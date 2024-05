Mračková Vildumetzová (ANO): Právě to odpolitizování státní správy bylo ze služebního zákona vyjmuto

reklama

Pane ministře, kolegyně, kolegové,

já bych v úvodu řekla, že Ministerstvo vnitra, spolu s panem ministrem, dnes svolalo kulatý stůl v ranních hodinách právě ke služebnímu zákonu, kde jsem byla přítomna. Chtěla bych říct to, co jsem řekla i na tom kulatém stole. Já jsem na Ministerstvu vnitra byla v roce 2015, kdy se připravoval poprvé prakticky jakoby služební zákon, který měl jednu z klíčových podmínek, a to je odpolitizování státní správy.

Bylo to velmi bedlivě sledováno i evropskými institucemi, protože pokud by Česká republika toto nesplnila, tak by nemohla čerpat evropské finanční prostředky. O to víc mě mrzí, že tato vláda první, co udělala, tak přinesla nový služební zákon. Tohle už je druhá novela, kde jsem přesvědčena o tom, že právě to odpolitizování státní správy z toho služebního zákona bylo vyjmuto, ať už tím, že tedy političtí náměstci, kteří byli určeni, mohli být maximálně dva, tak v tuto chvíli může být nespočet politických náměstků a ti odborní náměstci se přetransformovali na takzvané vrchní ředitele s pětiletým funkčním obdobím.

A já prostě říkám, že dneska jednu věc dělají dva lidi, a to je politický náměstek a vrchní ředitel. Politický náměstek - nemusí mít prakticky žádné podmínky, jestli by měl mít vysokoškolské, středoškolské, základní vzdělání. Prakticky u politického náměstka je to na vůli ministra vnitra, což se určitě dá nějakým způsobem i pochopit. Ale já pořád říkám, a budu to opakovat, že nikoho neřídí a za nic nezodpovídají.

Takže dneska z jednoho člověka, z odborného náměstka, jsme udělali politického a ještě vrchního ředitele, takže z jednoho pracovního místa jsme udělali dvě, takže platíme dva lidi.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



