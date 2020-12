Ministryně Maláčová: Krippe, creche nebo nursery fungují v celé západní Evropě

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v poslední době hodně mluvíme o tom, jak naše společnost stárne a přitom jeden z receptů, jak této výzvy jednadvacátého století čelit, je zvýšení porodnosti. A zároveň každý expert na rodinnou politiku ví a je to prokázáno četnými mezinárodními studiemi, že nejlepší krok jak pomoci mladým rodinám s dětmi mít více dětí nebo mít vůbec děti, je dostupná předškolní péče zejména pro ty děti mladší tří let. Těch motivačních věcí je spousta, ale nicméně skutečně je prokázáno, že pokud budou mít rodiče možnost vybrat si zda chtějí dlouho pečovat nebo naopak brzy slaďovat práci a rodinu, tak to má největší a nejvyšší pozitivních dopad na porodnost. Ukazuje se to skutečně dlouhodobě. Proto mám velkou radost, že jsme se dostali k prvnímu čtení návrhu nebo novely zákona o dětských skupinách, nově jeslí, a musím říct, že to znění, které dnes budeme projednávat, je opravdu poctivě vydřený a velmi komplikovaný kompromis na úrovni naší koaliční vlády. Smyslem zákona je, abychom měli systémovou, kvalitní, ale také finančně dostupnou péči pro nejmenší děti, a to nejenom pro ty z bohatších rodin, ale skutečně pro všechny rodiny, které chtějí slaďovat práci a rodinu. Myslím si, že se to podařilo a hlavním důvodem této novely je zavedení stabilního, předvídatelného státního financování, protože jak všichni víte, brzy končí financování z evropských zdrojů z evropských fondů a my jsme se zavázali, že po ukončení tohoto programového období najedeme právě na to financování ze státního rozpočtu.

Neznamená to ale, že rezignujeme na financování z evropských zdrojů. Naopak, celá řada inovací, které do toho zákona zavádíme, nám má zajistit, a já už o tom vyjednávám se svým evropským protějškem panem komisařem Schmitem, aby financování z evropských zdrojů bylo nadále možné, ale na jiné bázi. To znamená, ne na bázi, že se vypíše výzva a pak se jednotlivé projekty hlásí - to je velmi komplikovaný, administrativně náročný proces. Ale přáli bychom si, aby v podstatě, pokud tato novela zákona bude přijata, tak aby všechny jesle, všechna zařízení, která splňují podmínky, aby dostávala pravidelně dotaci a my bychom si to pak v rámci jednotlivých rozupočtových kapitol přeposílali. Nebyl by to ten systém, že všichni soutěží v řádu sekund o dotace, ale byl by to stabilní systém. A je to na dobré cestě, jak jsem mluvila s panem komisařem Schmitem. Ale uvidíme. Dokud není dojednané vše, není dojednané nic. To je opravdu na evropské úrovni.

Takže smyslem této novely zákona je mít stabilní systém a zachovat maximum dětských skupin tak, aby nemusely končit, aby nemusely zanikat, a zároveň, aby tato péče byla dostupná pro rodiče. (Odmlka pro hluk v sále.)

Děkuji. Takže teď je potřeba nastavit systém, který bude vhodný pro všechny rodiny. A důležité je, protože mnohé z vás ten název jesle irituje, že se nevracíme k tomu starému systému, ale bereme si vlastně pojem, který je srozumitelný pro většinu obyvatelstva a který je běžně užívaný i v západní Evropě. Asi nemusím zmiňovat, že Krippe, creche nebo nursery, jsou pojmy, tzn. jesle, které fungují v celé západní Evropě a každý okamžitě ví, o co se jedná.

Před pár lety byl pro rodiče malých dětí hlavní problém najít místo ve školce, ta situace se vyvíjí tak, jak jde čas. A silné ročníky odrostly a teď je potřeba skutečně budovat síť pro děti mladší tří let. Ukazuje se také, mohu vám pak poskytnout přesná čísla, že většina dětí v dětských skupinách jsou mladší tří let. To je totiž to, co nám chybí. Ale stále je důležité a to nepřestanu zdůrazňovat, že potřebujeme svobodu volby. To znamená, ať si vyberou rodiče nebo rodiny, zda chtějí slaďovat, nebo pečovat. A myslím si, že náš současný systém, to jediné, co mu chybí, tak je právě podpora těch, kteří mají menší děti a chtějí i pracovat i mít rodinu.

Od 1. ledna v rámci novely zákoníku práce začnou fungovat sdílená pracovní místa, tzn. podpora částečných úvazků. A jesle mají být ten poslední díl v celém tom puzzle.

Tak, co se mění v návrhu nebo v té novele, co zavádíme? Zavádíme možnost jeslí pro děti od šesti měsíců do tří let, resp. ne přesně do tří let, protože ne všechny děti se narodí tak, aby mohly mít první den po třetích narozeninách 1. září. Ale zavádíme to do srpna po třetích narozeninách. Zde je návaznost na školský zákon a na garanci míst v mateřských školách pro tříleté děti. V jeslích bude jedna pečující osoba na šest dětí, u těch největších jeslí maximálně osm dětí na jednu pečující osobu, ale s výjimkou toho, že pokud bude ve skupině jedno dítě mladší jednoho roku, tak bude kapacita omezena jen na čtyři děti na jednu pečující osobu.

Co se bude také měnit a přijde nám to hodně důležité za těch několik let zkušeností s fungováním dětských skupin, tak zavádíme standardy kvality, které bude kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, a povinné další vzdělávání pečujících osob. Je to v řádu osm hodin ročně a jednou za dva roky chceme také osvěžovat u pečujících osob kurz první pomoci pro malé děti. Pečující osoby budou muset mít zdravotnické minimum, které reflektuje potřeby nejmenších dětí. Nově proto vznikne profesní kvalifikace chůva pro děti v jeslích, která bude zaměřena na vývoj a zdraví dítěte do tří let. Myslím si, tak jak jsme to s jednotlivými členy sociálního výboru v posledních měsících konzultovali, že zde u té kvalifikace je ještě největší prostor pro diskusi. A já si myslím, že coronakrize nám ukázala, že zdravotníky potřebujeme zejména ve zdravotnických zařízeních a jsem zde ochotna, pokud to bude podpořeno napříč naší koalicí, jít ještě na drobné úpravy tak, aby skutečně ten zákon vyhovoval všem.

My jsme za Ministerstvo práce a sociálních věcí předali návrh kvalifikačního a hodnotícího standardu a Ministerstvo školství nyní vytváří novou profesní kvalifikaci, která má být hotova nejpozději do konce února. Také připravujeme možnosti proplácení této rekvalifikace v tom celém systému. V neposlední řadě najdete nebo také revidujeme sankční mechanismus tak, aby děti a rodiče měli velmi vysokou jistotu ochrany svých dítek v tom zařízení. Vycházíme opět z několikaleté zkušenosti provozu a fungování dětských skupin. V minulých letech jsme na ministerstvu zažili celou řadu, desítky různých situací, které nás opravdu překvapily. A já osobně se domnívám, že ten sankční mechanismus je opravdu velmi potřeba, v tuto chvíli v podstatě žádný nemáme. Jde nám zejména o dobře nastavené smlouvy o poskytování služby, jejich dodržování a také dodržování standardů kvality. Co se týká časového rámce, tak novela počítá s účinností od 1. července příštího roku. Ano, už je to velmi blízko, proto budu ráda, když podpoříte návrh na zkrácení lhůt. A nové financování jeslí/dětských skupin má být zajištěno od 1. ledna roku 2022.

Všechna zařízení, která vzniknou od léta příštího roku, se již budou muset řídit novými pravidly. Stávající dětské skupiny budou mít tříleté transformační období, tzn. do konce srpna roku 2024. To podle nás představuje dostatečný časový prostor pro přizpůsobení na nové podmínky. To ať se jedná o věk dětí, název toho zařízení, tzn. jesle, a kvalifikaci pečujících osob. Zároveň po tuto dobu bude Ministerstvo práce a sociálních věcí všem zřizovatelům, ať už dětských skupin, nebo jeslí, poskytovat veškerou podporu. Členové sociálního výboru vědí, že máme už několik let funkční evropský projekt na implementaci dětských skupin v krajích. Máme velmi osvědčené zkušené koordinátory, koordinátorky v každém kraji a ti mají za sebou každý z nich zkušenost se zřízením desítek dětských skupin a v té činnosti budou pokračovat, protože to opravdu všem usnadňuje život a dětské skupiny nám pak rostou jako houby po dešti a myslím si, že to chceme.

Finančně, jestli vás to zajímá, jak to bude finančně, dnes jsou dětské skupiny financovány z evropských peněz, jak už jsem zmiňovala, částkou zhruba 9 800 korun na místo. Ono se to liší, je to 9 100 až 9 900 korun. Ale nejčastější interval je 9 800. A celková dotace dnes v tom dnešním systému může klesat podle naplněnosti a nemocnosti. Což se ukázalo dle našeho názoru jako největší slabina celého toho systému. Protože ta dětská skupina je pak bita na tom, že to dítě je nemocné, má méně peněz. Sice rozumíme, že se to nedá predikovat, kdy bude dítě nemocné, bude to často zejména v zimním měsících, výpadku příjmů, ale zároveň to je jakýsi mechanismus, který vede k tomu, že je poptávka po starších dětech. Protože čím starší dítě, tím méně nemocné, logicky. Takže to chceme změnit.

Nově dostanou poskytovatelé měsíční normativ na dítě. Výši normativu bude každoročně stanovovat vláda svým nařízením nebo usnesením. Pozor, ty konkrétní částky nejsou součástí novely a budou se odvíjet od podoby schválení tohoto zákona. Zároveň od toho vyjednávání s Evropskou komisí. A očekáváme, že k tomu budeme mít diskusi na vládě v březnu, dubnu příštího roku, podle toho, jak se vyvine legislativní proces této novely. Základním principem ale nebude již reálná docházka, jako je to dnes, ty její nevýhody jsem zmiňovala, ale smlouva s rodiči. Protože nemůžeme rodiče trestat za to, že dítě je nemocné. Čím menší dítě, tím nemocnější - asi to nemusím opakovat.

Nově také zavádíme příspěvek na stravování po vzoru soukromých mateřských školek ve výši deset korun denně na dítě. Celkově by systém stál zhruba 1,4 miliardy korun ročně při současné kapacitě 16 tisíc dětí. Já si myslím, že je to ta nejlepší investice, protože rodiče těchto dětí mohou pak pracovat, tím pádem nepřichází o kvalifikaci, mohou se rozvíjet, platí daně, odvádějí i další finanční prostředky do státního rozpočtu a pro stát je tato bilance i u těch nejníže příjmových velmi pozitivní, tzn. že to je výborná investice nejenom do těch budoucích generací, do zvyšování porodnosti, ale je to také pozitivum pro státní rozpočet. Myslím, že to všichni známe a není potřeba zacházet do dalšího detailu.

Už jsem zmiňovala, že budu usilovat o vyjednávání peněz z Evropské unie, ale ne ve formě těch soutěžních projektů jako doposud, protože to je obrovská administrativní zátěž pro dětské skupiny resp. jesle. Představujeme si to spíše tak, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude příjemcem toho balíku peněz a bude finanční prostředky přerozdělovat tak, jak stanovuje zákon, tj. všem, kdo splní podmínky, zajistíme jistotu, stabilitu a předvídatelnost toho financování.

Při vyjednávání o novém programovém období kohezní politiky jsme tento postupný přechod a plán alespoň částečného využití evropských prostředků na financování i stávajících dětských skupin a jeslí nastínili. Tato novela je, myslím si, pro všechny zřizovatele dostatečnou zárukou na efektivní vynaložení evropských peněz a toho postupného přechodu na národní financování, takže se to i Evropské komisi líbilo a uvidíme, jak se bude celá ta situace vyvíjet. Udělám pro to financování maximum, protože to uleví státnímu rozpočtu.

Ještě jedna věc, kterou jsem zmiňovala a která, si myslím, je klíčová pro rodiny s malými dětmi, a to je finanční dostupnost jeslí. Nejčastější poplatky za dětskou skupinu jsou v tuto chvíli asi 3 200 korun, v Praze je to zhruba 5 800 korun. Je to velmi drahé a je to ta nejčastější výtka rodin proti dětským skupinám, protože představte si, že máte dvě děti a za každé platíte 5 800 korun. To jsou prostě horentní částky a je to bez jídla. Takže k tomu přicházejí ještě obědy. Často i přes to financování z evropských zdrojů se poplatky za dětské skupiny vyšplhají až na částku 15 tisíc korun. Bez jídla. To jsou prostě horentní sumy. A jak říkám, to je nejčastější výtka vůči dětským skupinám. Proto musí být ta finanční dostupnost pro všechny rodiny, nejenom pro některé vyvolené. Ten hlavní parametr novely zákona - a my jsme celý ten zákon takto postavili - kvalita, systém, dostupnost nejenom místní, ale také finanční. Nově chceme zavést tedy strop příspěvků od rodičů, aby byla služba skutečně dostupná. A o té výši bude rozhodovat každoročně vláda společně s výší normativu.

Já myslím, že takto na úvod jsem popsala a nastínila všechny parametry toho zákona. My jsme se několikrát s většinou členů sociálního výboru k tomuto návrhu zákona sešli. Myslím, že spoustu věcí jsme si vysvětlili, a proto vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, prosím o podporu této novely zákona v prvním čtení a těším se na případnou diskusi. Děkuji.

