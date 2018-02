Ministryně Dostálová: Každá obec má co nabídnout

Obce z našeho regionu se mohou opět zapojit do každoročně vyhlašované soutěže Vesnice roku. Jejím cílem je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat, co všechno se jim daří realizovat. Přihlášky lze posílat do 30. dubna. Vítězná obec získá finanční odměnu dva miliony korun a nově také osobní automobil na dva roky.





Všechny obce budou nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou během května a června. Celostátní kolo se pak uskuteční první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září v Luhačovicích. Loňským držitelem prestižního titulu se stala obec Heřmanov z Kraje Vysočina, v Karlovarském kraji pak vyhrála obec Skalná z Chebska. Více informací najdete „Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat rozvoj našeho venkova. Věřím, že každá obec má co nabídnout. Jsem si vědoma toho, že se zejména menší venkovské obce potýkají s dlouhodobým úbytkem obyvatel, nedostatkem pracovních míst, omezenou nabídkou služeb nebo zhoršenou dopravní obslužností. Snažíme se proto prostřednictvím našich dotačních titulů tuto problematiku řešit systematicky. Dotace, které poputují vítězům soutěže Vesnice roku, jistě napomohou řešit jejich nejpalčivější potíže," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.