Nacher (ANO):Jen abychom věděli, kam až jste to s těmi přílepky dovedli

Děkuji. No, já ještě bych rád zareagoval. My se tady bavíme furt o obsahu, to je ta digitalizace, to teďka otevřel kolega Michálek a Ivan Bartoš, ale on tady připomněl, tím trochu obnovil mojí bolístku, to, že vlastně i tenhleten obsah tady byl prosazen přílepkem k zákonu o elektronické komunikaci. Já bych opravil kolegu Jakuba Michálka: Tam nešlo původně o telemarketing, že tam něco nabombil pan ministr Jurečka, on to nabombil do něčeho, co vlastně byla iniciativa poslanců z podvýboru pro ochranu spotřebitele, jo, koukám tamhle na kolegu Zunu, abych tady si to nevzal jenom na sebe jako předseda tohohle podvýboru.

My jsme prostě něco vyprovokovali, abychom měli tady prospotřebitelskou normu. Ministerstvu průmyslu to trvalo rok a půl, protože tam najednou, když se ten zákon otevře, chtěl mít ještě každý nějakou jinou změnu včetně toho, kdo bude platit náklady na odposlechy a podobné věci. Nakonec to tady (sem) tedy doputovalo a po roce a půl zákona o elektronických komunikacích se tam potom řeší odklad, právo na digitalizace.

Tak to bych tady jenom chtěl podtrhnout, že se furt bavíte o obsahu, a já souhlasím s tím, co říkali kolegové, i Martin Kolovratník. Ale chtěl bych tady jenom podtrhnout to, že i tohleto vyústění je vyústění na základě přílepku k zákonu, který s tím absolutně nesouvisel, a bolístka je v tom, že jakkoliv já jsem byl na začátku a vyprovokoval jsem tuhletu prospotřebitelskou normu a podvýbor, tak jsem nakonec proto nehlasoval - kvůli tomu přílepku.

Takže ono to je ještě horší. Takže přílepky, které tady dávají někteří členové vlády, způsobí, že potom jednotlivé kluby dokonce meritorně nehlasují pro věc, která je sama o sobě rozumná, jo? Tak jenom, abychom věděli rozměr těch přílepků, kam až (jste?) to dovedli.

