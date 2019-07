Ministryně Maláčová: Tvrdit, že rozhazuji, je drzá lež

Přeji všem hezkou letní neděli,

pro mě se léto na plné obrátky rozjelo tento víkend, který jsem strávila na Colours of Ostrava. Jako vždy byla SKVĚLÁ písničkářka Mucha, která pochází od nás ze Slovácka a samozřejmě legendární The Cure. V rámci Meltingpotu jsme navštívila také pár politických debat a hrdě mohu oznámit, že ty nejzajímavější byly pod hlavičkou Masarykovy demokratické akademie! A také jsem trochu pracovala – s Lubomír Zaorálek jsme se setkali s novým vlastníkem ostravských hutí, bývalých Arcelor Mittal, nyní Liberty Steel, panem Guptou a domluvili se na další komunikaci. Celkově na mě festival udělal obrovský dojem: úžasné prostředí bývalých hutí, bezvadný program a pozitivní energie mezi návštěvníky v míře, která se jen tak nevidí. Příští rok určitě pojedu zase!

Během týdne mě nejvíce zaměstnávaly sociální služby a státní rozpočet na příští rok. Dobrou zprávou je, že ve čtvrtek kraje dostaly rozhodnutí o dofinancování sociálních služeb na tento rok v celkové výši 1?? miliardy korun. Určená je na platy a mzdy a kraje budou mít peníze na účtech 29. července.

Z regionů často zaznívají nářky, že na sociální služby stát dost nemyslí a mě už NEBAVÍ tyhle pohádky poslouchat. V roce 2010 stát dával na sociální služby necelých sedm miliard. Letos je zatím ze státního rozpočtu alokováno 16,7 miliard a kraje říkají, že optimálních by pro ně bylo 20,4 miliard korun. To znamená, že dotace ze státního rozpočtu nyní kryje 75 % požadavku krajů. To je průměr minulých let a ŽÁDNÝ kolaps systému sociálních služeb nenastal. Tvrzení, že by k němu mělo dojít letos, proto dost skřípe, nehledě na to, že kraje mají k dispozici dodatečné finanční prostředky z EU ve větší výši, než požadovaly. Proto finišujeme podrobnou analýzu financování, kterou na začátku srpna zveřejníme a webu MPSV a pracujeme také na novele zakona o sociálních službách.

Stárnutí společnosti bude stát čím dál více peněz. Klientů přibývá a budeme potřebovat stále více DOBŘE placených sociálních pracovníků. Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová k nejstarší generaci a ne vždy se dá spoléhat na rodinné sítě, o nichž tak zapáleně hovoří pravicoví politici. Zvlášť když k tomu pravice chce zvedat věk odchodu do důchodu! Jsem dlouhodobě přesvědčená, že abychom zvládli zaplatit stárnutí společnosti a pomoc těm, kteří to potřebují, musíme umět dosáhnout na prostředky z evropských fondů. Zejména na výstavbu bytů a domovů pro seniory. Na to bychom se ve vládě měli v následujících měsících zvláště zaměřit.

To ale neznamená spoléhat se JEN na evropské peníze. Kolegové z ANO obraceli oči v sloup, když jsem jim řekla, že resort práce a sociálních věcí potřebuje o 1?1? miliard korun víc, než kolik mu ministerstvo financí vyčlenilo v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jenže já je nechci proflámovat. Jen si namátkou vezměte, kolik stojí výstavba takových domovů pro seniory, a že jich u nás potřebujeme. Nehledě na to, že nemůžeme na sociální služby vyčlenit méně peněz, než jsme měli letos! Těch chybějících 11 miliard je otázka přežití. Nejde jen o peníze na provoz a rozšiřování sociálních služeb, jde i o prostředky pro obce na sociální práci, ohrožené děti, na veřejně prospěšné práce, ale také na nutné investice do informačních systémů ministerstva tak, aby nezkolabovala výplata dávek a důchodů. Vyplácet tyhle peníze MUSÍME z rozhodnutí vlády a sněmovny – tedy ze zákona! Takže tvrdit, že rozhazuji, je drzá LEŽ.

Kromě ostravského festivalu mi tento týden také udělalo radost, že podle STEM jsem čtvrtá nejpopulárnější politička v zemi. Dvojnásob mne vaše přízeň těší, když si uvědomím, že jsem do tohoto vlaku nasedla teprve před necelým rokem. Mnohé ostřílené harcovníky jsem asi předběhla i proto, že se neflákám a chci, aby byly věci v pohybu. Proto mne mrzí, že nám trochu usíná řešení situace na ministerstvu kultury.

Zásadně NESOUHLASÍM !? s panem premiérem, že když se nepodaří věci posunout na jeho středeční schůzce s prezidentem, tak pokračování přijde až po prázdninách. Když jsem si jeho slova přečetla, málem mi spadly sluneční brýle z očí. Neumím si představit, že by premiér odjel na dovolenou uprostřed ústavní KRIZE. Vždyť jednoho ministra má už dva měsíce na odchodu, a ke jmenování nového se neschyluje. S takovou se panu premiérovi může stát, že až se vrátí z dovolené, zjistí, že je bez koaličního partnera. A nic mu už nepomůže, že budeme od ANO slýchat, jak je ČSSD pro vládu důležitá a jak je v ní úspěšná – jakkoli je to pravda.

Ať už si léto zpestříte hudbou, přírodou, četbou nebo kutěním, držím vám palce, aby bylo vydařené!

Vaše

Jana Maláčová

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



