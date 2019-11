Ministryně Dostálová: Pozměňovací návrh na úplný zákaz úschov. Odmítám

Děkuji moc za slovo. Já jsem velmi pozorně naslouchala, snažila jsem se nevystupovat, protože samozřejmě spoustu věcí mohu shrnout i v rámci závěrečného slova, ne, že bych se tady chtěla s kýmkoli konfrontovat. Ale jenom prosím, opravdu je nešťastné, pokud pouštíte do éteru informace, že kdo má letitou praxi, tak bude mít smůlu. To je prostě úplný nesmysl. Takže kdo má praxi, tak samozřejmě bude moci svůj výkon povolání dělat dál. My se jenom snažíme a reagujeme a musím se tady usmát tomu, že podnět na zpracování zákona o realitních činnostech dala Občanská demokratická strana. Trvalo to dlouho, uznávám, ale konečně je to tady. Takže dovolte mi nyní jenom se vyjádřit k těm pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy.

Máme tady pozměňovací návrh na úplný zákaz úschov. To musím opravdu zcela zásadně odmítnout a k tomuto tématu jsem odpovídala i v rámci interpelací. K takovému kroku není důvod. Vládní návrh primárně podporuje zajištění úschovy u bank, notářů, advokátů a realitní kanceláři může poskytnout na vyžádání. Dovolím si uvést toto ustanovení ještě do několika souvislostí tak, abyste měli jednoznačná stanoviska, jak jsme k tomu přistupovali. Nemohu souhlasit s tím, že zpřísnění úschov se děje kvůli nespolehlivosti realitních kanceláří. Příprava vládního návrhu byla vedena snahou zjednodušit rozhodování klientům, ale zároveň jim nechat volnost v jejich rozhodování. Klient, který má opakovaně dobrou zkušenost s místní realitní kanceláří, by přece neměl být nucena pojednou změnit své ekonomické chování. Ponechme tu tedy volnost v jeho rozhodování. Zákon by měl napovídat především těm, co mají málo zkušeností.

Jeden z poslaneckých návrhů směřuje také na úschovy ve smyslu rozdělení jejich omezení finančním limitem. A ve zdůvodnění zaznělo, že je potřeba rozlišovat velké a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitnímu zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům. Proti tomuto se musím také vymezit či upřesnit svoji předchozí repliku. Jde o to, aby úschovy s přísnější regulací a administrativou nevytvářely dodatečné náklady za poplatky, aby se pak úschova výhradně u advokátů, notářů či bank nestala u drobných obchodních případů brzdou celého obchodu. Nastavení limitu tam však v tomto případě není řešením.

V návrhu pana poslance Zahradníka zazněl námět na zrušení celého § 4, tedy zrušení onoho omezení či regulace úschov s tím, že v tomto případě pak budou úschovy u makléřů zcela a bez regulace legální. Zároveň je to podmíněno cca 15násobným navýšením pojistného. Tady je nutno jednak uvést, že zrušením § 4 úschovy zcela neuvolní, neboť v předchozím paragrafu stojí, že úschovy může makléř pouze zprostředkovat. A § 4 na toto ustanovení logicky navazuje, když vysvětluje, co to znamená. Tady je potřeba ještě zdůraznit, že pojištění v žádném případě nemůže krýt záměrnou zpronevěru peněz. Pojištění vždycky kryje pouze pojistné škody, které by mohly vzniknout vůči klientovi, jako např., že tam nechali při prohlídce puštěnou tekoucí vodu apod. To znamená, skutečně je to poškození, které tam vzniklo; rozhodně ne zpronevěru.

No a v závěru mi dovolte se vyjádřit ke komplexnímu návrhu paní poslankyně Válkové. Ten zavádí regulací úschov, jejich evidenci, přísné sankce za porušení této regulace a navíc dokonce srovnání takto regulovaných úschov na roveň úschov advokátů a notářů, a to z pohledu ochranných částek uložených na účtech bank pro případný krach banky, a to až na limit 2x100 000 eur. Nicméně, musím znovu upozornit na administrativní náročnost na straně podnikatele a i na náročnost kontroly z pohledu úřadu. Advokátní komora, která provádí obdobný dozor nad úschovami advokátů, má jednodušší situaci než budou mít živnostenské úřady. Ty by musely postupovat při pochybení makléře podle přestupkového zákona a případně odvolání pak řešit podle správního řádu. Já tedy s tímto pozměňovacím návrhem vyslovím nesouhlas, protože nevidím důvod, proč klientovi zdražit obchod přílišnou regulací způsobenou vyššími administrativními náklady.

Kolegyně, kolegové ještě jednou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří jste se věnovali přípravě tohoto zákona. Dovolím si požádat o schválení vládní verze zákona s mými souhlasnými pozměňovacími návrhy. Děkuji za pozornost.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Po zákonu volá sama odborná veřejnost Ministryně Dostálová: Potřebujeme, aby podnikatelé brali svou práci vážně, bez kvalifikace skončí Ministryně Dostálová: MMR vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o podporu cestovního ruchu a na bezbariérové přístupy Češi se musí naučit žít bez dotací... Niedermayer a Dostálová se střetli kvůli penězům z EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.