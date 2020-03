Ministryně Maláčová: Jedeme na 120 % a pár věcí se povedlo

reklama

Máme za sebou perný týden, který znovu vyzkoušel naši odolnost. A mnohé z nás opět přinutil jet na 120 procent, za což všem patří obrovský dík. Nezastavili jsme se ani u nás na MPSV a pár věcí se povedlo.

Ošetřovné

Když se zavřely školy, rodiče měli nárok na ošetřovné jen na 9 dní a jen pro děti mladší 10 let. To možná stačí za normálních okolností, ale ne v době pandemie. Proto jsme ho promptně rozšířili na celou dobu zavření škol, školek a dalších zařízení pro všechny děti do 13. narozenin. Přidali jsme také hendikepované bez omezení věku, kteří mají alespoň I. stupeň a zavřeli jsme jim zařízení, které o ně pečovalo. Navíc se rodiče budou moci libovolně střídat a peníze čerpat zpětně od března. Díky všem poslancům, senátorům a panu prezidentovi za to, že jsme to společně bleskově schválili!

OSVČ

Jejich správu si vymínilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, na MPSV jsme přesto našli způsob, jak jim dále pomoci: počínaje březnem odpustíme na půl roku téměř 1 milionu OSVČ zálohy?? na povinné důchodové pojištění. A těm, kteří už za březen zaplatili, bude částka přičtena k dobru v září.

Antivirus

Firmy musíme chránit před úpadkem a jejich zaměstnance před nezaměstnaností. Zavádím proto program Antivirus, což je de facto poctivý kurzarbeit, díky němuž budeme firmám proplácet až 80 % nákladů na mzdy zaměstnancům. A už zítra ponesu na vládu jeho vylepšenou verzi včetně návodu pro firmy, jak peníze čerpat. Za to bych je chtěla poprosit o dobrou vůli a udržení všech pracovních míst! Program se bude týkat až 3,1 milionů zaměstnanců.

A teď horké téma posledních dní, tedy pobytové sociální služby.

Stalo se to, čeho jsme se obávali - řada klientů se nakazila a někteří bohužel zemřeli. Je mi to moc líto a je fakt, že se šíření nákazy dalo zmírnit, kdyby měli všichni pečovatelé dost ochranných pomůcek. My jsme už 3. března napsali všem poskytovatelům sociálních služeb, jak a na co se mají připravit. Zakázali jsme návštěvy. Slíbili dodávky respirátorů, roušek atd. a každý den urgovali MZ a poté krizový štáb, aby na sociální pracovníky nezapomněli. Psali jsme oficiální dopisy, telefonovali, prosili. Něco do krajů odešlo, a z toho se něco dostalo až k nim. Bohužel málo. (Podrobně si chronologii můžete přečíst na stránkách MPSV.) Chápu, že páteční rady ministra Vojtěcha, jak si správně mýt ruce a měřit teplotu, mnohé lidi v terénu rozlítilo. A doufám, že svá příští vystoupení bude s MPSV konzultovat.

Ale teď se z toho musíme dostat a neopakovat chyby. O víkendu složky IZS rozvezly do krajů 613 999 respirátorů, 3 520 000 roušek a spoustu dalšího materiálu. Podrobný výčet si můžete přečíst dole v komentářích. Mělo by to na chvíli vystačit a já moc prosím kraje, aby vše do sociálních zařízení bezodkladně rozvezly!

Zároveň je jasné, že tahle mnohokolejnost v distribuci musí přestat. Za nákup, přepravu a distribuci vždy musí zodpovídat jediná konkrétní instituce. A od krajů budu dále požadovat, aby začaly transparentně zveřejňovat, jaké pomůcky a v jakých počtech jednotlivým organizacím přidělují, jak to zatím dělá jen ústecký kraj. A do svých krizových štábů musí přizvat zástupce sociálních služeb, aby se neopakovaly chyby a dostali jsme do toho nějaký řád.

A pak se musíme se připravit na to, že situace se bude ještě nějakou dobu zhoršovat a nemocných seniorů bude přibývat. V příštím týdnu ještě bude zřejmě stačit oněch 329 lůžek, které pro ně rezervovalo Ministerstvo zdravotnictví. Zároveň se ale musíme poučit z okolních zemí a připravovat kapacity s větším předstihem. Zítra proto požádám hejtmany, aby v nemocnicích začali připravovat dodatečných 60 lůžek na 100 000 obyvatel a požádám vládu, aby k tomu přijala usnesení. Zároveň ministra Vojtěcha požádám, aby všechny nakažené seniory v karanténě nechal po 5 dnech otestovat. Musíme to dostat pod kontrolu.

Držme si palce, je to největší výzva životů většiny z nás. Bude to ještě těžké, ale s dobrou organizací, vůlí a snahou se z toho dostaneme.

#spolutozvladneme

Vaše Jana Maláčová

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vojtěch se ve studiu ČT chválil, jenže odborářku nepřesvědčil. Vše skončilo výzvou k rezignaci „Budete mít stovky starých lidí na svědomí!“ zaznělo směrem k Vojtěchovi s Maláčovou. Následovaly další reakce Politickým neziskovkám už ani korunu! Padla výzva premiérovi. A je zde otevřený dopis Nemám rád přestřelky přes média, ale... Vojtěch vrací úder Maláčové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.