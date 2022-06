Mračková Vildumetzová (ANO): Politický náměstek nemusí mít žádnou odbornost

reklama

Děkuji za slovo.

Chtěla bych jen vysvětlit. Já jsem řekla, pane ministře, že v roce 2014, když se do služebního zákona implementovalo, že mohou být dva političtí náměstci, tak že to lidé brali a berou, že jsou to trafiky. A málokterý ministr si ty politické náměstky obsazoval. Protože politický náměstek, a to zůstane, nemusí projít žádným výběrovým řízením, nemusí mít žádnou odbornost, nikoho neřídí, za nikoho nezodpovídá.

Vy jste hovořil o kvalitě lidí. Ale kvalita lidí je přece o tom, že projdou tím výběrovým řízením, že mají odbornost. Já když vezmu, a nechci se vás nějakým způsobem dotknout, máte dva politické náměstky. Ten jeden politický náměstek je zrovna z našeho kraje, ten pan Pavlovic, a tak jak mám informaci, tak nemá žádné vzdělání v rámci zdravotnictví, byl asistentem pana poslance Třešňáka za Českou pirátskou stranu a byl to fotograf. No, tak já nevím. A dělá dneska politického náměstka na Ministerstvu zdravotnictví.

To je přesně to, co by přece v žádném případě nemělo být. A vy hovoříte o kvalitě lidí. Ano, ale i kvalita lidí přece musí být v pozicích těch náměstků, když jsou to ti nejdůležitější lidé, kteří jsou to pravou rukou toho ministra. A proto se to dávalo na úroveň těch odborných náměstků, že museli mít odbornost, museli mít kvalifikaci, museli projít výběrovým řízením.

Takže to je jenom moje reakce na vaše vystoupení. Děkuji.

