Ministryně Maláčová: Rodiče už nebudou běhat jako Forrest Gump

Moc dobře si vzpomínám, kolik papírování a běhání jsme se synem museli absolvovat při vyřizování rodičáku. Nejdřív doložit příjmy kvůli mateřské, záhy ta samá lejstra kvůli rodičovskému příspěvku. Všechno osobně, s frontami, přetaženým dítětem i úřednicemi. Ještě hororovější historky zažil můj muž, když jsme se v péči o syna střídali...

Po těchto zkušenostech jsem začala usilovat o změnu. Bojovala jsem o ni od roku 2015 jako ředitelka Odboru rodinné politiky na MPSV, ale podařilo se mi to až jako ministryni. A je to pro mě malé osobní vítězství v politice. Od 1. 7. 2019 už rodiče nebudou běhat jako Forrest Gump mezi ČSSZ a ÚP, úřady si to prostě mezi sebou pořeší samy digitální cestou.

