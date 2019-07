Ministryně Dostálová: Udržitelného rozvoje nelze dosáhnout bez participace a vlády práva

18.07.2019 20:46

V New Yorku tento týden skončilo ministerské zasedání Politického fóra OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF). To je hlavním orgánem OSN dohlížejícím na naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které se státy OSN zavázaly naplnit do r. 2030. Delegaci ČR na zasedání HLPF vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.