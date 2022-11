Mračková Vildumetzová (ANO): My říkáme pravdu. Vy chcete zrušit něco, co fungovalo

reklama

Tak já děkuji za slovo, pane předsedající.

No já nevím, co na ty, kteří tady teď vystupovali, co na to říct. Nejdříve pan ministr financí řekne, že tady říkáme dojemné příběhy. Ne, my tady říkáme pravdu. Vy chcete zrušit něco, co fungovalo a co mělo příjem do státního rozpočtu a nepřeje si to Hospodářská komora. Nepřeje si to Svaz malých a středních podniků a další. Nechcete podpořit ani dobrovolnost. Takový je fakt. Nevím, co je špatného na tom, že EET bylo napojeno na daňovou správu. Vůbec to nechápu, co na tom bylo špatně. Chceme rovné podnikatelské prostředí, zavedlo se kontrolní hlášení, zavedlo se EET. Nechápu.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4627 lidí

Jestli tady pan Bělobrádek, on samozřejmě několikrát už vystupuje někdy na moje příspěvky, tak já bych mu doporučovala, aby si to programové prohlášení řádně přečetl. Co jste v něm napsali a co v něm plníte. Zatím jsem si nevšimla, že po roce vaší vlády by tady někdo přišel a vyhodnocoval by to programové prohlášení, jako to dělala minulá vláda. Sedala si k tomu programovému prohlášení a říkala: Tohle jsme splnili, tohle jsme nesplnili. Vy jste to neudělali ještě za rok ani jednou.

A jestli se tady pan poslanec prostřednictvím pana předsedajícího chlubí tím, že se snížil benzín a nafta o dvě koruny? To je nějaká velká částka? Myslíte si, že to ti lidé pocítí? Já jsem teda přesvědčena o tom, že to vůbec nepocítí a že to snížení té ceny ohledně nafty a benzínu je velmi malé a měli byste v tom dělat více. Neděláte vůbec nic, takový je fakt. A přicházíte pouze s tím zrušit něco, co funguje a co mělo příjem do státního rozpočtu.

Děkuju.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Jestli se koukají občané, tak se musí držet za hlavu Mračková Vildumetzová (ANO): Každý starosta zná nejlépe strukturu svého obyvatelstva Mračková Vildumetzová (ANO): Mě tedy v žádném případě odpovědi pana ministra neuspokojily Mračková Vildumetzová (ANO): Uvědomujete si, že se to všech měst, obcí a krajů dotýká?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama