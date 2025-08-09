Ministr Výborný: Maláčová i Zaorálek jsou ochotni udělat cokoliv

Pro křeslo ve Sněmovně jsou paní Maláčová i pan Zaorálek ochotni udělat opravdu cokoliv – odhodit vlastní hodnoty, obejít členy strany a spojit se s uskupením, které otevřeně prosazuje vystoupení z EU a NATO a přibližování k autoritářským režimům.
Tohle není projev politické odvahy, ale čistý oportunismus. Pokud dokáže politik během chvíle popřít vše, co roky hlásal, jen aby si zajistil místo ve Sněmovně, je to smutná vizitka pro něj i pro celou naši politiku.
Mgr. Marek Výborný
