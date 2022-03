Mračková Vildumetzová (ANO): V minulém funkčním období jsme se snažili autorský zákon předložit

reklama

Děkuji, pane místopředsedo.

Omlouvám se svému kolegovi, že jsem šla před ním. Především vážený pane ministře kultury, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych jenom krátce chtěla zareagovat. Chtěla bych poděkovat za vystoupení pana ministra kultury. On tady řekl ve svém vystoupení, že to je transpozice směrnice Evropské unie, ale já bych ho přesto chtěla v tuto chvíli oslovit a chtěla bych mu říct, že v minulém funkčním období jsme se snažili již tady autorský zákon předložit. Nedostalo se to na pořad schůze a předkládali jsme jednu důležitou věc, která se dotýká živnostníků. Určitě o té věci víte a jsou to autorské poplatky.

Dávala jsem ten návrh tamhle s kolegou poslancem Ferancem a ještě s Adamem Kalousem. Nedostalo se na to a my bychom chtěli avizovat, že bychom znovu ten návrh chtěli i u této transpozice předložit. Je to u § 23. Dotýká se to živnostníků, kteří dnes například v kadeřnictví, pokud si pustí rádio, televizi, tak za to musí platit autorské poplatky. Musím říct, že třeba u kadeřnice, která má jednu provozovnu a pustí si tam tu televizi nebo rádio, tak za to musí v rámci těch autorských poplatků zaplatit deset tisíc korun ročně. Což pro takového živnostníka jsou velké peníze. Proto my už

Takže to jsem chtěla tady říct. Chápu, že to je transpozice, přesto se řeklo, že ta lhůta bude delší. Velmi to vítám a byli bychom opravdu rádi z vaší strany za podporu tohoto návrhu, který hnutí ANO bude předkládat.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Nepřijde mi normální inkasovat osm milionů za zákon ministerstva vnitra Mračková Vildumetzová (ANO): Ty finanční prostředky půjdou kolegům, tedy zároveň panu Polčákovi? Mračková Vildumetzová (ANO): Nenuťme teď chodit naše občany na úřady práce Mračková Vildumetzová (ANO): Byla bych nerada, aby to v návalu událostí zapadlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama