my jsme kousek od hranic té země, pro nás znamená určité problémy, které musíme řešit. Jsou spojené s rychlou vlnou uprchlíků, kteří jsou nám blízcí, jsou to Slované, jsou to evropští občané a jsou to ti, kteří jsou v podstatě našimi genetickými bratry, bych dokonce řekl. A my se jim tu pomoc snažíme nabídnout co nejlepší.

Co se týče zdravotnictví, tady bych se snažil vysvětlit, co nás čeká, tak tady samozřejmě pracujeme na jasném protokolu sítě, kterou teď pilujeme s praktickými lékaři, a koneckonců jsem to konzultoval i s některými poslanci z opozice, jak přesně se registrovat, jak najít svého lékaře, jak vyhledat akutní pomoc. Ta péče je kompletně hrazená. My debatujeme s Evropskou unií a tady, snad to můžu na tomto místě říci, jsem požádal profesora Štěrbu, zda by se ujal role koordinátora v rámci Evropy právě při umísťování těch dětí, které mají, řekněme, vzácné onemocnění, složité onemocnění, abychom je mohli umístit po celé Evropě a přitom jsme jaksi neomezili žádným způsobem dostupnost péče právě v těchto případech - teď mě napadají lymfomy, solidní nádory u dětí - abychom neomezili péči v České republice a její dostupnost. A to si myslím, že jsme zvládli výborně.

Druhá věc je vytvoření UA POINTů, které jsou jakási zálohová pracoviště. Tam zatím diskutujeme s hejtmany a já myslím, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pan poslanec Vondrák by to potvrdil, že ta diskuse probíhá a snažíme se dospět k nějakému modelu, který by byl optimální jak v případě přímo řízených nemocnic, tak těch krajských nemocnic jako jakýchsi zálohových pracovišť.

Co se týče zdravotníků, tady bych si troufl přímo citovat z mailu, který jsem dostal teď ve 12.12, protože samozřejmě na ministerstvu stále probíhá další diskuse. Tedy první materiál, který v pátek budeme na Ministerstvu zdravotnictví diskutovat, schvalovat, a pak ho dám vládě k diskusi, je, jak získat povolení pro výkon odborné praxe lékaře na dobu maximálně tří měsíců, takzvaná krátkodobá stáž.

To se právě týká zdravotníků z Ukrajiny. Ten materiál zpracovala paní náměstkyně spolu s odbornými společnostmi a my jsme vycházeli z pravidel, (která?) umožňuje to vízum strpění po dobu jednoho roku. Takto mám nachystané čtyři materiály, které se týkají selektivně zubařů, praktických lékařů, zdravotníků nelékařů v různých kategoriích. Ono není úplně tak jednoduché uznat kvalifikaci z Ukrajiny a nejenom z Ukrajiny, protože v těchto zemích - já bych řekl postsovětských zemích - je velmi zvláštní způsob vzdělávání. Oni nemají standardní atestace v Sovětském svazu nebo v současném Rusku prakticky atestace neexistují, je jakási taková skládačka atestací, kdy vy můžete mít, řekněme, půlroční atestaci z ultrazvuku, z transplantace jater a já nevím, třeba z operování oka.

Je to taková jakási kombinace, není to ten klasický evropský nebo americký nebo japonský, prostě jinak celosvětově uznávaný systém, proto se velice těžko překlápí ta jejich specializace do naší. Navíc tam mají dva typy - a to je potřeba zdůraznit - dva typy vysokých škol, kde se vzdělávají de facto lékaři a ta jedna, ta splňuje podmínky, které jsou běžné v celém světě, ta druhá, to je spíše takové pětileté magisterské studium, a toto nemůžeme úplně promíchat s tím naším systémem.

Pak je třetí problém, který ale si myslím, že jsme vyřešili, a tady bych si dovolil informovat, že jsem o tom velmi intenzivně diskutoval minulý týden v pondělí, v úterý v Bruselu, kde koneckonců byli poslanci ze všech politických stran, a já velmi děkuji, že se zúčastnili této velmi důležité schůzky a jednání a kde jsme debatovali o tom, jak tedy umožnit uprchlíkům po ten rok, aby co nejlépe nezažili přetržku v té své odborné kvalifikaci a nezastírám, jak je využít k posílení českého zdravotního systému jednak v případě zubařů, řekněme, pro české občany, ale samozřejmě i v péči pro uprchlíky.

A myslím, že jsme dospěli k jakémusi konsenzu a dohodě, který teď (víme?), do jakýchsi metodických pokynů. Já pevně věřím, že nebude nutné přijmout legislativu, ale že vymyslíme řešení, které umožní, jak jsem řekl, po dobu tří měsíců a následně potom po dobu toho roku jakýmsi způsobem částečně uznávat tu kvalifikaci tak, aby za přesně definovaných podmínek tady mohli pracovat, mezitím bychom jim rádi umožnili udělat jazykové zkoušky, ty musí být samozřejmě v češtině, ale my pro ně chystáme kurzy. A pak ti, co by měli zájem si udělat už standardní nostrifikaci, která jim pak ale umožňuje pracovat v celé Evropě včetně Anglie, včetně dalších zemí standardním způsobem, tak to jim chceme také umožnil, protože pořád počítáme s jednou věcí, která tady možná nezazněla silně, ale já ji silně vnímám.

Já vnímám Ukrajinu jako zemi, která by se měla stát v nějaké budoucnosti součástí Evropské unie, a i z toho důvodu bych chtěl, abychom ten systém nastavili tak, aby už myslel na tu budoucnost. To je možná to, co vaším prostřednictvím, paní předsedající, paní poslankyně Schillerová myslela, tedy nějakou tu dlouhodobější strategii, která musí myslet i na to, co si všichni přejeme, že Ukrajina zvítězí, že jaksi osvobodí svoje území, vznikne tam svobodný stát s premiérem a s prezidentem, kteří si zaslouží hlubokou úctu za to, jak se postavili k situaci, a my jim chceme zemi obnovit.

Součástí obnovy té země bude bezesporu znamenat podpora - a teď jako ministr zdravotnictví to takto musím říct - jejich zdravotníků, ale i další péče o jejich pacienty ve spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie. Tedy já budu velmi rád, když bude, řekněme, na zdravotním výboru čas, abychom se tomuto intenzivně věnovali, jsem připraven, pokud zdravotní výbor připraví takový seminář, abychom prodiskutovali napříč politickým spektrem ty další kroky, ale můžu na sto procent, na sto procent, ubezpečit českou veřejnost a vás, kolegyně a kolegové, že v žádném případě, v žádném případě nebude nějakým způsobem ohrožena ta kvalitní, špičková péče v České republice, kterou naši zdravotníci poskytují našim občanům.

V žádném případě nebude ohroženo fungování center, ale ano, ano, určitá omezení to bude znamenat, my o nich víme, my s nimi počítáme a připravujeme na ně variantní řešení. V každém případě budeme poskytovat kvalitní péči uprchlíkům z Ukrajiny, protože ty děti, které zažily hrůzy války, a jejich matky si to zaslouží, v každém případě uděláme maximum pro to, abych jejich zdravotníci mohli co nejlépe pomoci českému zdravotnictví a přitom využili svoji kvalifikaci. A já bych chtěl na závěr vaším prostřednictvím, paní předsedající, paní poslankyni, paní předsedkyni poslaneckého klubu, paní poslankyni Schillerové moc poděkovat za tu nabídku spolupráce a velmi rád ji využiji. Děkuji.

