Ministr Vojtěch: eNeschopenka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, jsou to zapeklité otázky. A je otázka také, jestli jsou správně položeny na správnou osobu. Protože znovu stále opakuji, že eNeschopenka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí a mám občas pocit, že ten projekt patří pod ministerstvo, protože jsem na to stále dotazován a občas trošku vyčítám kolegům z MPSV, že by mohli také trošku více komunikovat. Ale to je spíš otázka, snad se to zlepší.

Pokud jde o ty náklady, které jsou s tím spojeny v našich nemocnicích. Já si nemyslím, že ty náklady budou nějak zásadní. My o tom komunikujeme s našimi přímo řízenými nemocnicemi. Dokonce teď hledáme nějaké řešení s IT odborníky. V některých nemocnicích už mají nějaký návrh, jak by to mohlo fungovat, které bychom pak chtěli aplikovat i v ostatních. Takže my velmi brzy přijdeme s nějakým návrhem, jak tu věc technicky řešit, možná i vlastními zdroji, že možná nebude nutné ani objednávat nějaké zásadně drahé externí služby. Takže to chystáme v jedné nemocnici. Nechci to říkat, protože pak by se všichni na to slítli. Ještě to není úplně hotové, ale nějaké prostě řešení chceme vymyslet, aby ty náklady byly co nejmenší.

My nemáme v tomto směru ani žádné možnosti, jak to financovat, žádný dotační titul. Myslím si, že to ani není skutečně něco, co by příslušelo ministerstvu. Já stále říkám, že pokud jsou nějaké náklady s eNeschopenkou, tak by asi primárně měly být hrazeny z MPSV, byť nakonec jsme se tedy shodli na tom, že pokud jde o úhradu konkrétním lékařům, tak tam nepočítáme s tím, že by byla zavedena.

Je to nějaký konsenzus, který proběhl na vládě z toho důvodu, že ten názor je takový, že vlastně pokud je to e-neschopenka, tak ty procesy jsou elektronizovány, jednodušší a tím pádem, pokud dnes nespochopenka není hrazena, tak je otázka, proč by měla být hrazena e-neschopenka, pokud je to tedy jednodušší způsob, jak tu neschopenku, doufejme tedy, vystavit. Ale znovu říkám, ta věc je primárně otázkou MPSV. Ono není to tak, že by dneska nebyla žádná úhrada. Existuje signální výkon, který je hrazen asi šesti korunami myslím, šest korun za vystavení té neschopenky, aktuálně tedy šest korun za ukončení, to znamená nějakých 12 korun cca. Takže není to tak, že by vůbec žádný výkon v tomto směru neexistoval, je to sice signální výkon, ale je. A jestli se přistoupí k nějaké úhradě do budoucna, je to možné. Ale není to teď zkrátka na pořadu dne. A pokud jde o ty náklady, v našich nemocnicích říkám, tak tam to řešíme, a věřím, že to vyřešíme tak, aby byly co nejmenší. Nevím. Samozřejmě vím, slyšel jsem, že poskytovatelé softwaru se snaží toho také využít. Ono to bylo stejné možná v případě e-receptu, tohle zkrátka je. Trošku jsme všichni v zajetí IT firem, ale jak říkám, my se budeme snažit vymyslet s kolegy z jiných nemocnic nějaké řešení, které bychom mohli aplikovat všude a byly co nejmenší náklady.

Takže tolik asi k tomu za mě. Děkuji.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví

