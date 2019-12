Munzar (ODS): Jaký je postup vůči příjemcům dotací a projektům, které jsou příčinou korekce?

Děkuji, paní ministryně. Přesto se vás ještě doptám... Děkuji za tu odpověď.

Za prvé konkrétně na ten Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, protože když vidíme srovnání - a já dostanu od vás tedy nová čísla k říjnu, ale když vycházím z té odpovědi na moji interpelaci, tak většina operačních programů měla průměrně kolem čtvrtiny, resp. některé i přes čtvrtinu již vyúčtovaných prostředků žádostí o platu a právě tento operační program měl daleko méně, to znamená jednu pětinu. To znamená sice jedna věc je, co jste říkala přealokace, ale druhá věc je, že jestli se vůbec to stihne naplnit, jestli ty projekty se dokážou zrealizovat a dokážeme se dostat do bodu, že bude včas požádáno o vyúčtování v žádostech o platbu. A zrovna tady mám obavu, jestli nehrozí nějaký problém právě kvůli těm problémům s certifikací na začátku. To je první věc.

Co se týká těch korekcí. Já myslím, tomu se bude věnovat tady zvláštní bod tomu auditu. Proto já po vás dneska nechci v této odpovědi podrobnosti. Ale já jsem se ptal, jestli jsou s těmi korekcemi, je hrozba nějakých dalších sankcí typu "pokud", to znamená přímých, anebo i nepřímých, typu hrozby krácení finančních prostředků do budoucna v dalším programovacím období. A jak pak se postupuje standardně - to jsem tady také položil otázku, ještě jsem nedostal odpověď, vůči těm příjemcům dotací a těm projektům, které jsou příčinou korekce, resp. to jsou ty individuální korekce. A pak jak se postupuje v případě těch systémových korekcí.

Proto já nechci teď znát podrobnosti z toho auditu. Myslím, že tím se budeme zabývat na tom zvláštním bodu. Ale chci opravdu, jaký je ten standardní postup.

Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



