Mračková Vildumetzová (ANO): I přes úžasný výsledek probereme se všemi partnery programové priority

Já vím, pořád tady děkuji, nezlobte se, ale musím ještě jednou. Od sobotního večera mi chodí spousty SMS zpráv, píšete mi na messenger, whatsapp, kam to jen jde a gratulujete. Díky moc, přátelé, vážím si zprávy od každého z vás. Pokusím se postupně všem odepsat a nikoho nevynechat, to vám slibuju.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2636 lidí

Píšou mi i novináři. Ti se ptají, kdy začnou krajská jednání a jestli ještě někoho nevezmeme k sobě do koalice. Upřímně, nemusíme to dělat. Díky vám máme neuvěřitelných 28 mandátů, na většinu v zastupitelstvu jich stačí 23. Ale platí, co jsem řekla hned po volbách. I přes ten úžasný výsledek se teď se všemi partnery v zastupitelstvu sejdeme, probereme programové priority a to, kde se shodneme a mohli bychom si být užiteční.

Je to slušné, my se tak chovali vždy a nehodláme na tom nic měnit. Určitě na to ale nespěcháme. Nejdřív v klidu probereme všechno u nás, s našimi lidmi, a teprve pak začneme zvát na schůzky ostatní strany. Po tomto krátkém kolečku veřejně oznámíme, jak bude krajská vláda vypadat, abychom se v řádném čase mohli ujmout vedení kraje, nic nezdržovali a od prvního dne pro vás mohli tvrdě pracovat.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky