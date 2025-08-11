Ministr Válek: Sbíráme data pro nový screening

Sbíráme data pro nový screening!
Screeningy a prevence jako taková jsou jedním z pilířů medicíny a mají mou absolutní prioritu. Proto jsem posílil preventivní fondy pojišťoven a zavedl nové screeningy - karcinomu plic, karcinomu prostaty a výdutě břišní aorty. Česká republika tak má jednu z nejširších nabídek preventivních screeningů v EU.
Po rozšíření novorozeneckého screeningu jsem spustil i pilotní projekt nového screeningového programu: kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství. Ten umožňuje včas odhalit vážné těhotenské i různé porodnické komplikace.
Dosud si tento screening hradí nastávající maminky samy a většina zdravotních pojišťoven může část nákladů následně proplatit. Toto vyšetření se provádí u většiny těhotných žen už dnes, ale chybí přesná pravidla i vyhodnocování výsledků. Proto nyní sbíráme data, která obdrží Národní screeningové centrum a to na jejich základě a ve spolupráci s odbornými společnostmi připraví metodiku pro nový národní screeningový program.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV