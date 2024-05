Mračková Vildumetzová (ANO): Není možné mít jiné podmínky v samosprávách a jiné v centrálních orgánech

reklama

Pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové,

já bych se především v rámci novely zákona o úřednících územně samosprávných celků velmi ráda tady vyjádřila...

Jak je vidět, tak vládní koalici asi nezajímá novela zákona o úřednících...

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže ještě jednou. My v tuto chvíli zde projednáváme ve třetím čtení novelu zákona o úřednících územně samosprávných celků. Tato novela se dotýká měst, obcí a krajů. A dnes budeme také projednávat novelu zákona o státní službě, která se dotýká centrálních orgánů veřejné správy. A jak vidíte, tak například v tom návrhu zákona o státní službě je navrženo, aby tento zákon již nebyl popřípadě pod Ministerstvem vnitra, ale přesunulo se to z Ministerstva vnitra na Úřad vlády. No, nezlobte se na mě, ale já jsem přesvědčena o tom, že reforma veřejné správy a smíšený model veřejné správy a to, že se přijal v minulosti zákon o úřednících, aby došlo k odpolitizování státní správy právě na úrovni municipalit a služební zákon právě na úrovni centrálních orgánů veřejné správy, tak já jsem vás tady mnohokrát vyzývala k tomu, aby popřípadě došlo ke sjednocení těchto dvou zákonů.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Protože přece není možné, aby byly jiné podmínky na městech, obcích a krajích a jiné podmínky na centrálních orgánech veřejné správy na jednotlivých ministerstvech. A když se například podívám, že moje kolegyně Zuzana Ožanová, prostřednictvím pana předsedajícího, se snaží a chce zjednodušit výběrové řízení pro obsazení služebních míst zařazených v rozsahu páté a deváté třídy a je zde nedoporučující stanovisko, uvidíme, jaké stanovisko k tomu dá pan ministr vnitra, a ve služebním zákoně to chceme zjednodušovat, chceme, aby lidé nemuseli mít vysokoškolské vzdělání a další věci, a ještě to bereme z Ministerstva vnitra, dáváme to na Úřad vlády. No, tak jak to tedy bude? Jak to bude v budoucnosti?

Já si myslím, že veřejná správa je jedna, máme centrální orgány veřejné správy, a pak máme, a proto máme ty dva zákony. A já vůbec nechápu, jak mohl přijít návrh na to, aby z Ministerstva vnitra přešel služební zákon na Úřad vlády. On mi to určitě pan ministr vnitra dneska, až to budeme projednávat, vysvětlí. Zároveň bych byla ráda, a doufám, že je tady pan kolega, pro mě vždy úspěšný starosta, dnes už tedy není za hnutí STAN, pan Vlček, jestli by byl tak velmi hodný a vysvětlil mi ještě více detailně ten pozměňovací návrh na vyšší flexibilitu v takzvané meziobecní spolupráci.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8326 lidí

Protože v území teď velmi rezonuje, že právě v rámci meziobecní spolupráce dojde k tomu, popřípadě, že by mohlo dojít k redukci některých nebo že by některé obce, byť já chápu, že tento projekt se dělal za Svazu měst a obcí meziobecní spolupráce má určitě dobré aspekty, aby mezi sebou ty jednotlivé obce spolupracovaly, ale ta obava ze slučování těch obcí tady je.

Takže já bych chtěla, v čem je ta vyšší flexibilita meziobecní spolupráce? A především garanci toho, že v budoucnosti to nepovede ke slučování obcí. Takže zda by bylo možné ze strany pana poslance Vlčka se k tomu ještě vyjádřit. A opravdu tyto zákony jsou spolu velmi spojené a myslím si, že v tuto chvíli, a říkám to z tohoto místa, že zákon o úřednících je opravdu dnes postaven tak, že je tam podle mého názoru to odpolitizování, ale u zákona o státní službě tam to odpolitizování jde a už se to stalo samozřejmě tou první novelou, kterou vláda přinesla.

Zároveň bych ještě chtěla požádat z tohoto místa pana ministra vnitra, jestli by se, protože pod něj spadá příspěvková organizace, což je institut veřejné správy, který vlastně vykonává v rámci úředníků ty zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Za to ta města, obce musí platit řadu finančních prostředků. Chtěla bych, zda by i on se vyjádřil, protože je pod ním ten institut, je to příspěvková organizace, stojí to řadu finančních prostředků, ale především to stojí řadu finančních prostředků měst a obcí. Jestli i v této věci vynakládá nějaké kroky v rámci daného institutu, protože jsem přesvědčena, že institut určitě odvádí dobrou práci, to bych nechtěla říct. Ale myslím si, že i z pozice starostky a z pozice těch tajemníků je někdy vnímáno, že ty částky, které musí hradit za právě ty zkoušky té zvláštní odborné způsobilosti, jsou určitě v nějaké výši. A chtěla bych říct, jestli třeba pan ministr i řeší, jestli se ta částka pořád třeba nezvyšuje, nebo jestli i toto řešíte na Ministerstvu vnitra. Takže v tuto chvíli děkuju a budu velmi ráda, pokud mi bude zodpovězeno na moje dotazy.

Děkuju.

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Právě to odpolitizování státní správy bylo ze služebního zákona vyjmuto Mračková Vildumetzová (ANO): Především bych chtěla, aby byl léků dostatek Mračková Vildumetzová (ANO): Memorandum s Chebem? Jen PR divadlo ministra za STAN Mračková Vildumetzová (ANO): Otevřený dopis ministru Rakušanovi k migračnímu paktu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama