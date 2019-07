Ministryně Maláčová: Odvrátila jsem kolaps sociálních služeb

Dokument zmocňuje kraje k dofinancování sociálních služeb. Bez toho by nemohly čerpat finance přidělené ze státního rozpočtu. Peníze budou mít na svých účtech 29. července 2019. To je dříve, než bylo původně avizováno.

Peníze ze státního rozpočtu jsou určené na pokrytí nárůstu osobních nákladů, tzn. platů a mezd, a také k navýšení zvláštních příplatků za směnnost. Krajské programy dostanou 1 mld. Kč. Zkrátka nepřijdou ani služby s nadregionální či celostátní působností, které oproti původnímu plánu obdrží o 90 mil. Kč více.



To, jak budou peníze mezi jednotlivé sociální služby rozděleny, je plně v kompetenci samotných krajů. Některé z nich už avizovaly, že během prázdnin svolají mimořádná zastupitelstva, jiné o přerozdělení peněz rozhodnou až během podzimu. To, kdy se peníze skutečně k poskytovatelům sociálních služeb dostanou, už MPSV ovlivnit nemůže. Kdy kraje případně vyhlásí mimořádná kola dotačního řízení, je plně v jejich gesci.



Se započtením tohoto dofinancování sociálních služeb ze státního rozpočtu dosáhla tato dotace rekordní výše 16,78 mld. Kč. Částka pokrývá 75 % částky, kterou požadují kraje a poskytovatelé nadregionálních či celostátních služeb jako optimální. Toto procento uspokojení požadavku na dotaci je mnohem vyšší, než bylo v letech 2011–2013. Tehdy dosahovalo i méně než 60 %. Také z tohoto důvodu není podle MPSV na místě domnívat se, že by systém v letošním roce měl čelit zásadní krizi spojené se zánikem některých služeb.

„Po měsících jednání se mi podařilo odvrátit krizi v sociálních službách a vybojovat potřebné peníze pro kraje. Teď už je jen na nich, kdy peníze odešlou potřebným poskytovatelům. Od nás mají plnou podporu a v současnosti už jim nic nebrání v tom, aby mohly sociální služby dofinancovat. Jsem velmi ráda, že se celý proces podařilo urychlit, a peníze tak budou mít kraje k dispozici dříve, než bylo původně avizováno,“ říká ministryně Jana Maláčová (ČSSD).



Druhá část postupu v dofinancování sociálních služeb, který vláda schválila, počítá s dofinancování výpadku 900 mil. Kč v rámci tzv. individuálních projektů vyčísleného Asociací krajů České republiky. Individuální projekty jsou již od roku 2016 financovány z Operačního programu Zaměstnanost. Pro dofinancování avizovaného výpadku byla v roce 2019 navýšena alokace výzvy 03_15_005 o 1,5 mld. Kč. Pravidla pro čerpání těchto prostředků se v posledním roce nijak zásadně nezměnila.



Ze strany Řídícího orgánu OPZ je poskytnuta maximální podpora pro realizaci navazujících projektů podaných jednotlivými kraji a využití dílčí alokace je plně v jejich kompetenci.

