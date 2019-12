Munzar (ODS): Jak se standardně postupuje vůči příjemcům dotací a projektům?

Děkuji za slovo, pane předsedající, děkuji, paní ministryně, za vaši přítomnost. Dobrý den, kolegyně a kolegové, po té krátké noci, děkuji také, že jste přítomni.

Já jsem se ptal paní ministryně, stejně jako před rokem a půl na aktuální čerpání a stav evropských fondů. Já bych chtěl v prvé řadě poděkovat paní ministryni za detailní odpověď, opravdu i za tu velice dobře zpracovanou tabulku. A díky tomu, že jsem interpeloval i před rokem a půl, tak mám příležitost si srovnat, jaké jsou trendy. Takže děkuji za dobře zpracovanou odpověď po formální stránce. Přesto jsem nechal zařadit tuto interpelaci na jednání Poslanecké sněmovny tak, abychom se pobavili, jaké jsou vlastně hrozby, co se týká evropských fondů, co se týká nedočerpání evropských fondů a případných korekcí.

Podle té odpovědi, kterou jsem obdržel, tak zřejmě podle těch čísel to vypadá, že nejhorší je operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde pro vaši představu, kolegyně a kolegové, údaje, které jsou tedy k březnu tohoto roku - a paní ministryně mi určitě odpoví, zda se nějak situace posunula - bylo o něco více, než polovina prostředků v závazcích, to znamená v aktech, které doprovázejí poskytování dotací, ale pouze necelých 18 % bylo teprve vyúčtováno finančních prostředků v žádostech o platbu. Což vzhledem k tomu času, vzhledem k tomu, v jakém období se nacházím tím, že máme sice pravidlo N+3 a evropské fondu se musí dočerpat do roku 2023, tak přece jenom jedna pětina, necelá jedna pětina proplacených prostředků vyúčtovaných právě v tomto operačním programu, tak to není moc dobrá zpráva.

Všichni víme, že před rokem jsme tady řešili problém certifikace a na ministerstvu řešili problém certifikace operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Já se chci zeptat, jak to bylo vyřešeno a vlastně jsem se chtěl doptat obecně, zda nehrozí korekce v České republice z chybných postupů. Vzhledem k událostem posledních dnů samozřejmě částečně odpověď na tu otázku máme, že zřejmě hrozí, řekl bych, že to hraničí se 100% jistotou, že hrozí korekce evropských fondů. Takže se chci zeptat na několik doplňujících otázek, které se váží obecně k evropským fondům. První jestli hrozí ještě nějaké další korekce kromě těch korekcí kvůli auditu a kvůli střetu zájmů premiéra. A skutečně to myslím i na jiné typy případů a z jiných důvodů a případně v jaké výši. Jaké předpokládáte tedy krácení celkové alokace v jednotlivých operačních programech a to jak díky korekci z toho auditu, tak díky případným dalším korekcím. Jestli jsou s korekcemi spojeny ještě nějaké další sankce pro Českou republiku, jestli je tam nějaká hrozba dalších sankcí typu pokut, přímých sankcí, nebo i nepřímých sankcí. Třeba, že nám budou kráceny finanční prostředky na další programovací období.

A poslední otázka zatím. Jak se standardně postupuje vůči příjemcům dotací a projektům, které jsou příčinou té korekce? A znovu myslím to na obecné případy, nemyslím jenom konkrétně teď na ten audit.

Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Toto není odpovědný přístup ke státním financím. Ani předvídatelné daňové prostředí Munzar (ODS): V návrhu státního rozpočtu není dostatek peněz do infrastruktury ani na dálnice Munzar (ODS): Vláda už neví, jak by zacelila díry ve státním rozpočtu Munzar (ODS): Tragické řízení státních financí touto vládou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.