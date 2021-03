Ministryně Maláčová: Osobně podporuji úplné zrušení kojeneckých ústavů

reklama

Asi nemusím připomínat, že startovní pozice dětí z ústavů je výrazně horší, než u dětí, co vyrůstají v rodinách. Všechny ty další aspekty můžeme probrat v debatě. A realita je také taková, že počty pěstounů klesají. Protože jsme ve druhém čtení, tak pouze stručně zrekapituluji hlavní změny v novele.

Přechodní pěstouni mají v současnosti odměnu 20 tisíc korun hrubého. Odměny se jim daní a dostávají tuto odměnu bez ohledu na počet dětí, o které pečují. Jsou to pěstouni, kteří jsou připraveni převzít dítě do krátkodobé péče během 24 hodin. Je pro ně v podstatě nemožné u pěstounství mít tedy pravidelnou práci. V novele je navrženo navýšení odměny na částku 22 tisíc hrubého a nově jim bude přiznáván i jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, 8 až 10 tisíc korun podle věku dítěte.

Nicméně myslím si, že by si pěstouni zasloužili i vyšší částku, než je těch 22 tisíc, a myslím, že to bude předmětem debaty. Dlouhodobým pěstounům se navyšují odměny jen, když pečují o sourozence nebo o děti s postižením. Jak už jsem zmínila, navýšení jsou z mého pohledu nedostatečná. Co se týče doprovázejících organizací pro pěstounské rodiny, tak v novele je navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ze 48 na 54 tisíc korun ročně. Podporujeme také návrhy na navýšení, to znamená pozměňující návrhy, protože se zvyšují mzdy a náklady.

Například pan poslanec Dolínek navrhuje 60 tisíc korun, místo těch současných 48 tisíc korun. Nově se také zavádí povinnost vracet nevyčerpaný státní příspěvek, takže bude probíhat, pokud návrh projde, kontrola nad jeho čerpáním. Co se týká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. ZDVOPů, tak jejich státní příspěvek navrhujeme navýšit ze současných 22 800 na 30 tisíc korun měsíčně na jedno dítě.

ZDVOPy musí už několik let Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně dofinancovávat přes mimořádný dotační titul. To není systémové, je to spojeno s vysokou administrativní zátěží. Myslím si, že by bylo dobře, kdybychom diskutovali o jeho navýšení na takovou částku, aby mohl být zachován princip vyplácení příspěvku na dítě, tedy obsazené lůžko, a zároveň, aby ZDVOPy měly dostatečný polštář na pokrytí pravidelných nákladů. Opět např. pan poslanec Dolínek navrhuje navýšení příspěvku na 36 tisíc korun. (V sále je neustále hluk.)

Děkuji, pane předsedající. Co se týká kojeneckých ústavů, tak já osobně podporuji úplné zrušení kojeneckých ústavů. Logicky ale musí jít v synergii s jejich zrušením vyšší a intenzivnější podpora pěstounů. V novele alespoň v rámci gesce Ministerstva práce a sociálních věcí omezujeme možnost umístit ze sociálních důvodů děti do tří let věku do bývalých kojeneckých ústavů, dnes dětských center, ale ty jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Asi nemusím připomínat, že je zde projednáván také poslanecký návrh pana poslance Juchelky, který jde právě cestou kompletního zrušení kojeneckých ústavů, které jsou právě v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Co se týče zaopatřovacího příspěvku, ten je neposlední velkou změnou. Navrhujeme jeho vznik ve výši 15 000 korun měsíčně pro mladé dospělé, kteří skončí v ústavní nebo pěstounské péči a chtějí pokračovat ve studiu. Tyto děti se v podstatě ze dne na den ocitají bez finanční podpory a myslím si, že pokud se rozhodnou se dále vzdělávat, dále studovat, tak by měly mít nárok na tento zaopatřovací příspěvek, tak jako když normální děti, které jsou z běžných rodin, dostávají finanční prostředky od svých rodičů.

Závěrem chci uvést do kontextu, v jakých rozpočtových dopadech se v rámci této novely zákona pohybujeme. Aktuální dopady novely tohoto zákona jsou zhruba 180 mil. korun a ještě čekáme úsporu až 168 mil. korun, protože omezujeme umisťování dětí ze sociálních důvodů do kojeneckých ústavů. Tím pádem dojde k úspoře, takže reálné dopady této novely zákona jsou 12 mil. korun. Např. pokud by byl podpořen návrh na navýšení odměny přechodným pěstounům z 22 000, což je navrženo v novele, na 30 400 korun, jak navrhuje pan poslanec Dolínek, dopad novely by byl 83 mil. korun ročně. Pohybujeme se tedy v relativně malých částkách, za které ale můžeme několikanásobně zvýšit kvalitu náhradní rodinné péče a zejména pomoci dětem, které to nejvíce potřebují, protože se jedná o děti, které mají smůlu v životě už téměř od začátku svého života a já si myslím, že pokud jim vytvoříme dobré prostředí náhradní rodinné péče, tak to za to stojí a koneckonců zlepšíme kvalitu naší společnosti obecně.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost a věřím, že tento návrh podpoříte. Velmi děkuji.

