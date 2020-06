Ministryně Maláčová: Nalili jsme do pomoci zaměstnanců několik miliard

reklama

Děkuji, pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři.

Jak jistě víte, tak skončil mimořádný stav a pandemii covid-19 zdá se máme v tuto chvíli pod kontrolou. Jako vláda jsme udělali vše pro to, abychom po celou dobu mimořádných opatření ochránili ty nejzranitelnější a pomohli lidem. Zdraví bylo a je na prvním místě. Proto jsme prakticky ze dne na den museli vypnout ekonomiku.

Za ministerstvo práce a sociálních věcí bylo od té chvíle zásadní ochránit zaměstnance a jejich pracovní místa. Udělali jsme přes 50 konkrétních kroků, jejichž výčet naleznete na webu ministerstva práce a sociálních věcí. V USA jsme viděli, jak covid-19 může uškodit hlavně pracujícím. A všechna opatření a kroky za můj resort vznikla proto, abychom udrželi nezaměstnanost v rozumných mezích. Od začátku jsem pravidelně sledovala všechna čísla z Úřadu práce, ať už to byla statistika narůstající nezaměstnanosti, poskytování mimořádné okamžité podpory, nárůst ošetřovného atd., atd. Připravovala jsem takovou formu podpory, která propouštění zabrání. Právě proto jsme během několika málo dnů postavili poprvé v historii ČR na nohy tzv. program Antivirus, určitou formu kurzarbeitu, režim A a B, který jsme prodloužili až do 31. srpna, to znamená že minimální celkové trvání programu Antivirus bude od března do konce srpna. Samozřejmě podle vývoje situace budeme reagovat prodloužením.

Nalili jsme do pomoci zaměstnanců několik miliard korun. Za březen jsme firmám vyplatili na náhrady mezd přes 3,3 mld. Kč, v dubnu to už bylo téměř 7 mld. Kč, a očekáváme další růst za měsíc květen. Ve chvíli, kdy se ekonomika zase rozběhla, bylo potřeba pomoci firmám udržet cash flow. Většina podniků potřebovala mít peníze na svůj provoz a mzdy, a proto jsme zaměstnavatelům na tři měsíce také odložili povinné sociální pojištění za zaměstnance. Jsou ale firmy, kterých se mimořádná opatření dotkla výrazněji a potřebují větší podporu. Kromě Antiviru režimu A a režimu B jsme tedy připravili program nebo režim C. Tedy ne jen odložení, ale úplné odpuštění povinného sociálního pojištění zaměstnavatelům, které dnes projednáváme. Tato forma podpory se podle našeho návrhu vztahuje na malé firmy do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatelům chceme od června a povinné sociální odvody za červen platí do 20. července, tzn. do 20. dne následujícího měsíce.

Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil pojede na Tchaj-wan? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 3993 lidí

Takže je chceme odpustit na 3 měsíce od června do srpna. A to v celé výši, které odvádí za své zaměstnance, to znamená 24,8 % hrubé mzdy. Domníváme se a proběhlo to v konzultaci s takzvanými vládními ekonomy z vládního nervu nebo také z Ústředního krizového štábu, že toto je administrativně nejméně náročný a nejrychlejší nástroj, jak ochránit zaměstnanost, je to další fáze, tak, aby malé a střední firmy ustály krizi a nemusely propouštět, protože cílem tohoto návrhu je ochránit pracovní místa. Proto je také podmínkou pro nárok na takzvaný Antivirus C to, že zaměstnavatel výrazně nesníží zaměstnanost, ani objem vyplácených mezd. V praxi to znamená, že firmy nesmí v době krize propustit více než 10 % svých zaměstnanců a objem vyplácených mezd snížit o více než 10 %. Referenčním rámcem je měsíc březen. Aby firmy dosáhly na podporu v takzvaném Antiviru C, musí také zaměstnavatel odváděl pojistné za zaměstnance v sazbě 6,5 % a nemůže čerpat prostředky z programu A a B. To znamená, že C a B, respektive A, se vzájemně vylučují. A samozřejmě z programu nemohou těžit firmy se sídlem v takzvaných daňových rájích, to je, myslím si, v rámci té debaty také důležité, tato další podmínky.

Tu podporu, to znamená možnost odpuštění, zastropováváme na jeden a půl násobku průměrné mzdy, tak aby firmy, které vyplácejí vyšší mzdy v poměru k ostatním, tak, aby nebyly trestány. Je to administrativně jednoduché a rychlé, mluvím o režimu C programu Antivirus, zaměstnavatel sám vyhodnotí, zda splňuje podmínky nároku a potřebné údaje uvede v tiskopise. Není potřeba, aby dokládal žádost o prominutí. To ale neznamená, že nebudeme kontrolovat, jestli někdo podvádí nebo nepodvádí, vše budou prověřovat okresní správy sociálního zabezpečení v rámci pravidelných kontrol výběru pojistného, ta musí proběhnout alespoň každé 3 roky u každé firmy, to znamená, budou kontroly na 100 % vzorků, budou tedy plošné.

Námi navrhované prominutí pojistného odhadujeme na 3 měsíce ve výši 13,5 miliardy korun. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, nyní je potřeba ekonomiku podpořit a investovat do zachování pracovních míst, zřejmě i díky našim opatřením nezaměstnanost zatím příliš nevzrostla. Bohužel to tak nemusí zůstat napořád. V květnu, nebo za měsíc květen nám se nezaměstnanost zvýšila na 3,6 % a odborníci mluví o nezaměstnanosti ve výši až 10 % na podzim tohoto roku. To znamená, že v tuto chvíli určitě nemáme vyhráno. Uděláme však maximum proto, aby takzvané černé scénáře nenastaly. Nemůžeme si dovolit firmy a hlavně zaměstnance nechat na holičkách. Pokud chceme zabránit propouštění a nezaměstnanost udržet v přijatelných číslech, musí naše podpora ekonomiky, a zejména malým a středním podnikům pokračovat. A teď je to i na vás, proto vás prosím o podporu tohoto návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Nedivte se, že občas vybuchnu Ministryně Maláčová: Sociální dávky mají pomáhat lidem, kteří pracovat nemohou, a lidé, kteří pracují, tak musí mít důstojnou mzdu Ministryně Maláčová: Spokojenější zaměstnanci odvádějí svoji práci lépe Ministryně Maláčová: Zavádíme spravedlivější nárok na dovolenou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.