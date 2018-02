Ministrová (TOP 09): Pardubice druhý bazén potřebují

26.02.2018 6:37

Zastupitelé Pardubic za TOP 09 podpořili výstavbu nového 25metrového bazénu v areálu městského Aquacentra. Peníze by radnice do výstavby měla investovat bez ohledu na to, jestli město na projekt získá dotaci nebo ne. Současný 50metrový krytý bazén nestačí svojí kapacitou pro 90 tisíc obyvatel krajského města.