Ministr Válek: Sbíráme data pro nový screening

12.08.2025 8:11 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke screeningům a prevenci.

Ministr Válek: Sbíráme data pro nový screening
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Sbíráme data pro nový screening!

Screeningy a prevence jako taková jsou jedním z pilířů medicíny a mají mou absolutní prioritu. Proto jsem posílil preventivní fondy pojišťoven a zavedl nové screeningy - karcinomu plic, karcinomu prostaty a výdutě břišní aorty. Česká republika tak má jednu z nejširších nabídek preventivních screeningů v EU.

Po rozšíření novorozeneckého screeningu jsem spustil i pilotní projekt nového screeningového programu: kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství. Ten umožňuje včas odhalit vážné těhotenské i různé porodnické komplikace.

Dosud si tento screening hradí nastávající maminky samy a většina zdravotních pojišťoven může část nákladů následně proplatit. Toto vyšetření se provádí u většiny těhotných žen už dnes, ale chybí přesná pravidla i vyhodnocování výsledků. Proto nyní sbíráme data, která obdrží Národní screeningové centrum a to na jejich základě a ve spolupráci s odbornými společnostmi připraví metodiku pro nový národní screeningový program.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Článek obsahuje štítky

ministerstvo zdravotnictví , TOP 09 , zdravotnictví , Válek

autor: PV

