Mračková Vildumetzová (ANO): Nepřijde mi normální inkasovat osm milionů za zákon ministerstva vnitra

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já bych opět chtěla požádat o zařazení bodu Odškodnění obcí v kauze Vrbětice, a to ohledně provize Stanislava Polčáka, jako europoslance a předsedy Sdružení místních samospráv, požádala bych, aby tento bod byl zařazen jako dnešní bod po projednání třetích čtení, to znamená po bodu 77 a 78.

Chtěla bych říct, že tak jak jsem včera...

Tak jak jsem včera tady o té celé kauze a věci hovořila, tak jsem se dnes z médií dozvěděla, že v žádném případě nebylo možné, aby Sdružení místních samospráv, kterým byl Stanislav Polčák předsedou, a nyní je čestným předsedou, takže v žádném případě nemohl pomáhat a zastupovat ty jednotlivé obce. Já si myslím, že v této Sněmovně sedí řada starostů, kteří jsou členy buď Svazu měst a obcí, nebo Sdružení místních samospráv, nebo Spolku pro obnovu venkova a tak dále, a kdo je členem těchto svazů, tak ví, že ta obec a město tam platí členský příspěvek a za tento členský příspěvek jsou různé služby od těchto organizací.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



Jednou z těchto služeb je například právní poradna a další věci, které se poskytují jednotlivým městům a obcím. A já bych vám tady ráda znovu odcitovala a ukázala článek (Ukazuje článek.) z ledna...

Já nevím, ale mně opravdu nepřijde normální, že si někdo vyinkasoval 8 milionů korun za to, že zákon, který jsme tady schvalovali v Poslanecké sněmovně v takzvané devadesátce, připravilo a napsalo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo vnitra tento zákon připravilo a napsalo, a k tomuto zákonu se pak připodepsali jednotliví poslanci, včetně Jana Hamáčka, pana Nováka, Radka Vondráčka a dalších poslanců napříč politickým spektrem. A bylo to z toho důvodu, že už končilo to dané funkční období a schvalovalo se to v devadesátce. Myslím si, že si ještě všichni pamatujete, jak jsme to schvalovali v tom jednacím sále v mimořádných podmínkách, ve kterých jsme byli v té druhé budově.

A já bych vám ráda znovu tady ukázala ten článek z ledna roku 2022 a znovu vám musím odcitovat pana ministra vnitra. "Jsem rád, že se stát postavil k odškodnění za výbuchy ve Vrběticích čelem. Necelých 14 milionů korun, které jsme zatím proplatili, je výsledek skvělé spolupráce starostů dotčených obcí, Sdružení místních samospráv České republiky a pracovníků Ministerstva vnitra."

Takže zákon napsalo Ministerstvo vnitra, připodepsali se k tomu jednotliví poslanci, protože kdyby to šlo do legislativního procesu v rámci vnitra, muselo by být vnitřní, vnější připomínkové řízení a tak dále. Takhle ten proces byl rychlejší, proto se to tímto způsobem udělalo, že ho připravilo vnitro, připodepsali se poslanci a schválilo se to v devadesátce. Tak může mi někdo říct, za co tedy budou ty obce platit? Proto znovu říkám, je nutné tento bod otevřít, je nutné tento bod projednat a je tady nutné vyjádření Ministerstva vnitra.

Děkuji vám.

