Mračková Vildumetzová (ANO): Náborové příspěvky svým způsobem suplují ministerstvo zdravotnictví

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

já bych také ráda zareagovala na některé věci, které tady zazněly z úst pana ministra. Jsem velmi ráda, že ocenil to navýšení počtu studentů lékařských fakult, který se tedy promítne již v příštím roce, kdy budou končit. Mluvil tady ale i o nedostatku nelékařského personálu, samozřejmě ať už jsou to zdravotní sestry, fyzioterapeuti a další, kde musím říct, že velkou roli hrají kraje, které dávají náborové příspěvky jak pro zdravotní sestry atd., svým způsobem suplují zčásti věci Ministerstva zdravotnictví, což mě vždy trápilo, a co mě velmi trápí v rámci Karlovarského kraje, a vy to moc dobře víte, že nemá fakultní nemocnici, a říká se, že nemá ani veřejnou vysokou školu, ale on ji má.

On má Západočeskou univerzitu a má krásnou budovu v Chebu. Chtěla bych vás vyzvat, abyste se tam přijel podívat, protože je kompletně vybavená, včetně auly. A představte si, že ta Západočeská univerzita má Fakultu zdravotních studií, kde vypisuje zájem studentů, zdravotní sestry, fyzioterapeuta. Já jsem si to zjistila a třeba do Plzně se hlásí 450 zájemců a můžou vzít nebo vezmou jich pouze 60.

A já se ptám toho děkana, proč nejsou v tom Chebu? Proč neotevře ročníky v Chebu? Pokouším se o tom mnoho let. A pan děkan prostě bohužel nechce. O tom to je. Tak jestli byste třeba v tom nemohl být trochu více aktivní, protože myslím si, že právě tyto kraje, kde je opravdu největší nedostatek lékařů a zdravotních sester, tak na tom území už bychom měli všechno udělat pro to, abychom tam ty zdravotní sestry a lékaře i ty nelékařské pracovníky měli.

Děkuju.

