Ministr Válek: Nevěřte opozici a nesmyslům o spálené zemi

02.09.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zdravotnictví.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Čtyři roky systematicky podporuji praktické lékaře pro děti, dorost i dospělé, a jejich počty se díky tomu zvyšují a postupně začnou i mládnout. To vše díky celé řadě kroků:

1. Rezidenční místa - drtivou většinu jsem jich nasměroval právě k praktikům, navíc směrem do míst, kde nejvíce chybí. Na rozdíl od minulé vlády, která rozdělovala míst míň a bez ohledu na potřeby pacientů.

2. Upravil jsem vzdělávací program pediatrie tak, že lékaři vzdělávající si v tomto oboru si můžou vybrat 24měsíční praxi přímo v ordinaci dětského praktika. I to pomůže navýšení personálních kapacit tohoto oboru.

3. Praktičtí lékaři jsou dlouhodobě velmi výrazně podporování skrze úhradovou vyhlášku.

4. Program na podporu navýšení počtu absolventů lékařských fakult jsem učinil mandatorním a už letos z něj vyjde prvních 350 absolventů, z nichž řada si vybere právě primární péči.

Data zdravotních pojišťoven v tomto navíc mluví zcela jasně: Téměř 95 procent pojištěnců v Česku má svého praktického lékaře a z mezinárodních dat plyne, že spokojenost s nimi u českých pacientů je jedna z nejvyšších na světě, na úrovni Švýcarska.

Nevěřte opozici a nesmyslům o spálené zemi. České zdravotnictví má velmi vysokou úroveň, výzvy řešíme a spolu to zvládneme! 

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
